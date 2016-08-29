ЛАД написав:Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.
В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт. Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.
Месяц назад в Метро была самая маленькая баночка 36гр за 945 грн.Да, рост цены связан с запретами.В начале 2000х покупал каждый год, цена всего раза в 2-3 превышала красную.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Игорь Алексеевич написав:О, вечером ТВ новости за неделю обсудило черный понедельник. Теперь в этот понедельник кто не знал что происходит на вал.рынке вообще будут в шоке и многие побегут избавляться от долярив
Здравствуйте .
Всем Здоровья и крепких нервов.
Очень хочется не попасть в непредвиденные обстоятельства . Не могли бы Вы поделится инсайдом . Я так понял , что Вы владеете инфой недоступной в Украине. Вы предупреждаете или пугаете ?
Сибарит написав:Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.
Подавляющая часть икры и осетровых, продаваемая в Украине, не имеет отношения к краснокнижности и к дикой природе вообще. Продукт аквакультуры. В Тирасполе относительно большой заводик, в основном на Запад продают: http://www.aquatir.md/?do=cat&category=products