Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:33

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 0,44 коп., на торгах пятницы укрепился на 6,55 коп., оказавшись на уровне 27,0585 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 09 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.55 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 27,07/27,09, вскоре приостановив коррекцию замерев на цифре 27,07/27,10 UAH/USD по состоянию на 10.21, словно раздумывая стоит ли в конце недели уходить вниз. «Раздумье» затянулось до 11.15 Киева, и в это время «американец» не покидал цифру 27,07/27,09 UAH/USD, инициировав с этого часа продолжение коррекции, упав вначале до 27,04/27,07, а спустя 30 минут, на 11.45, до 27,03/27,05 UAH/USD.



Пополудни, к 12.20 темп снижения долларовых цен упал, на этот время «американец» консолидировался на цифре 27,025/27,045, а на обеденный перерыв межбанк ушел около 12.56 на фоне уровня 27,02/27,04 UAH/USD.



После обеда котировки доллара на пустеющем межбанке ограничились расширение спреда до 27,01/27,04 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,01/27,04 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 09 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0585 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 3,59% с 28,0672 UAH/USD до 27,0585 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 февраля сменил тренд с «бычьего» на «медвежий»

по следующим причинам.



Во-первых, из-за падения нефтецен на мировом рынке нефтетрейдеры приостановили закупку СКВ в расчете на пролонгацию этой тенденции. При этом сохранились активные продажи доллара металлургами.



Во-вторых, сезон репатриации дивидендов нерезидентами закончился, «варяги» ушли из стана активных покупателей доллара.



В-третьих, следующая неделя – «фискальная», до ее завершения надо уплатить налоги в Казну, для чего понадобится гривня.



В-четвертых, занятый дрязгами с медиахолдингом 1+1 НБУ, не стал препятствовать ревальвации гривни, выкупив 09-го по запросу наилучшего курса лишь $10,0 млн.



В-пятых, на наличном рынке в течение 08-го наблюдалось устойчивое снижение долларовых цен, оказав влияние на настроения в «зеленом» секторе межбанка в пятницу.



Грядущий «фискальный период» начинался в условиях пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это минимальное значение индикатора с 09 января 2018 года.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 09 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, почувствовав очередную смену тренда, которой не препятствовал НБУ, экспортеры торопились продать СКВ, опасаясь потерять на курсе, ради становящейся дефицитом гривни. Преддверие выходных катализировало процесс.



Во-вторых, возвращение на межбанк «медвежьего» тренда также способствовало росту ликвидности.



В-третьих, появившийся на рынке регулятор, выкупивший $10,0 млн. «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса, тоже внес свою скромную лепту в рост ликвидности.













Торги 09 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, отчасти повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, в течение дообеденной части торгов наблюдалось динамичное снижение долларовых цен, исчерпавшееся уже к обеденному перерыву.



Нечто подобное наблюдалось и на рынках наличных, где довольно заметная коррекция долларовых цен в дополуденную часть сессии после обеда сменилась относительной стабильностью и даже некоторым отскоком в наличной паре доллар-гривня, спровоцированным активизацией клиентских покупок «американца» на образовавшихся к полудню ценовых минимумах, катализированной преддверием выходных. Заметной части клиентов наличного рынка, как водится, хотелось комфортно провести субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе. Благо цены его к полудню пятницы вполне благоприятствовали покупкам.



В наибольшей степени это наблюдалось на рынках Днепра, Харькова и Запорожья. Если валютчикам первых двух своевременным ростом действующих цен удалось компенсировать покупательский спрос, выведя рынок в баланс спрос/предложение, в Запорожье агрессивность покупателей привела к итоговому «перекосу» местного рынка в сторону спроса.



На рынках остальных вышеперечисленных населенных пунктов дело ограничилось послеобеденной курсовой стабильностью и сохраненной сбалансированностью спроса и предложения.



За исключением Днепра и Харькова, дилеры рынков которых доложили о заметном прогрессе на участке ликвидности, представители других городов констатировали сохранение оборотов на уровне предыдущей сессии.



Послеобеденная повсеместная смена настроения на наличных рынках всех вышеперечисленных городов, следуя логике последних сессий, должна каким-то образом отразиться на настроениях понедельничной сессии валютного межбанка.

Но не факт. Думаю, что к 12 февраля заметно вырастет значимость «фискального периода» (до конца недели 12-16 февраля субъектам бизнеса надо уплатить налог, для чего понадобится гривневый ресурс, а меж тем, судя по текущей динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, гривни сейчас маловато).



Впрочем, вернемся к наличному рынку.



В течение пятницы биды наличного «неформального» доллара потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировали в откате Киев, Харьков и Запорожье), позиция «предложение» понизилась 2,0-11,0 коп. (снова лидировали в снижении Киев, Запорожье и Харьков).



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного «американца» на 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении Харьков).



Подобно предыдущей сессии, если на валютном межбанке доллар терял в цене из-за продаж СКВ экспортерами на фоне терминации покупок СКВ нерезидентами, завершившими сезон репатриации дивидендов, котировки наличного доллара в течение пятницы регулировались настроениями клиентов, которые довольно успешно пытались опередить дилеры-«неформалы», то дисконтируя, по поднимая действующие цены в зависимости от текущей обстановки. В большинстве случаев им удавалось добиться равновесия покупок и продаж, которое, как известно, способствует ликвидности.

Разумеется в пятницу, на исходе рабочей недели, не обошлось без одноименного синдрома, наиболее ярко проявившегося на рынках Днепра, Харькова и Запорожья.



В целом, по итогам пятницы наличный доллар несколько потерял в цене, пытаясь сохранить курсовой зазор с «зеленым» безналом.



Впрочем, по порядку.



Торги 09 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD, евро – 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,475 UAH/RUB.



В первой половине пятницы дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка «сдавать валюту». Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. К полудню эта цель была достигнута.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,17/27,27 UAH/USD, евро - 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль 0,460/0,475 UAH/RUB. Так ответили наши валютчики «на происки» клиентов, «впечатлившихся «медвежьим» трендом на межбанке и заваливших рынок предложениями валюты.

На указанное время на рынке Днепра удалось сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



После обеда на рынке Днепра был отмечен заметный рост активности покупателей в паре доллар-гривня, за которым последовал «адекватный» подъем действующих цен, позволивший сберечь баланс спрос/предложение. Заметим, что предфинишное повышение действующих цен на наличном рынке – традиция перед выходными.



По итогам пятницы равновесие покупок и продаж в комплекте с выросшей после обеда торговой активностью обеспечили изрядный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «отличную» оценку.



В течение 09 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 08 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., потеряв 7,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,23/27,33 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины пятницы снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда ставшие более активными покупатели вынудили «неформалов» днепровского опта провести обратную операцию и повышать цены. В результате желаемое равновесие покупок и продаж было достигнуто, что, в свою очередь стало главным источников роста итоговой ликвидности, заслужившей от наших оптовиков «пятерку», констатировав изрядное улучшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении пятницы биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 08 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 февраля уровнями 33,40/33,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 15,0 коп., офера потеряли 35,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 09 февраля пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь «приболевшей» ликвидности. После обеда у дилеров снова было нескучно – клиенты

Инициировали активные покупки, не позволяя дилерам отвлекаться на пребывающую в неспешном снижении пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2255 к отметке $1,2245 констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 10 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка «вежливо» отозвались на эту «потерю», учтя, главным образом внутридневную динамику пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 09 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2250, пара евро-доллар не покидала рамки диапазона $1,2242-1,2260, совершая разнополярные колебания в этих пределах до 09.00 Киева. С началом европейской сессии форекса, как водится, размах этих колебаний увеличился, а диапазон расширился, хотя в целом «базовый» уровень, относительно которых пара совершала колебания, оставался неизменным – $1,2251. Подобная картина продолжалась до 17.00 Киева, когда пара евро-доллар инициировала динамичное снижение, упав около 19.45 в район отметки $1,2210, где пребывала ы течение часа, начав около 20.40 неуверенное ралли, исчерпавшееся уровнем $1,2223…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара повышается в пятницу к иене, при этом для евро эта неделя может стать наихудшей с ноября 2016 года.



Евро по состоянию на 15.20 Киева торгуется в районе $1,2269 против $1,2247 на закрытие прошлой сессии. С начала текущей недели курс единой европейской валюты снизился на 1,7%.



Курс евро находится в пятницу около ¥133,54 по сравнению со ¥133,18 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,85 против ¥108,74 в четверг.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,11%.



Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,04%.



Палата представителей Конгресса США в пятницу большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений. За принятие законопроекта о финансировании госучреждений проголосовали 240 конгрессменов, против высказались 186 человек.



Ранее в пятницу законопроект был принят в Сенате. Законопроект одобрил 71 сенатор из 100, «против» голосовали 28 человек. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.



Накануне в полночь истек крайний срок для принятия законопроекта о бюджете правительства США на 2018 год, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране.



В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.



В пятницу, 9 февраля, торги в Европе открылись ростом по европейским валютам. После выхода слабых данных по промпроизводству и дефициту торгового баланса Великобритании за декабрь, курс британского фунта возобновил нисходящее движение. Индекс промышленного производства за декабрь оказался ниже ожиданий, а показатель за ноябрь пересмотрели в сторону понижения.



В течение трех часов «британец» растерял все заработанные очки в Азии, опустившись до отметки $1,3801.



Курс евро в начале европейской сессии вырос до $1,2280. Но на общем фоне укрепления американской валюты был вынужден отступить от сессионного максимума.

Вслед за «британцем» евро подешевел до $1,2228 (-59 п.).



Экономический календарь для США 09-го пустой. Внимание трейдеров сосредоточено на новостях с фондовых площадок. Дело в том, что фьючерсы на американские индексы торгуются в «минусе».



Валютные спекулянты опасаются, что инвесторы с открытия бирж продолжат продавать акции.



На 17.00 Киева защитные активы (йена, франк, золото) торгуются в «минусе». Это не означает, что они останутся в «красной зоне». Индексы еще могут просесть на 5%, после чего начнется восходящая коррекция. Большинство кросс-пар с евро растут. Они сдерживают евро от ослабления с долларом.



Если они развернутся, то покупателям придется оставить текущие позиции и отступить к уровню $1,2181. Если фондовые индексы с открытия вырастут, то ждем очередного восстановления курса до $1,2295.



По Европе вышла следующая статистика, которая касалась британцев.



Индекс промышленного производства в Великобритании за декабрь составил -1,3% м/м (прогноз был -0,9% м/м, предыдущее значение пересмотрено с 0,4% до 0,3% м/м). Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за декабрь составил 0,3% м/м (прогноз был 0,3% м/м, предыдущее значение пересмотрено с 0,4% до 0,2% м/м).



Торговый баланс в торговле товарами в Великобритании составил -£13,3 млрд. Торговый баланс без учета стран ЕС – £5,2 млрд.



Мы по-прежнему остаемся «медведями» по паре евро-доллар в краткосрочной перспективе, подчеркивая при этом, что есть пространство для тестирования уровня $1,2130/1,2135.



Затянувшийся период (серия) недельного роста евро явно закончилась на этой пятидневке, при том, что пара евро-доллар движется к ощутимому снижению на этой неделе (-1,75%).



Французские и итальянские данные по промышленному производству отражают более сильные, чем ожидалось, данные по выпуску в декабре, но фундаментальные данные, как мы не раз указывали ранее, сейчас значат немного, ценовое движение в большей степени определяется позиционированием.



В краткосрочном периоде настроение по евро сильно ухудшилось, избежание риска на 1 месяц отражает наиболее сильный спрос на защиту против снижения евро с мая.



Думается, недавний рост может откатиться немного далее, но фундаментальные показатели евро — сильный или укрепляющийся экономический рост, снижение политических рисков — остаются привлекательными с долгосрочной перспективы. Безотносительно ситуации с потолком американского госдолга.



Пара евро-доллар потеряла поддержку около $1,2335, это предполагает, что риск снижения остается в краткосрочной перспективе, при том, что зона выше $1,23 определяет «линию шеи» небольшой двойной вершины на краткосрочном графике (два неудачных теста $1,2535/1,2345).

Мы полагаем, что пара евро-доллар может вернуться к зоне $1,2130/1,2135 - цель измеренного движения в течение следующей неделе или примерно в такие же сроки.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,40/33,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 09 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и обвалившемуся на 35,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 февраля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.



Вопреки нашим ожиданиям, «зеленые быки» покинули пятничную сессию валютного межбанка под давлением «превосходящих сил» продавцов агросектора и металлургии а также пассивности импортеров и нерезидентов.



Мы не исключаем, что эта пассивность могла быть связана с проблемами на участке гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, переживает не самые лучшие времена, не успев восстановиться после бума на рынке «казенных» облигаций.



Кроме того, как известно, через неделю завершается сезон фискальных платежей в Казну, и субъекты валютного межбанка «придерживают» гривню, как ранее не торопились расставаться с долларом.



Думаю, на настроения «зеленого» сектора межбанка в пятницу могла оказать влияние затянувшаяся на целый день коррекция цен наличного доллара в четверг.



Кстати, «медведи» на наличном рынке остались в пятницу, намекая на вероятное продолжение и на следующей сессии, но уже на рынке безналичного «американца». Вторым аргументом в пользу реальности такого сценария является вышеупомянутый сезон фискальных платежей в Казну, на которые понадобится много гривни.



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