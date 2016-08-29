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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4238423942404241>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 696
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
447
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 22:32

Re: Валютный рынок в контексте

Значит это укрепление гривны спровоцировано покупкой госдолга нерезидентами? Отморозки что ли? Потом же будут с дисконтом не менее 50% скидывать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 23:15

Re: Валютный рынок в контексте

американская фонда падает, золото просаживается, доллар укрепляется, но не в Украине - вспомните 2008 год, тогда тоже гривна укреплялась до последнего. Завтра чтоб все до 10 утра вошли в бакс.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Завтра чтоб все до 10 утра вошли в бакс.
А что должно произойти завтра? Планирую войти в бакс летом по 25,а может даже и по 20,если такими темпами будет продолжаться падение никому ненужного $
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:28

  козак написав:
  bub-har написав:Главное задать направление,тем самым увеличить панику,ну и другими методами,ведь когда хотят могут же!

Какими методами до 10-ти? Как долго гнать? Как долго и какими методами удерживать на этой высоте? Каковы последствия в самом широком смысле? Конкретно.
З.ы. Могут что? Когда было укрепление в 2,5 раза?

10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо).
Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 01:25

  Libo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Да мне как то ...."МАМА" в кавычках ,да хоть "Чёрт лысый"кто там рулит ,главное пену хорошо наносить и "брить" начисто,и раздражения что бы не было,что бы потом еще раз "побрить".


Привыкайте к жидтю по-новому.
Брить теперь вас будет Яків.
Он же Якобс. Он же Джеймс. Он же Джими. Он же Джакомо. Он же Хайме. Он же Жак. Он же Муччо. Кому как нравится.
По преданию родился держа за пятку своего брата-близнеца.
Опасайтесь, чтоб не взял за пятку вас и не вытряс ваши карманы.
"Особо преуспевает в предпринимательстве и в коммерции, проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место. Отличаются особо взрывным, непредсказуемым и неуравновешенным характером".
Обожает цифру 5.
Кто тут сомневался, что будет 25?
А потом?
15?
Или 35?
Или 5 ???!!!
Нам предстоит полоса суровых испытаний.
:roll: :roll: :roll:


Не паникуйте, у масонов всё продумано. Скоро будете, как сыр в масле кататься. Масоны для вас приготовили великое будущее. Даже в обоссанных трениках и майке-алкоголичке.
Егор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 01:33

  bub-har написав:
  Zebra написав:Завтра чтоб все до 10 утра вошли в бакс.
А что должно произойти завтра? Планирую войти в бакс летом по 25,а может даже и по 20,если такими темпами будет продолжаться падение никому ненужного $

Да сейчас НБУ наводнит межбанк гришиком и будет обещанный правительством среднегодовой 30.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:13

все пристегнулись ? взлетаем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:10

  Zebra написав:американская фонда падает, золото просаживается, доллар укрепляется, но не в Украине - вспомните 2008 год, тогда тоже гривна укреплялась до последнего. Завтра чтоб все до 10 утра вошли в бакс.

Послушай балабола и сделай Всё наоборот!!!!
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:16

Re: Валютный рынок в контексте

  bub-har написав:Планирую войти в бакс летом по 25,а может даже и по 20,если такими темпами будет продолжаться падение никому ненужного $

Как войдете, пожалуйста,не поленитесь отписаться.
З.ы. А зачем вообще входить в бакс, если они никому ненужный?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D1%81
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:19

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо).
Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.

О чем сожалеем?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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