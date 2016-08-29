Nickmess
edvardd ну норм сумму серебра слишком много надо.......... где хранить?
Гараж... благо это не бумажки....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2018 23:26
Nickmess
edvardd ну норм сумму серебра слишком много надо.......... где хранить?
Гараж... благо это не бумажки....
Додано: Вів 13 лют, 2018 23:47
Ты далек от реалий и практики.
Просто слышал звон, а сам этот звон на зуб не пробовал.
Вещи вполне совместимые. Мною тщательно изученные и проработанные.
Выбрал вариант, наиболее подходящий для моей ситуации из множества возможных.
Американская медицинская система, скрещенная с пенсионной и оплодотворенная корпоративной политикой, порождает множество опций.
Выбор за бенефициаром.
Даже знаю размер своей пенсии, пенсионного бонуса и стоимость медицинской страховки, которую будут вычитать из пенсии.
Подходит.
Поместье, вишневый сад, цесарки, овечки и коровка это реалити. Даже на виагру еще будет оставаться. Абы давали.
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:05
не ной, прапор.
учись воздержанию и человеколюбию на примерах классики:
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:10
Вероятность такого сценария - 100%.
Вероятность того, что НЕ состоится ноль (нуль, зироу, зеро, нада).
Вопрос только в том, когда?(Коли? When? Сuando?)
Если б я был НБУ, и зная ваши откровенные планы на август, я бы кинул вас неожиданно, ошеломляюще и вероломно. Раньше.
Помните, с вас (пипла) причитается $3,5 млрд. по внешним долгам, а вторую половину берет на себя общак потроха.
Фифти-фифти.
Недовольные выйти из строя, перелиться немедленно в доллар, под матрас и никаких банков.
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:19
Я тоже свою экономку не трогаю и веду себя с ней по-джентельменски.
Я ценю её за труд и заботу обо мне.
Я тоже очень благородный и порядочный.
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:50
Уже писал, повторюсь. Причина увеличения остатков на корсчетах банковской системы - начало нового отчетного периода обязательного резервирования. Не более.
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Та тут таке враження що одні дегенерати пишуть... Заговор на заговорі...
Додано: Сер 14 лют, 2018 06:14
Re: Валютный рынок в контексте
Если не получилось предсказать настолько жесткую посадку доллара, то можно попытаться ее понять, пусть и задним числом.
Вот вариант. Любое состоявшееся государство должно иметь валюту, которой верят его граждане. Уйти от сценария "доллар всегда только вверх, покупай доллар, в гривне держи на еду, всегда будешь в выигрыше".
1 Выравнивание баланса, что было сделано шоковой девальвацией 14 года, и плавающий курс. Сделано.
2 Чистка БС чтобы не было пылесосов, что сведет ставки по валютным депо до уровня приличия, уменьшив привлекательность валюты. Сделано.
3 Сгладить резкие, в том числе и сезонные колебания. Для этого нужен немалый финансовый ресурс, который есть у бизнеса и населения. Отучить аграриев уходить осенью-зимой в валюту, создать паттерн "доллар дорогой, нужно продавать". Делается.
(в этом году помогло ослабление доллара относительно евро, с учетом нашего товарооборота с Европой, и относительно нефти).
Осталось только что-то сделать с бюджетными выплатами в конце года.
4 Курс без паники и скачков растет на уровне инфляции. Или меньше за счет экономического развития и улучшения уровня жизни.
5 Люди лениво и привычно сидят в гривнедепо, появляется ресурс для кредитования, цены на недвижимость в гривнах, так как это валюта накопления. В польской версии олх нет даже выбора показать цены на квартиры в долларах, как в нашей.
6 Эта тема теряет актуальность для всех, кроме нескольких узких экспертов и историков.
Додано: Сер 14 лют, 2018 07:53
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:16
На самом деле, без паники и скачков курс будет продолжать падать в сторону ЭОК (22-23). Уже сейчас курс ниже, чем год назад. А до минимума прошлого года уже не так и далеко, а еще даже весна не началась...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:24
Alex2006, точно
Чорний ринок (Київ): Продаж / Купівля
13 февраля 2017: /27.48/ /27.42/
13 февраля 2018: /26.95/ /26.85/
Востаннє редагувалось KIM30 в Сер 14 лют, 2018 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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