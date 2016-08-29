Игорь Алексеевич написав:

remark написав: Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать. Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.

кстати в новостях сказали и про недвигу. меня эта шумиха с недвигой как раз устраивает. время как раз покупать дешёвую недвигу и можно хорошо сторговаться. а я то думаю чего иностранцы ринулись к нам за покупками недвиги. говорят депозиты у них держать не выгодно, да и с бумагой можно прогореть. а вот недвигу можно в украине сейчас по хорошей цене купить и сдавать в аренду. народ нищий недвигу купить не может, а вот рынок аренды у нас процветает и можно не плохо на этом заработать