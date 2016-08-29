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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4250425142524253>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 699
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
450
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:33

Re: Валютный рынок в контексте

Весёлые картинки:
Зображення

может кто-то объяснить, что здесь происходит?
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:08

  Ihor Pavlovycz написав:Дивіться, як єврик раптом поліз догори :shock:
ПС. Поки писав, єврик передумав. Вже так вдруге. Більше не буду :mrgreen:

Павлович, єврик до 1.25 ще не скоро вернеться, якщо це корекція, то буде глибокою - до 1,19-1,20... Але ключове слово корекція, якщо це насправді вона...
Як не дивно але у нас співпав декілька тижнів тому пік курсу бакса в Україні і пік євро до бакса... Таке рідко буває...
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:59

Vlad442, с Вашим постом от 21.30 не спорю - вполне согласен. В общем, думаю так же, хотя ... "ніхто не знає майбутнього", возможны и другие варианты (хотя надеюсь, что их не будет).

Corpocrator, росту производства ЖД-вагонов и платформ на 143% я тоже рад, но я писал о мясе и молоке, поскольку цены на них непосредственно и очень быстро влияют на благосостояние народа, и здесь был как-то разговор на эту тему. Производство ЖД-вагонов и платформ на 143% безусловно важно и тоже влияет (так же, как и металлургия), но гораздо медленнее и, скорее, косвенно.

Сибарит
Производство того, что получается выгодно продать, растет. Где проблемы со сбытом (ценами) - падает. Так свободные рынки и работают.
Незачем считать производство в тоннах и надои на душу населения, считать нужно деньги. Если суммарная стоимость произведенного увеличилась, все хорошо, уменьшилась - есть проблемы.
Отдельно стоит заметить, что спад произошел сырьевых отраслях, а рост в отраслях с большей добавленной стоимостью, что не может не радовать.

С последней фразой в общем согласен, хотя там надо будет ещё разбираться.
С остальным согласиться не могу. Далеко не всегда можно считать ростом производства рост стоимости. Рост стоимости может быть, к примеру, и за счёт инфляции.
Другой вариант - всё произведенное мясо вывезли на экспорт, где цены выше, стоимость произведенного мяса выросла при уменьшении производства в тоннах, в Украине мяса нет (или его мало при ценах, практически превращающих его в предмет роскоши типа чёрной икры). Понимаю, что это утрирование, но для понимания проще.

Народ, не надо делать из меня "всёпропалиста". :)
Это совсем не так и, мне кажется, что всем, кроме некоторых особо бдительных, это понятно. Если вдруг впечатление другое, то сделайте скидку на то, что на форуме не будешь писать простыни, чтобы всё разжевать, и на то, что приходится спорить с особо "розовоочковыми".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:11

  ЛАД написав: приходится спорить с особо "розовоочковыми".

Зачем? Не разменивайтесь по мелочам
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:16

Shram Полностью согласен! Украина, к сожалению, еще долго будет страной третьего мира. Поэтому очень скоро увидим и 30, и 32, и 35.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:24

  Proofy написав:
  ЧИА написав:Видать, плохой из меня предсказатель
Признаюсь, реально ждал 30.5-31 этой зимой
Понятно, часть продавал и по 28.4, и по 28.7, но то скорее "на хлебушек"
не угадал (
Курс 27 ожидал как минимальный летом, теперь даже не знаю, чего ожидать ...
сижу на 90% в долларе
Бывает... сам ждал 29. Но то таке, зато нервы целее :)
Я тоже ждал 29. Зато нервы целее и у меня тоже. Вообще, когда даже на время расстаюсь с долларами, то испытываю ужасный дискомфорт. Для меня гривна-это типа купонов 90-х, бумага. А бакс всегда будет баксом! Как золото.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:приходится спорить с особо "розовоочковыми".

Ви таки майстер "новоязу", ЛАД. :)
Якщо уявити подібне словоутворення з більш розповсюдженими кольорами (не буду наводити приклади), то навіть бажання сперечатися зникне. 8) :shock:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 01:00

  Олень написав:Все, кто сидят в гривне - запасайтесь валерианкой ;)

p.s. Где-то вдали я отчётливо слышу стук копыт новогодних оленей американского Санты, который увозит с собой из Украины в Америку мешки с баксами: "Свято наближається, свято наближається!"

Зачем? Сижу на 85% в гривне, спокойно себя чувствую, зимой продал 5к по 28, летом откуплюсь :) А эти сказки-пугалки лишь вызывают улыбку, ведь все понимают, что к чему и куда будет двигаться дальше :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:26

  ЛАД написав:Vlad442, с Вашим постом от 21.30 не спорю - вполне согласен. В общем, думаю так же, хотя ... "ніхто не знає майбутнього", возможны и другие варианты (хотя надеюсь, что их не будет).

Corpocrator, росту производства ЖД-вагонов и платформ на 143% я тоже рад, но я писал о мясе и молоке, поскольку цены на них непосредственно и очень быстро влияют на благосостояние народа, и здесь был как-то разговор на эту тему. Производство ЖД-вагонов и платформ на 143% безусловно важно и тоже влияет (так же, как и металлургия), но гораздо медленнее и, скорее, косвенно.

Сибарит
Производство того, что получается выгодно продать, растет. Где проблемы со сбытом (ценами) - падает. Так свободные рынки и работают.
Незачем считать производство в тоннах и надои на душу населения, считать нужно деньги. Если суммарная стоимость произведенного увеличилась, все хорошо, уменьшилась - есть проблемы.
Отдельно стоит заметить, что спад произошел сырьевых отраслях, а рост в отраслях с большей добавленной стоимостью, что не может не радовать.

С последней фразой в общем согласен, хотя там надо будет ещё разбираться.
С остальным согласиться не могу. Далеко не всегда можно считать ростом производства рост стоимости. Рост стоимости может быть, к примеру, и за счёт инфляции.
Другой вариант - всё произведенное мясо вывезли на экспорт, где цены выше, стоимость произведенного мяса выросла при уменьшении производства в тоннах, в Украине мяса нет (или его мало при ценах, практически превращающих его в предмет роскоши типа чёрной икры). Понимаю, что это утрирование, но для понимания проще.

Народ, не надо делать из меня "всёпропалиста". :)
Это совсем не так и, мне кажется, что всем, кроме некоторых особо бдительных, это понятно. Если вдруг впечатление другое, то сделайте скидку на то, что на форуме не будешь писать простыни, чтобы всё разжевать, и на то, что приходится спорить с особо "розовоочковыми".

А у нас разве дешевое мясо? Вот в Польше по 65 грн лопатку без кости можно купить в бедронке по акции...
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 08:12

Ладена!
Сибири усе добре розписав. Ще б порівняти вироблене і спожиті. Можливо споживання м'яса, молока впало?
От бізнес і відреагував. Який відсоток списання?
Те, що росте " Переробка", не може не тішити.
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