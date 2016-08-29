Додано: Нед 11 лют, 2018 20:09

Сибарит написав: ЛАД написав: Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет. Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.

В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт.

Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых. В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетомВ серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт.Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.

То, что цена связана с краснокнижностью осетровых, не спорю. Но, надеюсь, и Вы не будете спорить, что по такой цене её покупает достаточно узкий круг людей и, уж точно, не "пересичный".Не знаю, что Вы называете серьезными супермаркетами, но в Харькове её обычно нет и в "серьёзных". Хотя понимаю, что Киев "несколько" отличается. Думаю, и Вы понимаете, что Киев - это не вся Украина (так же, например, как Москва сильно отличается от всей России).Но, вообще, мы ударились в "кулинарные подробности", хотя заметных разногласий нет.Кстати, посмотрел цены на чёрную икру. Гугл дал одну из ссылок -. Там какая-то смешная цена 2700 за пол кило. Кто знает, что это такое и чего вдруг?У них и на красную икру цены смешные.