Додано: Сер 14 лют, 2018 08:26

Libo написав: Даже знаю размер своей пенсии, пенсионного бонуса и стоимость медицинской страховки, которую будут вычитать из пенсии. Даже знаю размер своей пенсии, пенсионного бонуса и стоимость медицинской страховки, которую будут вычитать из пенсии.

Чтобы выполнить пресловутое постановление Кабинета министров №704, которое должны были ввести в действие с 1 января 2018 года, и повысить должностные оклады за звание и выслугу нынешним военным, а также, согласно нынешнему законодательству, автоматически пересчитать пенсии, нужно 38 миллиардов гривен.Таких денег в бюджете просто нет. То, что сейчас предлагает Минсоцполитики, позволяет сократить эту сумму до чуть более семи миллиардов ...Грубо говоря, начальник склада, который с 2014 года и до сегодняшнего дня глубоко в тылу торговал портянками и никогда не был в зоне АТО, будет получать в разы большую пенсию, чем человек, который воевал в Афганистане и уволился до 2014 года. Лично я вижу в этом любовь военных к президенту(гарант знает об этом), а президента к военным.Я тебе давно уже пишу, погубят Либо, как Урию Хеттеянина.