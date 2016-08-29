Додано: Пон 12 лют, 2018 21:04

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 6,55 коп., на торгах понедельника укрепился на 21,81 коп., оказавшись на уровне 26,8404 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 12 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,87/26,92, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,82/26,84 UAH/USD. Это встревожило регулятор, около 10.35 анонсировавшего проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА долларовых «излишков». Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева. На анонсе НБУ доллар «приободрился», отскочив около 10.44 Киева к отметке 26,84/26,87 UAH/USD, перейдя в режим ожидания результатов аукциона.

К 11.16 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,8487, цена отсечки – 26,8500 UAH/USD.

Доллар на межбанке отреагировал на статистику возобновлением снижения: вначале около 11.20 до 26,84/26,86, а спустя 25 минут, до 26,80/26,83 UAH/USD. Подобная реакция «американца» вызвала предположение, что НБУ на аукционе удовлетворил гривней далеко не всех желающих. Появившиеся вскоре остальные показатели валютного аукциона подтвердили нашу гипотезу. Как оказалось, было подано заявок на сумму $78,3 млн., из которых регулятор удовлетворил $49,9 млн. средневзвешенный курс составил 26,8487, минимальный курс - 26,8350, максимальный (цена отсечки) – 26,8500 UAH/USD. Судя по всему неудачники валютного аукциона вернулись на рынок и своими предложениями СКВ возобновили снижение цены последней с уровня 26,84/26,86 к отметке 26,80/26,83 UAH/USD. Не исключено, пополудни на рынке снова появился НБУ, пополняя свои резервы выкупом «лишней» СКВ по запросу наилучшего курса. Во всяком случае, с указанного часа «американец» возобновил рост, оказавшись около 12.26 Киева на уровне 26,81/26,84 UAH/USD.



Около 13.16 Киева межбанк ушел на обеденный перерыв на фоне действующих на моменте цен 26,80/26,85 UAH/USD.



С 14.00 на пустеющем рынке единичными продажами цена «американца» на МЕЖБАНКЕ понизилась до 26,80/26,84, не изменяясь до 16.05 Киева, когда доллар сделал еще один шаг вниз: 26,79/26,83 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,79/26,83 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 12 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8404 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,37% с 28,0672 UAH/USD до 26,8404 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 13.00 Киева - 13,75/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 февраля, сохранив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче стартовала фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.



Во-вторых, сезон репатриации дивидендов нерезидентов закончился на прошлой неделе, исключив «варягов» из команды покупателей доллара.



В-третьих, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не торопились с его покупками.



В-четвертых, коррекция цен безналичного «американца» поддерживалась аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что на фоне очевидного роста интереса к безналичной гривне, на транзитных и коррсчетах НБУ к 12 февраля было отмечено заметное увеличение остатков в нацвалюте – гривневый «навес» «потяжелел» с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. Судя по тому, что эта гривня не появилась на межбанке, ее «заморозка» на коррсчетах имела иные цели.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 12 февраля едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Как известно, по понедельникам приток экспортной выручки из-за рубежа падает.



Во-вторых, как мы указали выше, заметно поредели ряды покупателей доллара.



В-третьих, явно ощущалась нехватка гривневого инструмента, несмотря на интервенцию нацвалюты под вывеской валютного аукциона. Напомним, НБУ выкупил $10,0 млн. по запросу наилучшего курса и отправил в свои «закрома» $49,9 млн. с валютного аукциона.



В-четвертых, ликвидности «не нравится» чрезмерная курсовая динамика (напомним, в пятницу доллар потерял 6,55 коп., нынче он обвалился на 21,81 коп.)











Торги 12 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где в течение понедельника наблюдалось динамичное снижение долларовых цен, исчерпавшееся к обеденному перерыву. Откату курса безналичного доллара не помогло «вмешательство» регулятора, выкупавшего лишнюю СКВ на валютном аукционе.



Наличный рынок бил предоставлен сам себе, имея, впрочем, довольно «строгих» ценовых «ограничителя». Как мы неоднократно указывали в предыдущих обзорах, увлечение дилеров наличного рынка как высокими, так и заниженными ценами моментально «бьет их по карману», обрезая обороты.

Не исключено, что именно по этой причине, как будет указано ниже, внутридневные потери наличного доллара в понедельник были заметно скромнее, чем у его безналичного «родственника».



Повторим набившую оскомину сентенцию о том, что настроение на наличном рынке валют задавали клиенты, которые в свою очередь, ориентировались на сводки с торгов валютного межбанка. Дилеры «налички» были осведомлены об этом «алгоритме» и, внося свою лепту во внутридневное снижение действующих цен аккуратным дисконтированием их в рамках небезуспешных попыток выравнивание спроса и предложения, который, как известно, сулит бонусы на участке ликвидности.



Несмотря на пресловутый «синдром понедельника» (дебют новой недели редко радует наличный валютный рынок ликвидностью), по итогам 12 февраля дилеры-«неформалы» всех вышеперечисленных городов доложили о прогрессе на участке ликвидности, связывая этот рост с итоговой сбалансированностью спроса и предложения.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-15,0 коп., офера стали ниже на 13,0-20,0 коп. (в наибольшей степени позиция «предложение» понизилась на рынке Харькова).



По сравнению с закрытие пятницы биды наличного «американца» упали на 20,0-26,0 коп. (лидировал а откате рынок Днепра). Позиция «предложение» потеряла 20,0-23,0 коп. (снова лидерство осталось за «наличкой» Днепра.



В отличие от предыдущей сессии на наличном рынке в этот понедельник не было отмечено смены настроения у клиентов, что позволило ценам в паре доллар-гривня в течение дня неспешно снижаться под бдительным контролем текущей ликвидности, исключавшим, как мы указывали выше, «радикальные» ценовые ревизии.

Аккуратное следование известной «мудрости» наличного рынка, во главу угла ставящей ликвидность, отводя на второй план курсовую конкретику, позволило «неформальным» наличным рынкам вышеперечисленных населенных пунктов завершить торги понедельника в балансе и в сопровождении выросших оборотов.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,07 UAH/USD, евро – 33,12/33,40 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.



В течение первой половины понедельника, уже со старта, дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка в большей степени «сдавать валюту», чем ее приобретать. Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. Еще до полудня эта цель была достигнута.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты на моменте выросли до «средних».



После обеда на рынке Днепра заметно выросла двусторонняя торговая активность, равновесие которой поддерживалось пролонгацией дисконтирования цен. Этим же стимулировались покупки и продажи СКВ клиентами.



В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты остались на отличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «пятерку».





В течение 12 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 13,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 09 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 26,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,97/27,07 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины понедельника снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда характер действий дилеров днепровского «неформального» опта остался прежним: аккуратное снижение цен с внимательным отслеживанием текущей ликвидности. Это привело к итоговому равновесию покупок и продаж, ставшему главным источником отличной итоговой ликвидности.

За обороты 12-го оптовики Днепра поставили «пятерку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении понедельника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 13,0 коп.



По сравнению с закрытием 09 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре понизились на 26,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 февраля уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника восемнадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 20,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 28,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 февраля пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь ликвидности, так что высокая торговая активность на этом участке не позволила дилерам отвлекаться на пребывающую в неспешном росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2284 к отметке $1,2275 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 9 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка «вежливо» отозвались на эту «потерю», учтя, главным образом внутридневную отрицательную динамику пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2250, пара евро-доллар тотчас инициировала рост, оказавшись около 05.00 Киева в рамках диапазона $1,2280-1,2290, совершая разнополярные колебания в этих пределах до 09.30 Киева.

С началом европейской сессии форекса, как водится, размах этих колебаний ненадолго увеличился, а диапазон расширился. При этом базовый уровень стал ниже, просев к $1,2270. Постояв на этой отметке до 14.00 Киева, пара евро-доллар инициировала коррекцию, уронившую ее до $1,2236 по состоянию на 16.45 Киева.



«Конфуз» пары, практически сразу инициировавшей «реабилитационное» ралли, продолжался недолго, и уже около 20.15 пара оказалась на уровне $1,2285, ближайшие окрестности которого не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара к мировым валютам опускается в понедельник днем, трейдеры ожидают статистику по бюджету США позднее в понедельник, а в среду - данные по инфляции в стране.



По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2274 за евро против $1,225 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥108,7 за доллар со ¥108,79 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 90,2 пункта.



Позднее в понедельник министерство финансов США опубликует данные по бюджету страны. Аналитики прогнозируют, что профицит бюджета в январе составил $50,2 миллиарда против дефицита декабря в $23,194 миллиарда.



В этот же день ожидается, что президент США Дональд Трамп изложит детали своего плана восстановления инфраструктуры США объемом в $1,5 триллиона. План будет включать и ремонт существующей инфраструктуры, и инвестиции в новые проекты.



В среду, 14 февраля, участники рынка будут ожидать данные по инфляции в США, которая за январь, по прогнозу экспертов, замедлилась до 1,9% с уровня декабря в 2,1%.



Курс доллара перешел к слабому росту в ходе торгов на европейской сессии форекса после снижения в начале дня.



Евро по состоянию на 16.20 Киева торгуется в районе $1,2243 против $1,2252 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в понедельник около ¥133,05 по сравнению со ¥133,29 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,66 против ¥108,80 в пятницу.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,05%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,01%.



Финансовые стимулы, которые содержатся в двухлетнем бюджете, который подписал президент США Дональд Трамп в пятницу, могут негативно сказаться на курсе нацвалюты.



Укреплению иены к доллару США в понедельник способствует, в частности, информация, что нынешний глава Банка Японии Харухико Курода, вероятно, сохранит свой пост на следующие пять лет.



Стало быть, 09-го, в пятницу, пара евро-доллар смогла удержаться от пробития отметки $1,22 на фоне оптимистичного закрытия на американском фондовом рынке.



Индекс Dow Jones показал в пятницу падение более чем на полтора процента, усиливая обвал прошлой недели, однако закрылся почти полуторапроцентным ростом к отметке 24190 пунктов.

Подобным образом кризис был преодолен на рынке нефти – в пятницу цены снижались до $61,80 за баррель Brent, но по состоянию на 21.00 в понедельник эта нефть торгуется на $63,03.



Пара евро-доллар закрыла неделю в районе отметки $1,2250, в понедельник поднималась до $1,2285.



Таким образом, рынки по-прежнему ходят синхронно, отражая рост или сокращение глобальных аппетитов к риску. Актуальным по-прежнему остается вопрос – идущее в последние две недели сворачивание аппетитов к риску – это начало новой глобальной тенденции или все-таки коррекция, и рост цен активов на всех рынках возобновится еще на некоторое время вместе с общим падением доллара.



Хотя у нас нет сомнений, что, в конечном счете, доллар начнет глобально расти, отыгрывая прошедшие и предстоящие повышения ставок ФРС, ситуация в моменте остается неоднозначной.



Мы по-прежнему считаем, что спусковым крючком для роста доллара станет старт агрессивного наращивания госдолга Казначейством США.



В пятницу Конгресс США принял, а президент Трамп подписал законопроект, который задерживает действие порога госдолга США до 01 марта 2019 года. Однако без полноценного повышения порога госдолга вряд ли можно говорить о том, что Казначейство США получит возможность резко наращивать объемы размещений. Пока что бюджет на 2018 год идет в режиме автоматического продления финансирования большинства ранее принятых программ. Основная борьба уже идет вокруг бюджета на 2019 финансовый год, который начнется в октябре 2018 года.



Глава Офиса Управления и Бюджета США Мик Мулвани полагает, что в 2019 году дефицит бюджета может составить $1,2 трлн. – это будет резкий рост по сравнению дефицитом в предыдущие годы. Де-факто, это означает удвоение дефицита (на 2018 фингод дефицит запланирован на уровне $589 млрд.).



Так что в какой-то момент, чтобы финансировать рекордный с 2011 года дефицит, Казначейству придется агрессивно занимать на рынке, но этот период, вопреки прогнозным материалам Казначейства США, которое постоянно корректирует свои рекордные квартальные прогнозы по привлечению в сторону снижения, видимо, придется не на I квартал этого года (половина которого уже прошла), а на осень- 2018.

Следовательно, ничто не мешает доллару пока возобновить падение, провоцируя дальнейший рост аппетитов к риску. Тем более, что экономики США и Европы пребывают в отличной форме, и нет никаких причин для продолжения обвала на рынках.



Случившееся же падение на американском фондовом рынке, как его оценивают представители ФРС, это лишь «здоровая коррекция», которая должна была рано или поздно произойти, учитывая насколько монотонно и скучно в последний год росли фондовые индексы на Уолл-стрит.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное восемнадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов этой СКВ на 20,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 12 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «пятерку», повторила отличные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 28,0 коп. спросу и обвалившемуся на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 февраля по спросу не изменились, потеряв 50 пунктов по предложению.



Несмотря на характерное для понедельника заметное снижение поступлений валютной выручки из-за рубежа, на торгах украинского валютного межбанка уже со старта сессии наблюдалось заметное преобладание предложения СКВ. Думается, причин этого несвойственного в прежнее время «перекоса» на строения таятся в «фискальной» пятидневке. Нашему бизнесу до конца текущей недели надо совершить платежи в Казну налоги, для чего потребуется заметные гривневые ресурсы.



Во-вторых, еще на прошлой неделе сезон репатриации дивидендов нерезидентами канун в лету, из-за чего поредели ряды покупателей СКВ.



В-третьих, отечественные импортеры тоже пока воздерживаются от покупок доллара, рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда.



Наконец, в-четвертых, «медвежье» настроение на валютном межбанке поддерживается «зелеными медведями» с наличного рынка, которых межбанк, в свою очередь, тоже не обделяли поддержкой «зеленый» безнал.



С учетом ожидаемого на ближайших торгах роста поступлений валютной выручки из-за рубежа, рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда на сессии валютного межбанка во вторник-среду, сопровождаясь регулярными гривневыми интервенциями НБУ, пытающегося замедлить чрезмерное укрепление гривни, а заодно пополнить валютой свои «закрома».



На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.



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