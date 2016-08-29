Libo написав:Даже знаю размер своей пенсии, пенсионного бонуса и стоимость медицинской страховки, которую будут вычитать из пенсии.
Чтобы выполнить пресловутое постановление Кабинета министров №704, которое должны были ввести в действие с 1 января 2018 года, и повысить должностные оклады за звание и выслугу нынешним военным, а также, согласно нынешнему законодательству, автоматически пересчитать пенсии, нужно 38 миллиардов гривен.
Таких денег в бюджете просто нет. То, что сейчас предлагает Минсоцполитики, позволяет сократить эту сумму до чуть более семи миллиардов ... Грубо говоря, начальник склада, который с 2014 года и до сегодняшнего дня глубоко в тылу торговал портянками и никогда не был в зоне АТО, будет получать в разы большую пенсию, чем человек, который воевал в Афганистане и уволился до 2014 года. Лично я вижу в этом любовь военных к президенту(гарант знает об этом), а президента к военным. Я тебе давно уже пишу, погубят Либо, как Урию Хеттеянина. http://dnevnik.bigmir.net/groups/article/46951
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Captain Obvious написав:Впрочем, если есть желающие, для пропорций: Есть 10$ проданные по курсу 28.7 Куплено 6 по 28.4 Куплено 3 по 28.15 Продано 6 по 28.25 Куплено 4 по 27.92 Будет куплено 3 по 26.5-26.6 Вот и средний.
Я продал часть "экспериментальной суммы" по 28.7, оставшиеся пожлобился продать по 28.6 Ничего не буду покупать до лета.
Vlad442 написав:Если не получилось предсказать настолько жесткую посадку доллара, то можно попытаться ее понять, пусть и задним числом. Вот вариант. Любое состоявшееся государство должно иметь валюту, которой верят его граждане. Уйти от сценария "доллар всегда только вверх, покупай доллар, в гривне держи на еду, всегда будешь в выигрыше".
Золотые слова. Согласен с ними, а вот поверить в них смогу только после устоявшейся тенденции. А то как то получается странно в январе 29, в феврале 26. Пол страны на субсидиях, ОВГЗ по 16%, роста экономики не наблюдаю да и доверия к власти тоже. Нет, лично я ничего против укрепления гривны не имею, доходы у меня в национальной валюте, но происходящее (укрепление) вызывает у меня смутные подозрения....
А раньше колебания курса были как-то связаны с выплатой долгов?
Вот какой неумный составляет таких таблиц? Не млрд. долл.(SDF), а, наверное, млн. долл. (SDF) А то от такой табличной цифири и Кондратий может обнять... Харьковские начинают маленькую субботу следующим образом: $ 26.95/27.05.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням! UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
Всем добра.Мне интересно,поведется сегодня "Мама" на смену тренда,подиграет ли наличке?Или все таки ломать будет через колено,не меняя направление.Мое мнение, нужно просаживать ниже {выкупать излишки},маловато отобрала и цифра не подходящая,долго на ней топчемся и многие отобрались 27-27.3{могут заработать}.Cудя как открылись госбанки,то "Праздник гривны" продолжается.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 лют, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Мне интересно,поведется сегодня "Мама" на смену тренда,подиграет ли наличке?Или все таки ломать будет через колено,не меняя направление.Мое мнение, нужно просаживать ниже {выкупать излишки},маловато отобрала и цифра не подходящая,долго на ней топчемся и многие отобрались 27-27.3{могут заработать}.
нал начал расти после того как в банках закончился шаровый бакс по 26,75...
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,65/27,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 13 февраля по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2355, приподнявшись до $1,2379 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2369 на открытии торгов в Европе.