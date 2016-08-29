centurionus
так их же там нет. Поэтому ответки не будет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:29
edvardd Yuri_61 писал(а):
Кто аргументировано ответит на мой вопрос: сейчас самое время для крупного откупа или ждать лета?
Сейчас самое время для крупного откупа серебра - цене падать уже некуда. Но в банках слитков нет - уже начался дефицит.
падать есть ещё куда, по сезонности - май-июнь, но GSR на 2х летних хаях, можно продать золото, купить серебро...
Серебро, на моменте, наши местные перегибы. Голдовские заводы пытаются выжить, уходя в более дешевый драг. металл. А, взагали, серебро должно быть гораздо выше, пока точно нет.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:28
pesikot Прикольно
Востаннє редагувалось дарий в Суб 10 лют, 2018 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:41
Re: Валютный рынок в контексте
Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:27
В деяких випадках вони таки є. Електорат вже отримує інформацію (повний розгром, до речі, 217:0). Рейтинг треба буде піднімати.
Не виключено, що фейк, але ...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:47
Да ,было ещё в 04г. по 8-10 денька так три , пока Сеня НБУ не возглавил . В Одессе тогда считали курс доллара 10 , а в банках запрет на продажу .
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