На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.
Особенно учитывая обещанные практически бесплатные кредиты для аграриев... Под 16.5 взяли - под 3 отдали (пусть даже и не на самую бомбезную нашу технику)...
У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?
US
....можливо, що й так: вся ця "вистава" зміцнення гривні робилась для одного глядача!(Нафтогаза)
дядя Caша Я сомневаюсь, что по остаткам на коррсчетах нынче можно судить о перспективах курса. Львиная доля этих остатков - избыточная ликвидность банковской системы. Уровень остатков зависит, в основном, от того, сколько НБУ свяжет своими сертификатами. В таких условиях накопление кем либо гривны для покупки валюты в глаза не бросится.
Кстати, давно хотел спросить, депонированные под покупку валюты суммы в остатки на коррсчетах входят или учитываются где-то отдельно?
На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.
Особенно учитывая обещанные практически бесплатные кредиты для аграриев... Под 16.5 взяли - под 3 отдали (пусть даже и не на самую бомбезную нашу технику)...
У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?
На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.
Особенно учитывая обещанные практически бесплатные кредиты для аграриев... Под 16.5 взяли - под 3 отдали (пусть даже и не на самую бомбезную нашу технику)...
У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или? US