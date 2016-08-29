bub-har написав:Главное задать направление,тем самым увеличить панику,ну и другими методами,ведь когда хотят могут же!
Какими методами до 10-ти? Как долго гнать? Как долго и какими методами удерживать на этой высоте? Каковы последствия в самом широком смысле? Конкретно. З.ы. Могут что? Когда было укрепление в 2,5 раза?
10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо). Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Перес де Куэльяр написав:Да мне как то ...."МАМА" в кавычках ,да хоть "Чёрт лысый"кто там рулит ,главное пену хорошо наносить и "брить" начисто,и раздражения что бы не было,что бы потом еще раз "побрить".
Привыкайте к жидтю по-новому. Брить теперь вас будет Яків. Он же Якобс. Он же Джеймс. Он же Джими. Он же Джакомо. Он же Хайме. Он же Жак. Он же Муччо. Кому как нравится. По преданию родился держа за пятку своего брата-близнеца. Опасайтесь, чтоб не взял за пятку вас и не вытряс ваши карманы. "Особо преуспевает в предпринимательстве и в коммерции, проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место. Отличаются особо взрывным, непредсказуемым и неуравновешенным характером". Обожает цифру 5. Кто тут сомневался, что будет 25? А потом? 15? Или 35? Или 5 ???!!! Нам предстоит полоса суровых испытаний.
Не паникуйте, у масонов всё продумано. Скоро будете, как сыр в масле кататься. Масоны для вас приготовили великое будущее. Даже в обоссанных трениках и майке-алкоголичке.
Zebra написав:американская фонда падает, золото просаживается, доллар укрепляется, но не в Украине - вспомните 2008 год, тогда тоже гривна укреплялась до последнего. Завтра чтоб все до 10 утра вошли в бакс.
centurionus написав:10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо). Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.
О чем сожалеем?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"