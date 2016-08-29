ЛАД написав:Сбоку не светится, но интересная заметка: "Больше книг, меньше мяса: как изменилась динамика промпроизводства в Украине за год (инфографика)" https://news.finance.ua/ru/news/-/420330/bolshe-knig-menshe-myasa-kak-izmenilas-dinamika-promproizvodstva-v-ukraine-za-god-infografika.
Всё цитировать не буду, желающие посмотрят на наши огромные успехи, которыми, по-видимому, и объясняется крепость гривни.
Но у нас тут как-то обсуждался вопрос об "успешном" росте экспорта мяса и его влиянии на рост производства и рост цен.В прошлом году Украина значительно сократила производство мяса (на 29,3%), молока (на 5,2%) и соков (на 23,3%). При этом выросло изготовление растительных масел (на 19,1%), безалкогольных напитков (на 16,2%) и овощных, грибных, фруктовых и ореховых продуктов (на 5,5%).
Вопрос к защитникам полностью "свободного" рынка - это нормально?
Не знаю нормально или не нормально, но почему-бы в цитатку не ввести рост производства ЖД-вагонов и платформ на 143%, до почти 7000 штук?)) А вцелом за год по всем отраслям -0,1%...
Вообще статистика странная, показывает падение добычи газа, в то время как НАФТОГАЗ отчитался о росте:
Сообщается, что в прошлом году в Украине добыли 20,5 млрд куб. м газа (в 2016 году - 20,1 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2016 годом составило 450 млн куб. м, или 2%
и, уже приводил раз инфу, металлургия начала наращивать производство отыгрывая последствия блокады:
Металлургические предприятия Украины по итогам января 2018 года нарастили производство общего проката на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,683 млн тонн. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром.
Отмечается, что за указанный период выплавка стали возросла также на 10% – до 1,907 млн тонн, чугуна – на 27% – до 1,937 млн тонн.