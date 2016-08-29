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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4238423942404241

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 696
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
447
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:33

  козак написав:
  centurionus написав:10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо).
Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.

О чем сожалеем?


— А вот бы накупить китайских часов по дешевке, на машине времени махнуть в прошлое лет на 20, там их загнать по высоким ценам и накупить на полученные деньги доллары по 60 копеек !
— Или лучше изобрести такую машину, как Ксерокс, только для предметов, а потом взять кусок золота, и ксерить его, ксерить !
Главный :
— Так, господа министры... еще будут предложения по оздоровлению экономики ?
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:40

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:52

  bub-har написав:
  Zebra написав:Завтра чтоб все до 10 утра вошли в бакс.
А что должно произойти завтра? Планирую войти в бакс летом по 25,а может даже и по 20,если такими темпами будет продолжаться падение никому ненужного $



Здравствуйте .
Всем Здоровья и УдачиЗображення
График по долларуЗображення
Вот ,подсмотрел.
Как Вам такие события ?
Тапки прошу выбирать с пушечками , а не вонючие и грязные.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:55

  козак написав:
  centurionus написав:10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо).
Для будь-якої економіки таке зміцнення створить більше проблем, ніж принесе користі. Хіба що КНДР запустить щось страшне по Штатах, і долар впаде до всіх валют.

О чем сожалеем?

Про мрії пересічних, звичайно (що можна повернути "жирні" часи в такий "простий" спосіб). :(
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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