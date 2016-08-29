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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4260426142624263>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 702
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
90
5. более 75%
64%
451
Всього голосів : 702
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:37

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Спрос, конечно, рождает предложение. Но при росте цены спрос падает, и чем выше цена, тем ниже спрос - всё по книжке.

Спорно это
неоднократно замечал - не лежит долго в магазинах крупная корюшка с икрой (6-9 в кг)
аналогично если вдруг появляется сухой заморозки креветки 50-70 (не по надписи подделки, которые в лучшем случае 70-90)
аналогично немецкое и австралийское (новозеландское и т.п.) масло
раскупается буквально в днях, если не в часах
Не смотря на цену
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:51

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:..............
Если вы про супермаркет, типа АТБ, то там черной икры не будет в принципе. "Формат не тот".
Но даже в нашем селе есть парочка небольших магазинчиков, где черная икра есть и вполне покупается.

Белковая?
С хамоном и сырами та же история.
Спрос рождает предложение - всё по книжке

Хамон и сыры есть и у нас.
Спрос, конечно, рождает предложение. Но при росте цены спрос падает, и чем выше цена, тем ниже спрос - всё по книжке. :)
При какой-то цене спрос вообще сходит на нет.

Я эту демагогию слушаю уже много лет.
Но прихожу в магазинчик с хамоном и сырами на предмет купить, так непременно немножко приходится подождать, пока другие отоварятся. Потому что, "не вы один в этом городе обеспеченный" (с) примерно по Libo :)

:lol:
Вы рассчитывали меня убить словом "демагогия"?
Может, это и "демагогия", но я знаю владельцев магазина, кот. торгуют хорошими импортными сырами (не польскими, цена где-то от 500 грн за кило) в очень хорошем месте. Месячный выторг у них в районе 500 тыс. - на миллионный Харьков. Считаете, это много?
Да, под НГ - резкий рост - за последнюю неделю чуть ли не столько, сколько за обычный месяц (наша традиция - на НГ "поляна" должна быть богатая :) ).

Сибарит
Существует еще и понятие эластичности спроса. В самых дорогих сегментах эластичность минимальна - это спрос не на последние деньги.

Без вопросов.
Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.
Красная икра заметно дешевле. Поэтому, несмотря на то, что это тоже не предмет "широкого спроса", она всё-таки присутствует на прилавках весьма широко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:52

2дарий, ну научитесь же цитировать чужие сообщения, елки-палки
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:58

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.

В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом :) В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт.
Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:59

  ЧИА написав:
  ЛАД написав:Спрос, конечно, рождает предложение. Но при росте цены спрос падает, и чем выше цена, тем ниже спрос - всё по книжке.

Спорно это
неоднократно замечал - не лежит долго в магазинах крупная корюшка с икрой (6-9 в кг)
аналогично если вдруг появляется сухой заморозки креветки 50-70 (не по надписи подделки, которые в лучшем случае 70-90)
аналогично немецкое и австралийское (новозеландское и т.п.) масло
раскупается буквально в днях, если не в часах
Не смотря на цену

Повторю - маслом не интересовался, хамон, хорошие импортные сыры в Харькове купить не проблема, креветки 50-70 не обращал внимание (покупаю мелкие в салаты и др. блюда).
Корюшка 6-9 в кг - имеется ввиду штук? (хотя тоже не присматривался)

Но, собственно, о чём спорить? Надеюсь, вы не станете оспаривать, что если цену поднять ещё в 2-3 раза, то эта же корюшка будет лежать на прилавке гораздо спокойнее?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.

В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом :) В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт.
Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.

То, что цена связана с краснокнижностью осетровых, не спорю. Но, надеюсь, и Вы не будете спорить, что по такой цене её покупает достаточно узкий круг людей и, уж точно, не "пересичный".
Не знаю, что Вы называете серьезными супермаркетами, но в Харькове её обычно нет и в "серьёзных". Хотя понимаю, что Киев "несколько" отличается. Думаю, и Вы понимаете, что Киев - это не вся Украина (так же, например, как Москва сильно отличается от всей России).

Но, вообще, мы ударились в "кулинарные подробности" :) , хотя заметных разногласий нет.

P.s. Кстати, посмотрел цены на чёрную икру. Гугл дал одну из ссылок - http://ikra-ua.com/ikra_osetra. Там какая-то смешная цена 2700 за пол кило. Кто знает, что это такое и чего вдруг?
У них и на красную икру цены смешные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 лют, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:15

смешно читать эту ветку. по мелочным кэшам мешам идёт обсуждения годами, кто и сколько смог за мес. сэкономить на карте с лимитом в 20тыс.грн.
и вдруг теперь появилось обсуждение про икру :P :P :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:17

  Игорь Алексеевич написав:смешно читать эту ветку. по мелочным кэшам мешам идёт обсуждения годами, кто и сколько смог за мес. сэкономить на карте с лимитом в 20тыс.грн.
и вдруг теперь появилось обсуждение про икру :P :P :P :P :P


Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.
Востаннє редагувалось remark в Нед 11 лют, 2018 20:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:19

О, вечером ТВ новости за неделю обсудило черный понедельник. Теперь в этот понедельник кто не знал что происходит на вал.рынке вообще будут в шоке и многие побегут избавляться от долярив :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:22

Re: Валютный рынок в контексте

  remark написав:Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.


кстати в новостях сказали и про недвигу. меня эта шумиха с недвигой как раз устраивает. время как раз покупать дешёвую недвигу и можно хорошо сторговаться. а я то думаю чего иностранцы ринулись к нам за покупками недвиги. говорят депозиты у них держать не выгодно, да и с бумагой можно прогореть. а вот недвигу можно в украине сейчас по хорошей цене купить и сдавать в аренду. народ нищий недвигу купить не может, а вот рынок аренды у нас процветает и можно не плохо на этом заработать
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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