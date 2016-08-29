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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4296429742984299>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Даже знаю размер своей пенсии, пенсионного бонуса и стоимость медицинской страховки, которую будут вычитать из пенсии.


Чтобы выполнить пресловутое постановление Кабинета министров №704, которое должны были ввести в действие с 1 января 2018 года, и повысить должностные оклады за звание и выслугу нынешним военным, а также, согласно нынешнему законодательству, автоматически пересчитать пенсии, нужно 38 миллиардов гривен.

Таких денег в бюджете просто нет. То, что сейчас предлагает Минсоцполитики, позволяет сократить эту сумму до чуть более семи миллиардов ...
Грубо говоря, начальник склада, который с 2014 года и до сегодняшнего дня глубоко в тылу торговал портянками и никогда не был в зоне АТО, будет получать в разы большую пенсию, чем человек, который воевал в Афганистане и уволился до 2014 года. Лично я вижу в этом любовь военных к президенту(гарант знает об этом), а президента к военным.
Я тебе давно уже пишу, погубят Либо, как Урию Хеттеянина.
http://dnevnik.bigmir.net/groups/article/46951
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:46

  Moneta написав:Если уж гадать то по этой картинке
Зображення

А раньше колебания курса были как-то связаны с выплатой долгов?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:48

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
EURUSD 1.2374 1.2377
GBPUSD 1.3900 1.3903
USDJPY 107.22 107.25
USDCHF 0.9327 0.9330
USDCAD 1.2572 1.2575
EURJPY 132.66 132.69
EURCHF 1.1542 1.1545
GBPJPY 149.05 149.12
GBPCHF 1.2965 1.2972
GOLD 1333.09 1333.69
SILVER 16.605 16.645
BTCUSD 8779.23 8929.23

Офіційний курс гривні до іноземних валют
на 14.02.2018
100 Доларів США 2669.9480
100 Євро 3292.8469
10 Російських рублів 4.6217

Середньозважений курс на мбр (на час встановлення офіційного курсу гривні)
13.02.2018
грн. за 100 доларів США 2669.9480

Приват24
ДОЛ: 26.700/27.100 ЄВРО: 32.80/33.33

«неформальный» Aqaz123
$ - 26,90/27,00 UAH/USD
€ – 33,12/33,36 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,464 UAH/RUB
Продаю EUR за USD 1,2400
Покупаю EUR за USD 1,2320

МБ 14.02.2018
Продажа $ 26,7400; € 33,0000; RUB 0,4635
Покупка $ 26,7000; € 32,9500; RUB 0,4623

Прогноз: направление движения
МБ продажа $ 26,70; € 32,95. ЧР продажа $ 26,90; € 33,30. (EUR = 1,2377 $)
(не так, как ты хочешь, а как НБУ даст)
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Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:51

  Captain Obvious написав:Впрочем, если есть желающие, для пропорций:
Есть 10$ проданные по курсу 28.7
Куплено 6 по 28.4
Куплено 3 по 28.15
Продано 6 по 28.25
Куплено 4 по 27.92
Будет куплено 3 по 26.5-26.6
Вот и средний.

Я продал часть "экспериментальной суммы" по 28.7, оставшиеся пожлобился продать по 28.6 :oops:
Ничего не буду покупать до лета.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:02

  холява написав:edvardd
Не , у меня заграждение в башке ,золото не трогать .
Детям сгодится.

А дети - своим детям оставят. И так по цепочке...
У меня такой идеи - копить в сундуках - нет.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:03

  Vlad442 написав:Если не получилось предсказать настолько жесткую посадку доллара, то можно попытаться ее понять, пусть и задним числом.
Вот вариант. Любое состоявшееся государство должно иметь валюту, которой верят его граждане. Уйти от сценария "доллар всегда только вверх, покупай доллар, в гривне держи на еду, всегда будешь в выигрыше".

Золотые слова. Согласен с ними, а вот поверить в них смогу только после устоявшейся тенденции. А то как то получается странно в январе 29, в феврале 26. Пол страны на субсидиях, ОВГЗ по 16%, роста экономики не наблюдаю да и доверия к власти тоже. Нет, лично я ничего против укрепления гривны не имею, доходы у меня в национальной валюте, но происходящее (укрепление) вызывает у меня смутные подозрения....
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:40

  Starikan написав:
  Moneta написав:Если уж гадать то по этой картинке
Зображення

А раньше колебания курса были как-то связаны с выплатой долгов?

Вот какой неумный составляет таких таблиц? Не млрд. долл.(SDF), а, наверное, млн. долл. (SDF) :evil: А то от такой табличной цифири и Кондратий может обнять... :shock:
Харьковские начинают маленькую субботу следующим образом: $ 26.95/27.05.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:43

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Мне интересно,поведется сегодня "Мама" на смену тренда,подиграет ли наличке?Или все таки ломать будет через колено,не меняя направление.Мое мнение, нужно просаживать ниже {выкупать излишки},маловато отобрала и цифра не подходящая,долго на ней топчемся и многие отобрались 27-27.3{могут заработать}.Cудя как открылись госбанки,то "Праздник гривны" продолжается.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 лют, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:57

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Мне интересно,поведется сегодня "Мама" на смену тренда,подиграет ли наличке?Или все таки ломать будет через колено,не меняя направление.Мое мнение, нужно просаживать ниже {выкупать излишки},маловато отобрала и цифра не подходящая,долго на ней топчемся и многие отобрались 27-27.3{могут заработать}.

нал начал расти после того как в банках закончился шаровый бакс по 26,75...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,65/27,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 13 февраля по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2355, приподнявшись до $1,2379 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2369 на открытии торгов в Европе.

Дата: 14 февраля 2018 г. на 10.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,05 UAH/USD
€ – 33,00/33,50 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,467 UAH/RUB

US
дядя Caша
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