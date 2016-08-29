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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4279428042814282

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 706
1. Нет сбережений в валюте
10%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
91
5. более 75%
64%
454
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:33

  дядя Caша написав:
  дарий написав:дядя Caша

На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.


Особенно учитывая обещанные практически бесплатные кредиты для аграриев... Под 16.5 взяли - под 3 отдали (пусть даже и не на самую бомбезную нашу технику)... :lol:


У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?

US

....можливо, що й так: вся ця "вистава" зміцнення гривні робилась для одного глядача!(Нафтогаза) :idea: :?: :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:36

дядя Caша
Я сомневаюсь, что по остаткам на коррсчетах нынче можно судить о перспективах курса. Львиная доля этих остатков - избыточная ликвидность банковской системы. Уровень остатков зависит, в основном, от того, сколько НБУ свяжет своими сертификатами. В таких условиях накопление кем либо гривны для покупки валюты в глаза не бросится.

Кстати, давно хотел спросить, депонированные под покупку валюты суммы в остатки на коррсчетах входят или учитываются где-то отдельно?
Сибарит
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1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:39

[b]дядя Caша[/b
У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?

С бегемотами ДС курит... При его "весе" можно было бы и с мамы какую-никакую инфо иметь... :(
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:45

  дядя Caша написав:
  дарий написав:дядя Caша

На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.


Особенно учитывая обещанные практически бесплатные кредиты для аграриев... Под 16.5 взяли - под 3 отдали (пусть даже и не на самую бомбезную нашу технику)... :lol:


У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?

US

Тупо начало нового периода резервирования
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:47

  дядя Caша написав:
У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?

US

Китайский Новый год на носу :D , нах там(в Китае) кому предоплаты :) ....
$95/04 :|
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:04

  Перес де Куэльяр написав:
  Proofy написав:Продал в пятницу немного зелени по 27.4, пора было фиксить, 26.82 проскакивало в банке.

А где так щедро приём был по 40 / в пятницу ?

*Відправлено з Чату
чел. один купил, срочно понадобились :) в обменке .45 было
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

....завтра є всі шанси готівці зануритись під 27 :roll:
- хто - "за"?
- хто - "проти"?
- кому - "пофіг"? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:08

  дядя Caша написав:
  дарий написав:дядя Caша

На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.


Особенно учитывая обещанные практически бесплатные кредиты для аграриев... Под 16.5 взяли - под 3 отдали (пусть даже и не на самую бомбезную нашу технику)... :lol:


У кого какие идеи относительно заметного увеличения гривневого навеса на коррсчетах? Нафтогаз копит гривню, дожидаясь дна в паре доллар-гривня на МБ или?
US

например Ощад копит на бумаги кабмина...
edvardd
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  #<1 ... 4279428042814282
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