он же гога...
и магога.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:09
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:15
Народ, вы чё, серьёзно решили, что я написал о законе Королевской, предполагая, что его примут?
Уверен, что нет. Написал как раз к тому, что уже начинается предвыборная гонка обещаний. Кто больше?
Сибарит, мог бы с Вами согласиться, но при таких параметрах, как предлагается в этом законопроекте, "инфляция и ослабления гривны" будут чересчур велики. Тем более, по опыту прошлого года инфляция "слегка" зашкалила, а гривня практически не ослабла. При продолжении такой политики на радость "гривнелюбам" последствия будут ... неважные.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:15
Уильям Шекспир - пустышка.
Я тут уже некогда писал об этом.
Практически безграмотный, ограниченный, опущенный пьяница, который едва мог писать. Точнее ставить каракулями свою подпись. Всё. Больше им ничего не было написано.
Все якобы его произведения на самом деле были написаны членами литературного кружка масонов под председательством Френсиса Бекона.
Задача - осовременить, модернизовать и максимально упростить современный литературный английский язык для выполнения им функции основного языка в развитии и познании науки, а в дальнейшем - стать рабочим языком Нового Мирового Порядка в управлении миром.
Нашли одинокого забулдыгу отшельника, чье имя можно было ставить без всяких опасений. Как у нас сейчас для фирм-однодневок используют паспорта бомжей.
Вот так и появился этот знаменитый Уильям Шекспир.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:28
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:32
ЛАД
as for me, пафосные трепачи (тире - алкаши) намного более пусты, чем упоминаемые Уильямы Шекспиры.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:35
Re: Валютный рынок в контексте
ох и шапито прогрессирует на ветке...
Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа
А также нефть уже 62...
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 09 лют, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:42
Ну, это бесспорно!
Но Уильям Шекспир на форуме не пишет. А из тех, кто пишет, есть гораздо более пустопорожние (и не только), да ещё и злобные "дописувачі".
"Разведчик", по крайней мере, не хам и не дурак.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 лют, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:48
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:49
Поверьте, лучше пересидеть в долларе эти загоны инсайдеров, чем потом неуспеть откупиться с бумаги. Этот год будет нестандартным. Придворные экспортеры сейчас подмахнули НБУ, устроив демпинг наперегонки, не за бесплатно.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:52
Сбоку не светится, но интересная заметка: "Больше книг, меньше мяса: как изменилась динамика промпроизводства в Украине за год (инфографика)" https://news.finance.ua/ru/news/-/420330/bolshe-knig-menshe-myasa-kak-izmenilas-dinamika-promproizvodstva-v-ukraine-za-god-infografika.
Всё цитировать не буду, желающие посмотрят на наши огромные успехи, которыми, по-видимому, и объясняется крепость гривни.
Но у нас тут как-то обсуждался вопрос об "успешном" росте экспорта мяса и его влиянии на рост производства и рост цен.
Вопрос к защитникам полностью "свободного" рынка - это нормально?
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