Sam17a написав:Сибарит. Я лично считаю, что это не укрепление и даже не смещение фазы, а реакция рынка, на размещение облигаций гос. займа в гривне (приток доллара), дефицита гривни - что, по моему мнению сделано искусственно, с целью понижения курса доллара, для его выкупа по наименьшему курсу. Доллар скорее всего нужен для погашения валютных долгов государства. Курс должен пойти вверх при закупке доллара, что должно совпасть с приближением дати погашения долга.
Почему-то тоже так думаю. В этом году видимо укрепление гривни будет перед крупными выплатами,а послаблення в промежутках,вобщем не так как раньше.
...то, судяди з вищенаписаного, на кінець поточного місяця, а тимпаче, на березень - курс $ вверх?
Следующие выплаты гос долга 1и2 марта а затем 29и29марта, оба раза по ~ 650млн$ всего за март около 1,3млрд$.
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,16572 (-0,1323). Падало на неделе в среднем по 16,572 копейки за день. Быстрее прошлой недели и рекорд этого года.
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,054454 (-0,030528). СрГодовая падала в среднем по 5,4454 копейки в день. Больше чем в 1,75 раза быстрее, чем на прошлой неделе. Опять рекорд!
Полные обороты МБ за неделю - 2545,6400 (2112,94). Обороты снова больше на 432,7 млн. И снова рекорд
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой (28,1139674) всю неделю. Выгодно покупать доллар. Обороты ростут. Кто-то по серьезному откупается. Причем МБ делает это эффективнее!
ЗЫ. А СрГодовая еще больше курса доллара на конец того года. При таких оборотах пора уже ниже забираться...
Sam17a написав:Мне кажется, что укрепление как рубля так и гривни, на мой взгляд не обусловлено экономическими факторами
Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.
Вы наверное слишком старый, чтоб не понимать, что в 2000-х было самое многочисленное за всю историю мое поколение молодых, зубастых и амбициозных рождённое в 80-ые. Тогда была особая конкуренция на рынке труда, дефицит недвижимости, желание выбраться из бедности и детства 90-х давшее "американскую мечту" из голливудских фильмов.
Сейчас самое малочисленное поколенное 90-х и то вся молодежь валит работать в Польшу, или планирует в ближайшее время.
Забудьте об экономическом буме и укреплении гривны. Долгов нахватались на десятилетия вперёд, старение населения +2% в год.
Вело написав:Вы наверное молоды и не помните, как за 8 лет (2000-2008) гривна укрепилась с 5,60 до 4,70. И поверьте, в 2000 году, после падения с 1,80 до 5,60 настроение было то же, нет условий для роста, будем падать.
Да ,было ещё в 04г. по 8-10 денька так три , пока Сеня НБУ не возглавил . В Одессе тогда считали курс доллара 10 , а в банках запрет на продажу .
Гривня укрепилась в 2005 г. с подачи С. Терехина, нажужжавшему в уши Тимошенко, а та в свою очередь начала доставать Стельмаха. Сидевшие в гривневых ОВГЗ "варяги" изрядно выиграли на курсе во время репатриации дивидендов, а Саша Дубилет, руководивший Приватом спросил у "Деда" (смельмаха): "На кого работаете!?"
Второй гривнеукрепляж был весной-летом 2008 на гривнедефиците и повальном увлечениее валютными "дешевыми" кредитами". Стельмах предупреждал о последствиях, не послушались. Похмелье было жестким.
Sam17a написав:укрепление как рубля так и гривни, на мой взгляд не обусловлено экономическими факторами
Дякуючи Василеві, вирішив пригадати, який залишок на сьогодні на ЄКР - на 1.02.2018 - 20 105,0 млн.грн (до речі, на 1.02.2014 було 4 721,2 млн, а на 1.02.2007 - взагалі 11 220, хоч тоді премєром також був шапкокрад). Але мова про інше - яка в цій цифрі частка свіжоотриманих ОВДП і скільки ще треба буде запозичити "керманичам", адже минулого року на 1.02.2017 було 34 869,3грн, а видатки (напевне як і "апетити") цього року виросли?