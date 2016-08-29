Додано: Суб 10 лют, 2018 22:44

Faceless написав: hxbbgaf написав: Yuri_61 написав: Кто аргументировано ответит на мой вопрос: сейчас самое время для крупного откупа или ждать лета? Кто аргументировано ответит на мой вопрос: сейчас самое время для крупного откупа или ждать лета?

Сейчас самое время для крупного откупа серебра - цене падать уже некуда. Но в банках слитков нет - уже начался дефицит. Сейчас самое время для крупного откупа серебра - цене падать уже некуда. Но в банках слитков нет - уже начался дефицит.

Так вы прикупили? Так вы прикупили?

Нифига. Хотел купить всего-то 250 грамм серебра - нигде нет в наличии даже этого!З.Ы. Сезонность на этот раз может подвести, я бы не стал на нее рассчитывать, когда серебро и так сейчас дешевле чем год назад, когда ойро сейчас на 15% дороже. Да и цена уперлась в нижнюю линию глобального восходящего тренда, который отменен быть не может ввиду инфляции - то есть центов на 50 еще может упасть и все, дальше железобетон. Хотя что-то мне кажется, об этой цене уже не стоит и говорить - биржа стала клоунской. Серебро уже от нее оторвалось, на очереди золото - хотя Юнекс пустой - там, вообще, не было ни одного слитка ни серебра, ни золота, когда я зашел!