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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4296429742984299

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:11

  edvardd написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Мне интересно,поведется сегодня "Мама" на смену тренда,подиграет ли наличке?Или все таки ломать будет через колено,не меняя направление.Мое мнение, нужно просаживать ниже {выкупать излишки},маловато отобрала и цифра не подходящая,долго на ней топчемся и многие отобрались 27-27.3{могут заработать}.

нал начал расти после того как в банках закончился шаровый бакс по 26,75...
Нал отскакивает третий раз,значит идет спрос на цифре +-27 и никак не перестроится за трендом на понижение.В "раскорячку"долго быть не может ,а то скоро в 50коп. будет разница с межбанком.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Нал отскакивает третий раз,значит идет спрос на цифре +-27 и никак не перестроится за трендом на понижение.В "раскорячку"долго быть не может ,а то скоро в 50коп. будет разница с межбанком.

А МБ развернуться не может?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:17

Привет из Днепра-2

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.15 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,65/26,68 UAH/USD.

US
дядя Caша
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