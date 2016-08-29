RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4255425642574258>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 701
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
451
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:02

centurionus
так их же там нет. Поэтому ответки не будет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 31.08.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:29

edvardd Yuri_61 писал(а):
Кто аргументировано ответит на мой вопрос: сейчас самое время для крупного откупа или ждать лета?

Сейчас самое время для крупного откупа серебра - цене падать уже некуда. Но в банках слитков нет - уже начался дефицит.

падать есть ещё куда, по сезонности - май-июнь, но GSR на 2х летних хаях, можно продать золото, купить серебро...
Серебро, на моменте, наши местные перегибы. Голдовские заводы пытаются выжить, уходя в более дешевый драг. металл. А, взагали, серебро должно быть гораздо выше, пока точно нет.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 21.01.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:28

pesikot Прикольно 8)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 10 лют, 2018 19:48, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 21.01.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Sam17a написав:Мне кажется, что укрепление как рубля так и гривни, на мой взгляд не обусловлено экономическими факторами

Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.
Вело
 
Повідомлень: 34
З нами з: 03.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:27

  pesikot написав:centurionus
так их же там нет. Поэтому ответки не будет

В деяких випадках вони таки є. Електорат вже отримує інформацію (повний розгром, до речі, 217:0). Рейтинг треба буде піднімати.
Не виключено, що фейк, але ...
Зображення
Зображення

Зображення



ЗображенняЗображення

Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 601
З нами з: 07.10.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:47

  Вело написав:Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.

Да ,было ещё в 04г. по 8-10 денька так три , пока Сеня НБУ не возглавил . В Одессе тогда считали курс доллара 10 , а в банках запрет на продажу .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 658
З нами з: 06.01.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:41

Вело
От чего же, помню, просто я тогда себе эти голову не забивал - мой товарищ мне четко говорил, когда и что делать - покупал по 4,78 в 2008 году, продавал по 10.43 (а вот уже и не помню 2009 -2010 - как раз перед спуском к 8) и покупал по 8,22 в 2013.
Но, как и ранее скажу, в 2008 году экономических причин для ревальвации не было, был огромный госдолг в ОВГЗ - который и был причиной по 8 с 4,78.
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 14.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:44

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:
  Yuri_61 написав:Кто аргументировано ответит на мой вопрос: сейчас самое время для крупного откупа или ждать лета?

Сейчас самое время для крупного откупа серебра - цене падать уже некуда. Но в банках слитков нет - уже начался дефицит.

Так вы прикупили?

Нифига. Хотел купить всего-то 250 грамм серебра - нигде нет в наличии даже этого!
З.Ы. Сезонность на этот раз может подвести, я бы не стал на нее рассчитывать, когда серебро и так сейчас дешевле чем год назад, когда ойро сейчас на 15% дороже. Да и цена уперлась в нижнюю линию глобального восходящего тренда, который отменен быть не может ввиду инфляции - то есть центов на 50 еще может упасть и все, дальше железобетон. Хотя что-то мне кажется, об этой цене уже не стоит и говорить - биржа стала клоунской. Серебро уже от нее оторвалось, на очереди золото - хотя Юнекс пустой - там, вообще, не было ни одного слитка ни серебра, ни золота, когда я зашел!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19610
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:10

hxbbgaf
16.5 грн за гр. вполне реально при наличии связей от кг.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 21.01.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:19

hxbbgaf юнекс - вааще не предел мечтаний... :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 21.01.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4255425642574258>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1006, 1007, 1008
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10078 1022903
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 09:38
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6043 1283319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33592
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.