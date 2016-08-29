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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42784279428042814282>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 706
1. Нет сбережений в валюте
10%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
91
5. более 75%
64%
454
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:29

Libo
Доллар к евро должен быть стабильно в диапазоне 1.25-1.35.
Это согласованное решение Бильдербергского клуба. Возможны временные незначительные отклонения.
Во время следующей золотой лихорадки попробуют подержать золото на $3.000 за унцию, а серебро на $50-$70. Потом снова могут приспустить до приемлемого уровня. Её начало в глубочайшей тайне. Процесс будет идти накатами.
А по меди будет свеча вверх.

- LOL!!! Т.е. получается что твои "друзья из Бильдербергского клуба" сознательно ведут дело к гиперу...
Непонятно только, они кто - мизантропы или просто сборище недоумков?
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:54

Libo
Неужели ты сомневаешься, что будет 10 тыщ за унцию???!!!
Я ни капельки.
Единственнное хочу, чтоб не так быстро. Чтоб успеть прикупить еще. На огирочки.
Инвестиция в золото самая жлобная и продолжительная.
Отдаешь кейс денег, а получаешь жменьку жалких монет. (Я слитки уже не покупаю.)
Это меня сильно расстраивает.
Но потом они воплотятся в состояние, виллу под пальмами, яхту, гамак, шампанское, сигара, любовь с красивыми девушками...
С выгодными инвестициями всегда так. Ощущение, что выбрасываешь на ветер ...
Но потом радость и удовлетворение собой.

:lol: :lol: :lol:


Ага.. Либо бедность, старость и обмен мелких монетослитков на хлеб на базаре у менял.... :wink:

Шучу... вааще-то я тоже металлооптимист. Кстати, в америкосии продажа золота (пока не про монеты) какунас без НДС? (щас запросто ниже форекса мона в неньки приобретать даже не дюже велики слитки...) :wink:

Заявки физлиц
Тип заявки Металл Номинал Цена Город Телефон

Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1155 Киев +380984486431
Продам Золото 100 г штампованный слиток 1195 Киев +380962726289
Продам Золото 50 г 1195 Киев +380962726289
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Продам Золото 1 г 47 Днепр Киев +380981207447
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182
Куплю Золото 100 г литой слиток 42 +380675393890
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380984486431
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Куплю Золото 250 г 42.2 КИЕВ +380932154894
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дарий
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:06

  дарий написав:
Ага.. Либо бедность, старость и обмен мелких монетослитков на хлеб на базаре у менял.... :wink:


Ой нет, мне это не грозит. Я не смогу столько пропить. Плюс у меня будет хорошая пенсия. Плюс медицинская страховка. Плюс поместье, вишневый и яблоневый сад, овечки, цесарки, коровка, поросятко ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:12

  Libo написав:Ой нет, мне это не грозит. Я не смогу столько пропить. Плюс у меня будет хорошая пенсия. Плюс медицинская страховка. Плюс поместье, вишневый и яблоневый сад, овечки, цесарки, коровка, поросятко ... :oops:

ТАк яхта с пальмами, или бричка с поросятками? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:17

Libo

Ой нет, мне это не грозит. Я не смогу столько пропить. Плюс у меня будет хорошая пенсия. Плюс медицинская страховка. Плюс поместье, вишневый и яблоневый сад, овечки, цесарки, коровка, поросятко ... :oops:



Смотря шо пить.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:34

Re: Валютный рынок в контексте

Продал в пятницу немного зелени по 27.4, пора было фиксить, 26.82 проскакивало в банке.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:44

  Proofy написав:Продал в пятницу немного зелени по 27.4, пора было фиксить, 26.82 проскакивало в банке.

А где так щедро приём был по 40 / в пятницу ?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:47

hxbbgaf


По серебру рост очень быстро отсекают. Када в 2011 до полтинника качнули - очень быстро масоны вмешались и сказали дулю вам - качки здесь не пройдут (хотя и 100 баксов для меня цена не предел). :(
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:49

Долярчик
Баксик просто Нострадамус! :D Думаю, куда бежать за перечисленными товарами... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:55

hxbbgaf

А как еще обесценить гигантский американский долг, который за последние 10 лет вырос вдвое к ВВП и втрое номинально? И серебро по 50 - это далеко не гипер. Такая цена была в 1980-м и в 2011-м.


Не думаю, что Штаты этим сильно заморачиваются.... По любому, правит тот, кто стоит у бумажного станка... И пока в миру альтернативы нема.... :!:
дарий
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