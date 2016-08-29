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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4281428242834284

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 706
1. Нет сбережений в валюте
10%
74
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
91
5. более 75%
64%
454
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:56

  Долярчик написав:....завтра є всі шанси готівці зануритись під 27 :roll:
- хто - "за"?
- хто - "проти"?
- кому - "пофіг"? :mrgreen:

Им ,наше мнение - пофиг! :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:57

Re: Валютный рынок в контексте

12 февраля валютная торговля на межбанке завершилась падением курса доллара на 18 копеек до 26,81-26,83 грн./$. Спроса нет(и быть не может) и вместо импортеров за долларами вышел Нацбанк, который выкупал его по запросу лучшего курса (RFQ): сразу собрал $10 млн. у 20-уполномоченных банков по 26,8350-26,84 грн./$. А затем с этой же целью провел открытый аукцион для всех банков.
https://bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Банковская система очищена. Я и импортеры не понимают, до какого уровня может провалиться цена доллара, поэтому выжидаем, и не берем его по текущей цене. Кто-то платит квартальные налоги, и ему потребуются крупные суммы гривни. Либо понимает, что экспортеры будут активно конвертировать валютные запасы и ждет своего звездного часа.

Большинство банков отдавало населению валюту в рамках 27,10-27,20 грн./$: ПУМБ, Сбербанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укргазбанк, Кредобанк. А у населения явное отсутствие наличия гривневого ресурса для спекулятивных колебаний :mrgreen:

Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Aqaz123 написав:Спроса нет(и быть не может)

Бедааа
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:38

Re: Валютный рынок в контексте

Ого, я думал, 27 пробьют лишь в 20-х числах... Приятно удивили :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:я думал

Почему, на основании чего?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,05 UAH/USD, евро – 32,80/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 25,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 12 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2290, приподнявшись до $1,2311 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх вниз до $1,2327 на открытии торгов в Европе.

Дата: 13 февраля 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 33,20/33,55 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,467 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

Америка печатает доллар еще быстрее чем Украина гривну. За январь +$11 млрд налички.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:16

Привет из Днепра-2

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего накануне расширения гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 10.13 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,71/26,76 UAH/USD. «Снова в теплые долины, зима вернулась, делая турпоход в горы небезопасным и некомфортным», - - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:20

Re: Валютный рынок в контексте

б пивдений 26.65-2685
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:20

Всем добра. Наличный доллар лишен для самостоятельных маневров из-за недостаточного гривневого ресурса . Обменки и валютчики могут только переставлять циферки или откупать друг у друга ,имитируя отскок и при этом поглядывая на межбанк , можно сделать вывод , что наличный рынок управляемый и курс зависит теперь от действий НБУ через межбанк Двумя словами ;куда «иголка» туда и «нитка». .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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