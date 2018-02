Додано: Суб 10 лют, 2018 20:27

pesikot написав: centurionus

так их же там нет. Поэтому ответки не будет так их же там нет. Поэтому ответки не будет

В деяких випадках вони таки є. Електорат вже отримує інформацію (повний розгром, до речі, 217:0). Рейтинг треба буде піднімати.

Не виключено, що фейк, але ...



















“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell