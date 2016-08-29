Додано: Пон 12 лют, 2018 19:54

Неужели ты сомневаешься, что будет 10 тыщ за унцию???!!!Я ни капельки.Единственнное хочу, чтоб не так быстро. Чтоб успеть прикупить еще. На огирочки.Инвестиция в золото самая жлобная и продолжительная.Отдаешь кейс денег, а получаешь жменьку жалких монет. (Я слитки уже не покупаю.)Это меня сильно расстраивает.Но потом они воплотятся в состояние, виллу под пальмами, яхту, гамак, шампанское, сигара, любовь с красивыми девушками...С выгодными инвестициями всегда так. Ощущение, что выбрасываешь на ветер ...Но потом радость и удовлетворение собой.Ага.. Либо бедность, старость и обмен мелких монетослитков на хлеб на базаре у менял....Шучу... вааще-то я тоже металлооптимист. Кстати, в америкосии продажа золота (пока не про монеты) какунас без НДС? (щас запросто ниже форекса мона в неньки приобретать даже не дюже велики слитки...)Заявки физлицТип заявки Металл Номинал Цена Город ТелефонКуплю Золото 100 г штампованный слиток 1155 Киев +380984486431Продам Золото 100 г штампованный слиток 1195 Киев +380962726289Продам Золото 50 г 1195 Киев +380962726289Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182Продам Золото 1 г 47 Днепр Киев +380981207447Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182Куплю Золото 100 г литой слиток 42 +380675393890Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380984486431Куплю Золото 1000 г 42.5 К И Е В +380984687702Куплю Золото 500 г 1155 К И Е В +380984687702Куплю Золото 1000 г 42.3 Киев +380971836182Куплю Золото 250 г 42.2 КИЕВ +380932154894Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.2 Львів +380987101747Куплю Золото 1000 г 660 Кривой рог +380672950000Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1155 К И Е В +380939936455Куплю Золото 1 г 42.2 КИЕВ +380932154894Куплю Золото 100 г литой слиток 42.3 Киев +380932206277Продам Золото 50 г 1195 Киев +380984486431Куплю Серебро 1000 г 16.2 К И Е В +380986626705Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380986626705Куплю Золото 500 г 42.3 К И Е В +380986626705Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380939936455Продам Золото 50 г 1185 Киевш +380984486431Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1150 Украина +380675393890Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.5 К И Е В +380984687702Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1150 Киев +380984804050Куплю Золото 250 г 665 Киев +380984804050Куплю Золото 1000 г 42 Киев-Днепр +380936775986Куплю Золото 1000 г 1150 Киев-Днепр +380936775986Куплю Золото 50 г 1195 Киев +380984486431Куплю Серебро 250 г 16.1 Киев +380971836182Продам Золото 100 г штампованный слиток 1185 Киев +380984486431Куплю Золото 500 г 42 +380675393890Куплю Золото 50 г 42.5 К И Е В +380984687702Куплю Золото 1000 г 1155 К И Е В +380986626705Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.2 Львів +380673183716Куплю Серебро 1000 г 16 Днепр +380673069882Продам Серебро 1000 г 17 Днепр Киев +380981207447Куплю Золото 50 г 42.3 Днепр Киев +380981207447Куплю Золото 50 г 1160 К И Е В +380986626705Куплю Золото 1 г 42.5 Днепр-Кривой Рог +380986261061Куплю Золото 100 г литой слиток 42.3 К И Е В +380939936455Куплю Золото 1000 г 42.2 К И Е В +380986626705Продам Серебро 250 г 16.5 Киев +380676668591Куплю Серебро 1000 г 16 Киев +380932206277Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1185 Киев +380984486431Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.2 Рівне,Луцьк,Льв-Терн +380933846177Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 К И Е В +380984804050Куплю Серебро 1000 г 16 К И Е В +380986626705Продам Серебро 500 г 16.5 Киев +380984486431Куплю Золото 100 г литой слиток 42.3 К И Е В +380986626705Куплю Золото 1000 г 650 Днепр-Кривой Рог +380986261061Продам Серебро 1000 г 16.9 Киев +380984486431Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Днепр +380981207447Куплю Золото 500 г 42.3 К И Е В +380986626705Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1155 К И Е В +380986626705Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182Куплю Золото 1000 г 42.3 Киев +380687100770Куплю Золото 500 г 42.3 Киев +380971836182Куплю Золото 500 г 42.5 К И Е В +380984486431Продам Золото 10 г 1180 Тернопіль +380978975179Куплю Золото 1000 г 42.3 Киев +380971836182Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.5 К И Е В +380939936455Куплю Золото 1000 г 42.5 Украина +380675393890Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1160 К И Е В +380984687702Куплю Золото 100 г штампованный слиток 1170 КИЕВ +380939936455Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.7 К И Е В +380939936455Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.6 К И Е В +380984687702Куплю Золото 100 г штампованный слиток 42.3 Киев +380971836182