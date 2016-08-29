edvardd
Та я психанул и 1 сеятеля взял.
Состояние Аховское.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:21
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:29
edvardd
Не , у меня заграждение в башке ,золото не трогать .
Детям сгодится.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:31
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:43
Re: Валютный рынок в контексте
Хоть ДС щас и вырубит...Но тема очень серьезная и , думаю, нас тоже касается...
Хуссейн суннитом был...
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:55
Re: Валютный рынок в контексте
ИМХО нет. Последняя попытка: если кто-то ошибся, неугадал, пролетел, накосячил и пр.- это нормально. Это свойственно человекам и природе в целом. И где здесь предмет для обсуждения? Или Вы хотите "извлечь уроки"? Рискну утверждать, что это слишком самонадеянно. Но я не настаиваю, а лишь обозначил свое мнение по поводу. Не более. Ваше право поступать по своему усмотрению неоспоримо..
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:59
Минфин провел аукцион по размещению ОВГЗ
Всего привлечено в бюджет 1,5 млрд
Основные сроки на 91 и 182 дня
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:03
Re: Валютный рынок в контексте
Киев вечерний. Обменка Альфа Инвестгруп: 26.80/27.00. Наличие доллара есть.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:12
дарий
Сменили методичку. Ведь недавно из-за поребрика вещали, что они вернулись вернулись с победой из Сирии, а США эту победу украли
А тут, опять, "нас там не было" нас там не было, но вернулись с победой которой не было, потому что победу украли США Но нас там не было
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:14
блин, ну зачем там военная тематика?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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