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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4294429542964297>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:11

edvardd
Та я психанул и 1 сеятеля взял.
Состояние Аховское.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:21

  холява написав:edvardd
Та я психанул и 1 сеятеля взял.
Состояние Аховское.

почему не Стратига?, а вообще сейчас момент выгодный для перекида из золота в серебро...мягко говоря
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:29

edvardd

Не , у меня заграждение в башке ,золото не трогать .
Детям сгодится.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:31

  холява написав:edvardd

Не , у меня заграждение в башке ,золото не трогать .
Детям сгодится.

это как пара евродоллар, только с геморроем, когда пойдёт рост, серебро относительно золота подорожает в 2 раза...
сегодня - Всесвітній день радіо, прозевал... :cry:
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

Хоть ДС щас и вырубит...Но тема очень серьезная и , думаю, нас тоже касается...

https://www.svoboda.org/a/27299099.html ... L4QAvD_BwE


Хуссейн суннитом был... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Я Вас понял

ИМХО нет. Последняя попытка: если кто-то ошибся, неугадал, пролетел, накосячил и пр.- это нормально. Это свойственно человекам и природе в целом. И где здесь предмет для обсуждения? Или Вы хотите "извлечь уроки"? Рискну утверждать, что это слишком самонадеянно. Но я не настаиваю, а лишь обозначил свое мнение по поводу. Не более. Ваше право поступать по своему усмотрению неоспоримо..
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:59

Минфин провел аукцион по размещению ОВГЗ

Всего привлечено в бюджет 1,5 млрд
Основные сроки на 91 и 182 дня
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:03

Re: Валютный рынок в контексте

Киев вечерний. Обменка Альфа Инвестгруп: 26.80/27.00. Наличие доллара есть.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:12

дарий
Сменили методичку. Ведь недавно из-за поребрика вещали, что они вернулись вернулись с победой из Сирии, а США эту победу украли :)
А тут, опять, "нас там не было" :) нас там не было, но вернулись с победой :) которой не было, потому что победу украли США :-) Но нас там не было :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:14

  edvardd написав:
  холява написав:edvardd

Привет старина .
Оцени...
Остров Ниуэ представил первую в мире монету с изумрудом
...https://unc.ua/news/ostrov-niue-predsta ... rudom-2556.

Вторую, вот монета Палау :
Зображення
баловство это всё, народ пытался продать изумруд в 100 карат и даже 100 баксов не выручил...
о, новые монеты:
Зображення
блин, ну зачем там военная тематика?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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