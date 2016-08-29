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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:11
edvardd написав: Перес де Куэльяр написав:
Всем добра.Мне интересно,поведется сегодня "Мама" на смену тренда,подиграет ли наличке?Или все таки ломать будет через колено,не меняя направление.Мое мнение, нужно просаживать ниже {выкупать излишки},маловато отобрала и цифра не подходящая,долго на ней топчемся и многие отобрались 27-27.3{могут заработать}.
нал начал расти после того как в банках закончился шаровый бакс по 26,75...
Нал отскакивает третий раз,значит идет спрос на цифре +-27 и никак не перестроится за трендом на понижение.В "раскорячку"долго быть не может ,а то скоро в 50коп. будет разница с межбанком.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:14
Перес де Куэльяр написав:
Нал отскакивает третий раз,значит идет спрос на цифре +-27 и никак не перестроится за трендом на понижение.В "раскорячку"долго быть не может ,а то скоро в 50коп. будет разница с межбанком.
А МБ развернуться не может?
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:17
Привет из Днепра-2
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,65/26,68 UAH/USD.
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