Додано: Сер 14 лют, 2018 20:55

ЛАД написав:

Кстати относительно интересная статья "Нацбанк «сжимает» кредитный рынок и прогнозирует высокую инфляцию в Украине" http://marker-ua.info/ekonomicheskij-blok/2888-natsbank-szhimaet-kreditnyj-rynok-i-prognoziruet-vysokuyu-inflyatsiyu-v-ukraine/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more .



Хіба що місцями "відносно цікава". Сумбурно. В одному місці: основна причина інфляції - ціни на с/г продукцію, тому що витрати виробника на "матеріали" виросли на 25%. Далі знаходимо, що основна причина - пенсіонери та мінімальна ЗП, громадяни стали їсти більше продуктів. Коні та люди, словом.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell