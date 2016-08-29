RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4310431143124313

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:58

Эвген
Эвген
Ракета. Чем дальше оттягиваешь конец у рогатки, тем выше полетит то что сейчас зажимают. За помощь МВФ чем и кто будет платить?
...
Берёшь чужое и на время, отдаешь своё и на всегда. Может это и не правильный ответ, но в добрых финансистов я не верю.

- и это правильно, но как здесь говорят: Your concerns are understandable but misplaced.
Так как выбор небогат - брать взаймы или объявлять Default. Если все же занимать, то, у кого, и здесь все просто:
... а у нас же еще происходит замещение. Украина в прошлом году продала еврооблигаций почти под 7% годовых, при этом за эти деньги погасили [кредит] МВФ под 3% годовых или даже меньше.(c)
Hogtown
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 09.07.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 22:09

  Hogtown написав:
... а у нас же еще происходит замещение. Украина в прошлом году продала еврооблигаций почти под 7% годовых, при этом за эти деньги погасили [кредит] МВФ под 3% годовых или даже меньше.(c)

Наличный доллар в обороте +8% ежегодно. Значит все что меньше 8% - это халявный кредит.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5312
З нами з: 21.09.12
Подякував: 316 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4310431143124313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1012, 1013, 1014
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10134 1036747
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 21:59
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6043 1284328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4275)
14.02.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.