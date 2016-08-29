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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4255425642574258

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 701
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
451
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:20

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  sinus написав:
  Sam17a написав:Сибарит. Я лично считаю, что это не укрепление и даже не смещение фазы, а реакция рынка, на размещение облигаций гос. займа в гривне (приток доллара), дефицита гривни - что, по моему мнению сделано искусственно, с целью понижения курса доллара, для его выкупа по наименьшему курсу. Доллар скорее всего нужен для погашения валютных долгов государства. Курс должен пойти вверх при закупке доллара, что должно совпасть с приближением дати погашения долга.

Почему-то тоже так думаю. В этом году видимо укрепление гривни будет перед крупными выплатами,а послаблення в промежутках,вобщем не так как раньше.

...то, судяди з вищенаписаного, на кінець поточного місяця, а тимпаче, на березень - курс $ вверх?


Следующие выплаты гос долга 1и2 марта а затем 29и29марта, оба раза по ~ 650млн$ всего за март около 1,3млрд$.
yurmkr
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:41

yurmkr пока не смертельно.. 8) не нагнетайте..
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 00:35

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
05.02.2018 256,12 27,7424 -0,1447 28,366497 -0,0197
06.02.2018 564,04 27,4609 -0,2815 28,309210 -0,0573
07.02.2018 870,36 27,1196 -0,3413 28,203415 -0,1058
08.02.2018 414,50 27,1240 0,00440 28,159556 -0,0439
09.02.2018 440,62 27,0585 -0,0655 28,113967 -0,0456

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,16572 (-0,1323). Падало на неделе в среднем по 16,572 копейки за день. Быстрее прошлой недели и рекорд этого года.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,054454 (-0,030528). СрГодовая падала в среднем по 5,4454 копейки в день. Больше чем в 1,75 раза быстрее, чем на прошлой неделе. Опять рекорд!

Полные обороты МБ за неделю - 2545,6400 (2112,94). Обороты снова больше на 432,7 млн. И снова рекорд :shock:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой (28,1139674) всю неделю. Выгодно покупать доллар. Обороты ростут. Кто-то по серьезному откупается. Причем МБ делает это эффективнее!

ЗЫ. А СрГодовая еще больше курса доллара на конец того года. При таких оборотах пора уже ниже забираться...

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.



s0v7a,
спасибо Вам за цифры и графики.

А можете назвать, если это не сложно, средневзвешенный (по объемам) курс МБ за период:

1 год = с 10.02.2017 по 09.02.2018 (одна цифра)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 05:16

  Вело написав:
  Sam17a написав:Мне кажется, что укрепление как рубля так и гривни, на мой взгляд не обусловлено экономическими факторами

Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.

Вы наверное слишком старый, чтоб не понимать, что в 2000-х было самое многочисленное за всю историю мое поколение молодых, зубастых и амбициозных рождённое в 80-ые. Тогда была особая конкуренция на рынке труда, дефицит недвижимости, желание выбраться из бедности и детства 90-х давшее "американскую мечту" из голливудских фильмов.

Сейчас самое малочисленное поколенное 90-х и то вся молодежь валит работать в Польшу, или планирует в ближайшее время.

Забудьте об экономическом буме и укреплении гривны. Долгов нахватались на десятилетия вперёд, старение населения +2% в год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 07:33

  Перес де Куэльяр написав:
  Вело написав:Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.

Да ,было ещё в 04г. по 8-10 денька так три , пока Сеня НБУ не возглавил . В Одессе тогда считали курс доллара 10 , а в банках запрет на продажу .


Гривня укрепилась в 2005 г. с подачи С. Терехина, нажужжавшему в уши Тимошенко, а та в свою очередь начала доставать Стельмаха.
Сидевшие в гривневых ОВГЗ "варяги" изрядно выиграли на курсе во время репатриации дивидендов, а Саша Дубилет, руководивший Приватом спросил у "Деда" (смельмаха): "На кого работаете!?"

Второй гривнеукрепляж был весной-летом 2008 на гривнедефиците и повальном увлечениее валютными "дешевыми" кредитами". Стельмах предупреждал о последствиях, не послушались.
Похмелье было жестким.

US
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:18

  Василь-Рівне написав:
  Sam17a написав:укрепление как рубля так и гривни, на мой взгляд не обусловлено экономическими факторами


Зображення

Дякуючи Василеві, вирішив пригадати, який залишок на сьогодні на ЄКР - на 1.02.2018 - 20 105,0 млн.грн (до речі, на 1.02.2014 було 4 721,2 млн, а на 1.02.2007 - взагалі 11 220, хоч тоді премєром також був шапкокрад).
Але мова про інше - яка в цій цифрі частка свіжоотриманих ОВДП і скільки ще треба буде запозичити "керманичам", адже минулого року на 1.02.2017 було 34 869,3грн, а видатки (напевне як і "апетити") цього року виросли?
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