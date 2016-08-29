ЛАД написав:Спрос, конечно, рождает предложение. Но при росте цены спрос падает, и чем выше цена, тем ниже спрос - всё по книжке.
Спорно это неоднократно замечал - не лежит долго в магазинах крупная корюшка с икрой (6-9 в кг) аналогично если вдруг появляется сухой заморозки креветки 50-70 (не по надписи подделки, которые в лучшем случае 70-90) аналогично немецкое и австралийское (новозеландское и т.п.) масло раскупается буквально в днях, если не в часах Не смотря на цену
pesikot написав:.............. Если вы про супермаркет, типа АТБ, то там черной икры не будет в принципе. "Формат не тот". Но даже в нашем селе есть парочка небольших магазинчиков, где черная икра есть и вполне покупается.
Белковая?
С хамоном и сырами та же история. Спрос рождает предложение - всё по книжке
Хамон и сыры есть и у нас. Спрос, конечно, рождает предложение. Но при росте цены спрос падает, и чем выше цена, тем ниже спрос - всё по книжке. При какой-то цене спрос вообще сходит на нет.
Я эту демагогию слушаю уже много лет. Но прихожу в магазинчик с хамоном и сырами на предмет купить, так непременно немножко приходится подождать, пока другие отоварятся. Потому что, "не вы один в этом городе обеспеченный" (с) примерно по Libo
Вы рассчитывали меня убить словом "демагогия"? Может, это и "демагогия", но я знаю владельцев магазина, кот. торгуют хорошими импортными сырами (не польскими, цена где-то от 500 грн за кило) в очень хорошем месте. Месячный выторг у них в районе 500 тыс. - на миллионный Харьков. Считаете, это много? Да, под НГ - резкий рост - за последнюю неделю чуть ли не столько, сколько за обычный месяц (наша традиция - на НГ "поляна" должна быть богатая ).
Сибарит
Существует еще и понятие эластичности спроса. В самых дорогих сегментах эластичность минимальна - это спрос не на последние деньги.
Без вопросов. Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет. Красная икра заметно дешевле. Поэтому, несмотря на то, что это тоже не предмет "широкого спроса", она всё-таки присутствует на прилавках весьма широко.
ЛАД написав:Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.
В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт. Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.
ЛАД написав:Спрос, конечно, рождает предложение. Но при росте цены спрос падает, и чем выше цена, тем ниже спрос - всё по книжке.
Спорно это неоднократно замечал - не лежит долго в магазинах крупная корюшка с икрой (6-9 в кг) аналогично если вдруг появляется сухой заморозки креветки 50-70 (не по надписи подделки, которые в лучшем случае 70-90) аналогично немецкое и австралийское (новозеландское и т.п.) масло раскупается буквально в днях, если не в часах Не смотря на цену
Повторю - маслом не интересовался, хамон, хорошие импортные сыры в Харькове купить не проблема, креветки 50-70 не обращал внимание (покупаю мелкие в салаты и др. блюда). Корюшка 6-9 в кг - имеется ввиду штук? (хотя тоже не присматривался)
Но, собственно, о чём спорить? Надеюсь, вы не станете оспаривать, что если цену поднять ещё в 2-3 раза, то эта же корюшка будет лежать на прилавке гораздо спокойнее?
ЛАД написав:Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.
В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт. Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.
То, что цена связана с краснокнижностью осетровых, не спорю. Но, надеюсь, и Вы не будете спорить, что по такой цене её покупает достаточно узкий круг людей и, уж точно, не "пересичный". Не знаю, что Вы называете серьезными супермаркетами, но в Харькове её обычно нет и в "серьёзных". Хотя понимаю, что Киев "несколько" отличается. Думаю, и Вы понимаете, что Киев - это не вся Украина (так же, например, как Москва сильно отличается от всей России).
Но, вообще, мы ударились в "кулинарные подробности" , хотя заметных разногласий нет.
P.s. Кстати, посмотрел цены на чёрную икру. Гугл дал одну из ссылок - http://ikra-ua.com/ikra_osetra. Там какая-то смешная цена 2700 за пол кило. Кто знает, что это такое и чего вдруг? У них и на красную икру цены смешные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 лют, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:смешно читать эту ветку. по мелочным кэшам мешам идёт обсуждения годами, кто и сколько смог за мес. сэкономить на карте с лимитом в 20тыс.грн. и вдруг теперь появилось обсуждение про икру
Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.
Востаннє редагувалось remark в Нед 11 лют, 2018 20:22, всього редагувалось 2 разів.
remark написав:Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.
кстати в новостях сказали и про недвигу. меня эта шумиха с недвигой как раз устраивает. время как раз покупать дешёвую недвигу и можно хорошо сторговаться. а я то думаю чего иностранцы ринулись к нам за покупками недвиги. говорят депозиты у них держать не выгодно, да и с бумагой можно прогореть. а вот недвигу можно в украине сейчас по хорошей цене купить и сдавать в аренду. народ нищий недвигу купить не может, а вот рынок аренды у нас процветает и можно не плохо на этом заработать
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.