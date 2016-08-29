Сибарит написав:Редкость и цена связаны, большей частью, с краснокнижностью осетровых.
Подавляющая часть икры и осетровых, продаваемая в Украине, не имеет отношения к краснокнижности и к дикой природе вообще. Продукт аквакультуры. В Тирасполе относительно большой заводик, в основном на Запад продают: http://www.aquatir.md/?do=cat&category=products
remark написав:Так выдайте свои перлы про недвигу, может станет грустно читать.
кстати в новостях сказали и про недвигу. меня эта шумиха с недвигой как раз устраивает. время как раз покупать дешёвую недвигу и можно хорошо сторговаться. а я то думаю чего иностранцы ринулись к нам за покупками недвиги. говорят депозиты у них держать не выгодно, да и с бумагой можно прогореть. а вот недвигу можно в украине сейчас по хорошей цене купить и сдавать в аренду. народ нищий недвигу купить не может, а вот рынок аренды у нас процветает и можно не плохо на этом заработать
Кстати, по недвиге Вы отчасти, по-видимому, правы. Позавчера разговаривал с парнем-китайцем. Он открывает у нас фирму, собирается заниматься поиском инвествозможностей в Украине. Направления, забитые в устав - с/х, недвижимость, туризм, опт. торг., финансовые услуги, основное - выработка эл.-энергии. Т.е. весьма широкий спектр, но промышленность - нет. Они рассматривают срок окупаемости 10-12 лет как очень хороший. По нашим укр понятиям это так себе. По коммерч. недвижимости примерно такой срок и выходит.
Егор написав:Михаил Добкин сказал, что до конца года никаких траншей от МВФ не будет. Запомните этот твит.
"Украина не получит в этом году транш от Международного валютного фонда. Об этом старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведский экономист Андерс Аслунд заявил в интервью "Экономической правде", которое опубликовали 2 февраля. "Я не думаю, что до президентских выборов 2019 года МВФ или Евросоюз предоставят Украине финансирование. Я не думаю, что президент Петр Порошенко ждет денег от МВФ", – сказал он."
Егор написав:Михаил Добкин сказал, что до конца года никаких траншей от МВФ не будет. Запомните этот твит.
"Украина не получит в этом году транш от Международного валютного фонда. Об этом старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведский экономист Андерс Аслунд заявил в интервью "Экономической правде", которое опубликовали 2 февраля. "Я не думаю, что до президентских выборов 2019 года МВФ или Евросоюз предоставят Украине финансирование. Я не думаю, что президент Петр Порошенко ждет денег от МВФ", – сказал он."
Здравствуйте . Это же какими такими экономическими процессами ? ...под 16, 5 %. Или как они пишут будут и 18 % годовых . Из народа вытряхнут УСЕ ? Вы что не смотрите на цены на дизель , бензин ? Это же почему владельцы заправок догнали цену до 30-32 ? Патамуша усе в парядачке па 27 и 26 и можна еще ломануть экспортера . И что так всегда будет классно , нужны деньги -вот вам проценты ?
вам будет легче от взятого по 28.60,ну тогда это хорошо,только первокурсник сказал бы,что от подорожания страдает объём продаж,страдает способность вскакивать по 28.60 в последний вагон у импортёров,но зачем оно вам,купите и по 31,а потом будете скыглыть,это от совка или украинское,или просто от безграмотности ...риторический вопрос
может пора хоть бы основы бизнеса почитать,что бы потом не позориться и не влетать?)))
Хороша порада лікарю з великим стажем на пенсії!Правильну країну будуємо!Ви ще йому напишіть,що основи бізнеса він повинен вивчити,щоб не померти з голоду.Колись йшов з товаришем по Тель-Авіву серед фешенебельних котеджів неподалік від моря...Питаю його чиї це володіння? - В основній масі тут живуть лікарі,або ті хто вже вийшов на пенсію.Вартість хоромів від мільйона доларів.
Здравствуйте . Это же какими такими экономическими процессами ? ...под 16, 5 %. Или как они пишут будут и 18 % годовых . Из народа вытряхнут УСЕ ? Вы что не смотрите на цены на дизель , бензин ? Это же почему владельцы заправок догнали цену до 30-32 ? Патамуша усе в парядачке па 27 и 26 и можна еще ломануть экспортера . И что так всегда будет классно , нужны деньги -вот вам проценты ?
вам будет легче от взятого по 28.60,ну тогда это хорошо,только первокурсник сказал бы,что от подорожания страдает объём продаж,страдает способность вскакивать по 28.60 в последний вагон у импортёров,но зачем оно вам,купите и по 31,а потом будете скыглыть,это от совка или украинское,или просто от безграмотности ...риторический вопрос
может пора хоть бы основы бизнеса почитать,что бы потом не позориться и не влетать?)))
Хороша порада лікарю з великим стажем на пенсії!Правильну країну будуємо!Ви ще йому напишіть,що основи бізнеса він повинен вивчити,щоб не померти з голоду.Колись йшов з товаришем по Тель-Авіву серед фешенебельних котеджів неподалік від моря...Питаю його чиї це володіння? - В основній масі тут живуть лікарі,або ті хто вже вийшов на пенсію.Вартість хоромів від мільйона доларів.
Хороший совет от ДС: переключиться с реформы здравоохранения в Украине и недвижимости в Израиле на валюту. Полезно для здоровья.