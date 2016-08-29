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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4250425142524253

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 699
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
450
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:07

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  Alex2006 написав:
  Олень написав:Все, кто сидят в гривне - запасайтесь валерианкой ;)

p.s. Где-то вдали я отчётливо слышу стук копыт новогодних оленей американского Санты, который увозит с собой из Украины в Америку мешки с баксами: "Свято наближається, свято наближається!"

Зачем? Сижу на 85% в гривне, спокойно себя чувствую, зимой продал 5к по 28, летом откуплюсь :) А эти сказки-пугалки лишь вызывают улыбку, ведь все понимают, что к чему и куда будет двигаться дальше :)

...а чому не на 100%?.....і чо продали 5к? - хіба не Ви писали, що "валютні гірки" - не для Вас? :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:20

А объясните гуманитарию. Доллар дешевеет, а какова причина? Сильно увеличился экспорт? Большое количество инвесторов в реальный сектор которые меняют его на гривну? МВФ даёт нам кредит под 2%? Или нам доллар не нужен? Возможно у нас нет долгов номинированных в долларе или такие долги есть но отдавать их нужно лет через 10? Возможно, для импорта нам достаточно гривны, ее все принимают как доллар? Все вроде как наоборот. Импортеры считают курс по 30-31, вместо МВФ правительство берет в долг в другом месте и под 16%. Долгов куча и отдавать нужно уже в этом году. Предприниматели закрываются пачками. В бюджетной сфере растут долги. Энергоносители (газ, бензин, электричество) дорожают. Нового производства нет, локальные цены, на местную продукцию растут и уже иногда превышают стоимость импортной. Так почему же тогда денежная единица которая используется в международных расчетах дешевеет по отношению к локально используемой гривне? Откуда перспектива 26, 25, 22, 20 грн. за доллар?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Sam17a написав:Долгов куча и отдавать нужно уже в этом году. Предприниматели закрываются пачками. В бюджетной сфере растут долги. Энергоносители (газ, бензин, электричество) дорожают. Нового производства нет, локальные цены, на местную продукцию растут и уже иногда превышают стоимость импортной.


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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:50

  Sam17a написав:А объясните гуманитарию. Доллар дешевеет, а какова причина? Сильно увеличился экспорт? Большое количество инвесторов в реальный сектор которые меняют его на гривну? МВФ даёт нам кредит под 2%? Или нам доллар не нужен? Возможно у нас нет долгов номинированных в долларе или такие долги есть но отдавать их нужно лет через 10? Возможно, для импорта нам достаточно гривны, ее все принимают как доллар? Все вроде как наоборот. Импортеры считают курс по 30-31, вместо МВФ правительство берет в долг в другом месте и под 16%. Долгов куча и отдавать нужно уже в этом году. Предприниматели закрываются пачками. В бюджетной сфере растут долги. Энергоносители (газ, бензин, электричество) дорожают. Нового производства нет, локальные цены, на местную продукцию растут и уже иногда превышают стоимость импортной. Так почему же тогда денежная единица которая используется в международных расчетах дешевеет по отношению к локально используемой гривне? Откуда перспектива 26, 25, 22, 20 грн. за доллар?

Можно написать много букв как за курс 30, так и за курс 25. Все они будут выглядеть логично, но, в большинстве, будут пальцем в небо, поэтому не буду комментировать каждый пункт. Скажу только, что, даже если есть перекосы, то они могут существовать годами, что показали 10-13 года. Сейчас сил держать на порядок меньше, но и курс намного ближе к реальному.

Настоящая причина, почему дешевеет доллар, в том, что у нас плавающий курс, что означает, что иногда он из-за сезонных, психологических факторов выше равновесного, иногда ниже. Движения курса не могут быть только в верх, иногда доллар дешевеет, иногда дорожает. Если сгладить сезонные факторы, то, не учитывая выпавшие точки, видим, что курс идет каждый год примерно на гривну вверх.
Может, конечно, в условиях идеального рынка он шел бы вверх на 1,2, а колебания были бы не +-1,5, а +-2,5, но в целом ситуация выглядит достаточно адекватно. Дисбалансы есть, но не выглядят критическими.

PS Кстати, простыню про доллар в стиле "все пропало" может накатать любой и, может, она будет более обоснованной, чем то, что вы написали про украинскую экономику и гривну.
Vlad442
 
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