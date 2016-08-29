Додано: Вів 13 лют, 2018 21:09

Здоровья всем и Удачи .Смотрю я на праздник жизни от НБУ и удивляюсь.Загон же можно было устроить еще перед Новым Годом, так сказать "леденец на отдых".Нет, не сделали.Благородно так .А сделали именно под первые закупки валютного товара импортерами.Выиграли не все .Долги конечно возвращать надо , но зачем из своего кармана ?(НБУ)Импортеры связанные ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ по контрактам обязаны выкупать товар .Просмотрев заявки на покупку ,НБУ понял , самое время !Бизнесу деваться некуда, полезли в закрома .Но товар не подешевел.Соляра не подешевела.Бензин тоже .В конечном итоге все вылилось в цены на внутреннем рынке.Заплатит потребитель , который тоже полезет ,если и не в закрома , так в получаемую прибыль точно.А их нужно пополнять !Так что у мудрецов еще столько вариантов....эге гей.Потом думаю коллапс (или пи...ц).Когда, спросите ВЫ ?Думаю ждать недолго , конец февраля -начало марта , когда все рынки начнет мотать от борьбы евро/доллар.Но новое лицо знает еще пару трюков ,(его недавно ЛИБО описал, мне понравилось ).Так что ждемсссс ,новых ,не стандартных ходов от хозяев жизни .Если что люблю тапочки с пушками , не так больно.С Уважением.