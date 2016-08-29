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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4261426242634264>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 702
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
90
5. более 75%
64%
451
Всього голосів : 702
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:10

  Сибарит написав:Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.


Подавляющая часть икры и осетровых, продаваемая в Украине, не имеет отношения к краснокнижности и к дикой природе вообще.
Продукт аквакультуры. В Тирасполе относительно большой заводик, в основном на Запад продают:
http://www.aquatir.md/?do=cat&category=products
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:33

  Игорь Алексеевич написав:
  remark написав:Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.


кстати в новостях сказали и про недвигу. меня эта шумиха с недвигой как раз устраивает. время как раз покупать дешёвую недвигу и можно хорошо сторговаться. а я то думаю чего иностранцы ринулись к нам за покупками недвиги. говорят депозиты у них держать не выгодно, да и с бумагой можно прогореть. а вот недвигу можно в украине сейчас по хорошей цене купить и сдавать в аренду. народ нищий недвигу купить не может, а вот рынок аренды у нас процветает и можно не плохо на этом заработать

Кстати, по недвиге Вы отчасти, по-видимому, правы.
Позавчера разговаривал с парнем-китайцем. Он открывает у нас фирму, собирается заниматься поиском инвествозможностей в Украине. Направления, забитые в устав - с/х, недвижимость, туризм, опт. торг., финансовые услуги, основное - выработка эл.-энергии. Т.е. весьма широкий спектр, но промышленность - нет.
Они рассматривают срок окупаемости 10-12 лет как очень хороший. По нашим укр понятиям это так себе. По коммерч. недвижимости примерно такой срок и выходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:45

pesikot Пасиба! Спрошу у Якимушки....
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:52

Re: Валютный рынок в контексте

Михаил Добкин сказал, что до конца года никаких траншей от МВФ не будет. Запомните этот твит.:)
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:54

Re: Валютный рынок в контексте

Егор написав:Михаил Добкин сказал, что до конца года никаких траншей от МВФ не будет. Запомните этот твит.:)
Дорожку нюхал прямо в процессе интервью?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:56

  Егор написав:Михаил Добкин сказал, что до конца года никаких траншей от МВФ не будет. Запомните этот твит.:)


"Украина не получит в этом году транш от Международного валютного фонда. Об этом старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведский экономист Андерс Аслунд заявил в интервью "Экономической правде", которое опубликовали 2 февраля.
"Я не думаю, что до президентских выборов 2019 года МВФ или Евросоюз предоставят Украине финансирование. Я не думаю, что президент Петр Порошенко ждет денег от МВФ", – сказал он."

http://gordonua.com/news/money/aslund-n ... 30072.html
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:57

Faceless 8)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:59

  freeze написав:
  Егор написав:Михаил Добкин сказал, что до конца года никаких траншей от МВФ не будет. Запомните этот твит.:)


"Украина не получит в этом году транш от Международного валютного фонда. Об этом старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведский экономист Андерс Аслунд заявил в интервью "Экономической правде", которое опубликовали 2 февраля.
"Я не думаю, что до президентских выборов 2019 года МВФ или Евросоюз предоставят Украине финансирование. Я не думаю, что президент Петр Порошенко ждет денег от МВФ", – сказал он."

http://gordonua.com/news/money/aslund-n ... 30072.html



Аслунду можно. Добкину - нет. :D
На самом деле, очень грамотная и аргументированная речь.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:25

  somilitark написав:
  холява написав:somilitark

Здравствуйте .
Это же какими такими экономическими процессами ?
...под 16, 5 %.
Или как они пишут будут и 18 % годовых .
Из народа вытряхнут УСЕ ?
Вы что не смотрите на цены на дизель , бензин ?
Это же почему владельцы заправок догнали цену до 30-32 ?
Патамуша усе в парядачке па 27 и 26 и можна еще ломануть экспортера .
И что так всегда будет классно , нужны деньги -вот вам проценты ?

вам будет легче от взятого по 28.60,ну тогда это хорошо,только первокурсник сказал бы,что от подорожания страдает объём продаж,страдает способность вскакивать по 28.60 в последний вагон у импортёров,но зачем оно вам,купите и по 31,а потом будете скыглыть,это от совка или украинское,или просто от безграмотности ...риторический вопрос :mrgreen:

может пора хоть бы основы бизнеса почитать,что бы потом не позориться и не влетать?)))

Хороша порада лікарю з великим стажем на пенсії!Правильну країну будуємо!Ви ще йому напишіть,що основи бізнеса він повинен вивчити,щоб не померти з голоду.Колись йшов з товаришем по Тель-Авіву серед фешенебельних котеджів неподалік від моря...Питаю його чиї це володіння? - В основній масі тут живуть лікарі,або ті хто вже вийшов на пенсію.Вартість хоромів від мільйона доларів.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:53

  Qwerty написав:
  somilitark написав:
  холява написав:somilitark

Здравствуйте .
Это же какими такими экономическими процессами ?
...под 16, 5 %.
Или как они пишут будут и 18 % годовых .
Из народа вытряхнут УСЕ ?
Вы что не смотрите на цены на дизель , бензин ?
Это же почему владельцы заправок догнали цену до 30-32 ?
Патамуша усе в парядачке па 27 и 26 и можна еще ломануть экспортера .
И что так всегда будет классно , нужны деньги -вот вам проценты ?

вам будет легче от взятого по 28.60,ну тогда это хорошо,только первокурсник сказал бы,что от подорожания страдает объём продаж,страдает способность вскакивать по 28.60 в последний вагон у импортёров,но зачем оно вам,купите и по 31,а потом будете скыглыть,это от совка или украинское,или просто от безграмотности ...риторический вопрос :mrgreen:

может пора хоть бы основы бизнеса почитать,что бы потом не позориться и не влетать?)))

Хороша порада лікарю з великим стажем на пенсії!Правильну країну будуємо!Ви ще йому напишіть,що основи бізнеса він повинен вивчити,щоб не померти з голоду.Колись йшов з товаришем по Тель-Авіву серед фешенебельних котеджів неподалік від моря...Питаю його чиї це володіння? - В основній масі тут живуть лікарі,або ті хто вже вийшов на пенсію.Вартість хоромів від мільйона доларів.


Хороший совет от ДС: переключиться с реформы здравоохранения в Украине и недвижимости в Израиле на валюту. Полезно для здоровья.

US
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