Додано: Пон 12 лют, 2018 10:07

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в среду на прошлой неделе сжатия гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 09 февраля по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2284 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.



Дата: 12 февраля 2018 г. на 10.06



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,10/27,35 UAH/USD

€ – 33,35/33,75 UAH/EUR

RUB – 0,460/0,474 UAH/RUB



US