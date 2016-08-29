Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:59

Производство того, что получается выгодно продать, растет. Где проблемы со сбытом (ценами) - падает. Так свободные рынки и работают.

Незачем считать производство в тоннах и надои на душу населения, считать нужно деньги. Если суммарная стоимость произведенного увеличилась, все хорошо, уменьшилась - есть проблемы.

Отдельно стоит заметить, что спад произошел сырьевых отраслях, а рост в отраслях с большей добавленной стоимостью, что не может не радовать.

, с Вашим постом от 21.30 не спорю - вполне согласен. В общем, думаю так же, хотя ... "ніхто не знає майбутнього", возможны и другие варианты (хотя надеюсь, что их не будет)., росту производства ЖД-вагонов и платформ на 143% я тоже рад, но я писал о мясе и молоке, поскольку цены на них непосредственно и очень быстро влияют на благосостояние народа, и здесь был как-то разговор на эту тему. Производство ЖД-вагонов и платформ на 143% безусловно важно и тоже влияет (так же, как и металлургия), но гораздо медленнее и, скорее, косвенно.С последней фразой в общем согласен, хотя там надо будет ещё разбираться.С остальным согласиться не могу. Далеко не всегда можно считать ростом производства рост стоимости. Рост стоимости может быть, к примеру, и за счёт инфляции.Другой вариант - всё произведенное мясо вывезли на экспорт, где цены выше, стоимость произведенного мяса выросла при уменьшении производства в тоннах, в Украине мяса нет (или его мало при ценах, практически превращающих его в предмет роскоши типа чёрной икры). Понимаю, что это утрирование, но для понимания проще.Народ, не надо делать из меня "всёпропалиста".Это совсем не так и, мне кажется, что всем, кроме некоторых особо бдительных, это понятно. Если вдруг впечатление другое, то сделайте скидку на то, что на форуме не будешь писать простыни, чтобы всё разжевать, и на то, что приходится спорить с особо "розовоочковыми".