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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:48
Re: Валютный рынок в контексте
... мммдааааа........ щось тепер ДС без вихідних працює....... трудяга!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:50
А в чем забавность?
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:58
Додано: Пон 12 лют, 2018 10:07
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в среду на прошлой неделе сжатия гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 09 февраля по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2284 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.
Дата: 12 февраля 2018 г. на 10.06
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,35 UAH/USD
€ – 33,35/33,75 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,474 UAH/RUB
US
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