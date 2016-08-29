centurionus написав:10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо). Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.
О чем сожалеем?
— А вот бы накупить китайских часов по дешевке, на машине времени махнуть в прошлое лет на 20, там их загнать по высоким ценам и накупить на полученные деньги доллары по 60 копеек ! — Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить ! Главный : — Так, господа министры... еще будут предложения по оздоровлению экономики ?
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
centurionus написав:10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо). Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.
О чем сожалеем?
Про мрії пересічних, звичайно (що можна повернути "жирні" часи в такий "простий" спосіб).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell