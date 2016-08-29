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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4260426142624263

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 702
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
90
5. более 75%
64%
451
Всього голосів : 702
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:43

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но чёрную икру по сегодняшним ценам (порядка 18 тыс. за кило) "не на последние деньги" покупает крайне узкий круг людей. Поэтому её в супермаркетах и нет.

В супермаркетах ее нет, потому что каждая мелкая лавочка норовит обозвать себя супермаркетом :) В серьезных супермаркетах она есть. Качество и натуральность не проверял - не мой продукт.
Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.


Месяц назад в Метро была самая маленькая баночка 36гр за 945 грн.Да, рост цены связан с запретами.В начале 2000х покупал каждый год, цена всего раза в 2-3 превышала красную.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:49

  Игорь Алексеевич написав:О, вечером ТВ новости за неделю обсудило черный понедельник. Теперь в этот понедельник кто не знал что происходит на вал.рынке вообще будут в шоке и многие побегут избавляться от долярив :P


Здравствуйте .


Всем Здоровья и крепких нервов.

Очень хочется не попасть в непредвиденные обстоятельства .
Не могли бы Вы поделится инсайдом .
Я так понял , что Вы владеете инфой недоступной в Украине.
Вы предупреждаете или пугаете ?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:10

  Сибарит написав:Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.


Подавляющая часть икры и осетровых, продаваемая в Украине, не имеет отношения к краснокнижности и к дикой природе вообще.
Продукт аквакультуры. В Тирасполе относительно большой заводик, в основном на Запад продают:
http://www.aquatir.md/?do=cat&category=products
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