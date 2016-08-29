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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42954296429742984299>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:26

Nickmess

edvardd ну норм сумму серебра слишком много надо.......... где хранить?

Гараж... благо это не бумажки.... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:47

  Vadim V написав:
  Libo написав:Плюс у меня будет хорошая пенсия. Плюс медицинская страховка. Плюс поместье, вишневый и яблоневый сад, овечки, цесарки, коровка, поросятко ... :oops:

Это не совместимые вещи , хватит трындеть/мюнхаузенить,штирлец ты наш :mrgreen:


Ты далек от реалий и практики.
Просто слышал звон, а сам этот звон на зуб не пробовал.
Вещи вполне совместимые. Мною тщательно изученные и проработанные.
Выбрал вариант, наиболее подходящий для моей ситуации из множества возможных.
Американская медицинская система, скрещенная с пенсионной и оплодотворенная корпоративной политикой, порождает множество опций.
Выбор за бенефициаром.
Даже знаю размер своей пенсии, пенсионного бонуса и стоимость медицинской страховки, которую будут вычитать из пенсии.
Подходит.
Поместье, вишневый сад, цесарки, овечки и коровка это реалити. Даже на виагру еще будет оставаться. Абы давали.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 00:05

  Libo написав:...Абы давали.

не ной, прапор.
учись воздержанию и человеколюбию на примерах классики:
Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».
«Наверное, саксонка, — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, — черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».
— Который час? — спросил Штирлиц.
— Около семи…
Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка… Она может себе позволить это „около семи“. Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия… Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта…»
...
Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:
— Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.
«Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. — Бедная девочка».
Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:
— Девочка… половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого…
— Что вы, герр Штирлиц, — ответила она, — я не из-за продуктов…
— Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?
— Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете.
— Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества…
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 00:10

  Вкладчик1234 написав:Вангую на дату предположительного сезонного дна какой-нибудь "чёрный понедельник". Причём он может случиться даже раньше "расчётного дна", таким образом откупятся лишь те, "кому надо"
А с 99,99% пересичного стада "оленей" шерсть снимут вместе со шкурой, а может и с мясом


Вероятность такого сценария - 100%.
Вероятность того, что НЕ состоится ноль (нуль, зироу, зеро, нада).
Вопрос только в том, когда?(Коли? When? Сuando?)
Если б я был НБУ, и зная ваши откровенные планы на август, я бы кинул вас неожиданно, ошеломляюще и вероломно. Раньше.
Помните, с вас (пипла) причитается $3,5 млрд. по внешним долгам, а вторую половину берет на себя общак потроха.
Фифти-фифти. :lol:
Недовольные выйти из строя, перелиться немедленно в доллар, под матрас и никаких банков.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 00:19

  Yuri_T написав:
  Libo написав:...Абы давали.

не ной, прапор.
учись воздержанию и человеколюбию на примерах классики:
Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:
— Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.
«Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. — Бедная девочка».
Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:
— Девочка… половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого…
— Что вы, герр Штирлиц, — ответила она, — я не из-за продуктов…
— Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?
— Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете.
— Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества…



Я тоже свою экономку не трогаю и веду себя с ней по-джентельменски.
Я ценю её за труд и заботу обо мне.
Я тоже очень благородный и порядочный. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 00:50

Уже писал, повторюсь. Причина увеличения остатков на корсчетах банковской системы - начало нового отчетного периода обязательного резервирования. Не более.
[quote][/quote]

Та тут таке враження що одні дегенерати пишуть... Заговор на заговорі...
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:14

Re: Валютный рынок в контексте

Если не получилось предсказать настолько жесткую посадку доллара, то можно попытаться ее понять, пусть и задним числом.
Вот вариант. Любое состоявшееся государство должно иметь валюту, которой верят его граждане. Уйти от сценария "доллар всегда только вверх, покупай доллар, в гривне держи на еду, всегда будешь в выигрыше".
1 Выравнивание баланса, что было сделано шоковой девальвацией 14 года, и плавающий курс. Сделано.
2 Чистка БС чтобы не было пылесосов, что сведет ставки по валютным депо до уровня приличия, уменьшив привлекательность валюты. Сделано.
3 Сгладить резкие, в том числе и сезонные колебания. Для этого нужен немалый финансовый ресурс, который есть у бизнеса и населения. Отучить аграриев уходить осенью-зимой в валюту, создать паттерн "доллар дорогой, нужно продавать". Делается.
(в этом году помогло ослабление доллара относительно евро, с учетом нашего товарооборота с Европой, и относительно нефти).
Осталось только что-то сделать с бюджетными выплатами в конце года.
4 Курс без паники и скачков растет на уровне инфляции. Или меньше за счет экономического развития и улучшения уровня жизни.
5 Люди лениво и привычно сидят в гривнедепо, появляется ресурс для кредитования, цены на недвижимость в гривнах, так как это валюта накопления. В польской версии олх нет даже выбора показать цены на квартиры в долларах, как в нашей.
6 Эта тема теряет актуальность для всех, кроме нескольких узких экспертов и историков.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 07:53

  Nickmess написав:edvardd ну норм сумму серебра слишком много надо.......... где хранить?

есть продают мешками по 20 кг, в виде дроби, в гараже... :lol:
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:16

  Vlad442 написав:4 Курс без паники и скачков растет на уровне инфляции. Или меньше за счет экономического развития и улучшения уровня жизни.

На самом деле, без паники и скачков курс будет продолжать падать в сторону ЭОК (22-23). Уже сейчас курс ниже, чем год назад. А до минимума прошлого года уже не так и далеко, а еще даже весна не началась...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:24

Alex2006, точно :)
Чорний ринок (Київ): Продаж / Купівля
13 февраля 2017: /27.48/ /27.42/
13 февраля 2018: /26.95/ /26.85/

https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... 13-02-2017
Востаннє редагувалось KIM30 в Сер 14 лют, 2018 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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