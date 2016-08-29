Libo
Неужели ты сомневаешься, что будет 10 тыщ за унцию???!!!
Я ни капельки.
Единственнное хочу, чтоб не так быстро. Чтоб успеть прикупить еще. На огирочки.
Инвестиция в золото самая жлобная и продолжительная.
Отдаешь кейс денег, а получаешь жменьку жалких монет. (Я слитки уже не покупаю.)
Это меня сильно расстраивает.
Но потом они воплотятся в состояние, виллу под пальмами, яхту, гамак, шампанское, сигара, любовь с красивыми девушками...
С выгодными инвестициями всегда так. Ощущение, что выбрасываешь на ветер ...
Но потом радость и удовлетворение собой.
Ага.. Либо бедность, старость и обмен мелких монетослитков на хлеб на базаре у менял....
Шучу... вааще-то я тоже металлооптимист. Кстати, в америкосии продажа золота (пока не про монеты) какунас без НДС? (щас запросто ниже форекса мона в неньки приобретать даже не дюже велики слитки...)
Заявки физлиц
Тип заявки Металл Номинал Цена Город Телефон
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1155 Киев +380984486431
Продам Золото 100 г штампованный слиток 1195 Киев +380962726289
Продам Золото 50 г 1195 Киев +380962726289
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182
Продам Золото 1 г 47 Днепр Киев +380981207447
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182
Куплю Золото 100 г литой слиток 42 +380675393890
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380984486431
Куплю Золото 1000 г 42.5 К И Е В +380984687702
Куплю Золото 500 г 1155 К И Е В +380984687702
Куплю Золото 1000 г 42.3 Киев +380971836182
Куплю Золото 250 г 42.2 КИЕВ +380932154894
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.2 Львів +380987101747
Куплю Золото 1000 г 660 Кривой рог +380672950000
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1155 К И Е В +380939936455
Куплю Золото 1 г 42.2 КИЕВ +380932154894
Куплю Золото 100 г литой слиток 42.3 Киев +380932206277
Продам Золото 50 г 1195 Киев +380984486431
Куплю Серебро 1000 г 16.2 К И Е В +380986626705
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380986626705
Куплю Золото 500 г 42.3 К И Е В +380986626705
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380939936455
Продам Золото 50 г 1185 Киевш +380984486431
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1150 Украина +380675393890
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.5 К И Е В +380984687702
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1150 Киев +380984804050
Куплю Золото 250 г 665 Киев +380984804050
Куплю Золото 1000 г 42 Киев-Днепр +380936775986
Куплю Золото 1000 г 1150 Киев-Днепр +380936775986
Куплю Золото 50 г 1195 Киев +380984486431
Куплю Серебро 250 г 16.1 Киев +380971836182
Продам Золото 100 г штампованный слиток 1185 Киев +380984486431
Куплю Золото 500 г 42 +380675393890
Куплю Золото 50 г 42.5 К И Е В +380984687702
Куплю Золото 1000 г 1155 К И Е В +380986626705
Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.2 Львів +380673183716
Куплю Серебро 1000 г 16 Днепр +380673069882
Продам Серебро 1000 г 17 Днепр Киев +380981207447
Куплю Золото 50 г 42.3 Днепр Киев +380981207447
Куплю Золото 50 г 1160 К И Е В +380986626705
Куплю Золото 1 г 42.5 Днепр-Кривой Рог +380986261061
Куплю Золото 100 г литой слиток 42.3 К И Е В +380939936455
Куплю Золото 1000 г 42.2 К И Е В +380986626705
Продам Серебро 250 г 16.5 Киев +380676668591
Куплю Серебро 1000 г 16 Киев +380932206277
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