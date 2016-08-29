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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4261426242634264

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 702
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
90
5. более 75%
64%
451
Всього голосів : 702
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:48

Re: Валютный рынок в контексте

... мммдааааа........ щось тепер ДС без вихідних працює....... трудяга! :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:50

  ЧИА написав:при этом забавна карта экспорта

"На сегодняшний день карта нашего аграрного экспорта выглядит следующим образом: страны Азии - 42,6%, Европейский Союз - 32,4%, африканские страны - 14,2%, СНГ - 7,6%, США - 0,4%, другие страны - 2,8%. В пятерку стран-лидеров, каждая из которых приобрела украинской аграрной и пищевой продукции на более чем $1 млрд в 2017 г., входят Индия, Нидерланды, Египет, Испания и Китай", - добавил замминистра аграрной политики и продовольствия.

А в чем забавность?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:58

  Егор написав: Аслунду можно. Добкину - нет. :D
На самом деле, очень грамотная и аргументированная речь.

Аслунд в свое время столько нафантазировал про десятки млрд безвозмездной (с) помощи от ЕС, что ну его...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:07

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в среду на прошлой неделе сжатия гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,490 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 09 февраля по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2284 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.

Дата: 12 февраля 2018 г. на 10.06

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,35 UAH/USD
€ – 33,35/33,75 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,474 UAH/RUB

US
дядя Caша
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