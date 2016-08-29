Ihor Pavlovycz написав:Дивіться, як єврик раптом поліз догори ПС. Поки писав, єврик передумав. Вже так вдруге. Більше не буду
Павлович, єврик до 1.25 ще не скоро вернеться, якщо це корекція, то буде глибокою - до 1,19-1,20... Але ключове слово корекція, якщо це насправді вона... Як не дивно але у нас співпав декілька тижнів тому пік курсу бакса в Україні і пік євро до бакса... Таке рідко буває...
Vlad442, с Вашим постом от 21.30 не спорю - вполне согласен. В общем, думаю так же, хотя ... "ніхто не знає майбутнього", возможны и другие варианты (хотя надеюсь, что их не будет).
Corpocrator, росту производства ЖД-вагонов и платформ на 143% я тоже рад, но я писал о мясе и молоке, поскольку цены на них непосредственно и очень быстро влияют на благосостояние народа, и здесь был как-то разговор на эту тему. Производство ЖД-вагонов и платформ на 143% безусловно важно и тоже влияет (так же, как и металлургия), но гораздо медленнее и, скорее, косвенно.
Сибарит
Производство того, что получается выгодно продать, растет. Где проблемы со сбытом (ценами) - падает. Так свободные рынки и работают. Незачем считать производство в тоннах и надои на душу населения, считать нужно деньги. Если суммарная стоимость произведенного увеличилась, все хорошо, уменьшилась - есть проблемы. Отдельно стоит заметить, что спад произошел сырьевых отраслях, а рост в отраслях с большей добавленной стоимостью, что не может не радовать.
С последней фразой в общем согласен, хотя там надо будет ещё разбираться. С остальным согласиться не могу. Далеко не всегда можно считать ростом производства рост стоимости. Рост стоимости может быть, к примеру, и за счёт инфляции. Другой вариант - всё произведенное мясо вывезли на экспорт, где цены выше, стоимость произведенного мяса выросла при уменьшении производства в тоннах, в Украине мяса нет (или его мало при ценах, практически превращающих его в предмет роскоши типа чёрной икры). Понимаю, что это утрирование, но для понимания проще.
Народ, не надо делать из меня "всёпропалиста". Это совсем не так и, мне кажется, что всем, кроме некоторых особо бдительных, это понятно. Если вдруг впечатление другое, то сделайте скидку на то, что на форуме не будешь писать простыни, чтобы всё разжевать, и на то, что приходится спорить с особо "розовоочковыми".
ЧИА написав:Видать, плохой из меня предсказатель Признаюсь, реально ждал 30.5-31 этой зимой Понятно, часть продавал и по 28.4, и по 28.7, но то скорее "на хлебушек" не угадал ( Курс 27 ожидал как минимальный летом, теперь даже не знаю, чего ожидать ... сижу на 90% в долларе
Бывает... сам ждал 29. Но то таке, зато нервы целее
Я тоже ждал 29. Зато нервы целее и у меня тоже. Вообще, когда даже на время расстаюсь с долларами, то испытываю ужасный дискомфорт. Для меня гривна-это типа купонов 90-х, бумага. А бакс всегда будет баксом! Как золото.
ЛАД написав:Vlad442, с Вашим постом от 21.30 не спорю - вполне согласен. В общем, думаю так же, хотя ... "ніхто не знає майбутнього", возможны и другие варианты (хотя надеюсь, что их не будет).
Corpocrator, росту производства ЖД-вагонов и платформ на 143% я тоже рад, но я писал о мясе и молоке, поскольку цены на них непосредственно и очень быстро влияют на благосостояние народа, и здесь был как-то разговор на эту тему. Производство ЖД-вагонов и платформ на 143% безусловно важно и тоже влияет (так же, как и металлургия), но гораздо медленнее и, скорее, косвенно.
Сибарит
Производство того, что получается выгодно продать, растет. Где проблемы со сбытом (ценами) - падает. Так свободные рынки и работают. Незачем считать производство в тоннах и надои на душу населения, считать нужно деньги. Если суммарная стоимость произведенного увеличилась, все хорошо, уменьшилась - есть проблемы. Отдельно стоит заметить, что спад произошел сырьевых отраслях, а рост в отраслях с большей добавленной стоимостью, что не может не радовать.
С последней фразой в общем согласен, хотя там надо будет ещё разбираться. С остальным согласиться не могу. Далеко не всегда можно считать ростом производства рост стоимости. Рост стоимости может быть, к примеру, и за счёт инфляции. Другой вариант - всё произведенное мясо вывезли на экспорт, где цены выше, стоимость произведенного мяса выросла при уменьшении производства в тоннах, в Украине мяса нет (или его мало при ценах, практически превращающих его в предмет роскоши типа чёрной икры). Понимаю, что это утрирование, но для понимания проще.
Народ, не надо делать из меня "всёпропалиста". Это совсем не так и, мне кажется, что всем, кроме некоторых особо бдительных, это понятно. Если вдруг впечатление другое, то сделайте скидку на то, что на форуме не будешь писать простыни, чтобы всё разжевать, и на то, что приходится спорить с особо "розовоочковыми".
А у нас разве дешевое мясо? Вот в Польше по 65 грн лопатку без кости можно купить в бедронке по акции...
Ладена! Сибири усе добре розписав. Ще б порівняти вироблене і спожиті. Можливо споживання м'яса, молока впало? От бізнес і відреагував. Який відсоток списання? Те, що росте " Переробка", не може не тішити.