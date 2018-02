Додано: Сер 14 лют, 2018 21:58

Ракета. Чем дальше оттягиваешь конец у рогатки, тем выше полетит то что сейчас зажимают. За помощь МВФ чем и кто будет платить?

...

Берёшь чужое и на время, отдаешь своё и на всегда. Может это и не правильный ответ, но в добрых финансистов я не верю.

... а у нас же еще происходит замещение. Украина в прошлом году продала еврооблигаций почти под 7% годовых, при этом за эти деньги погасили [кредит] МВФ под 3% годовых или даже меньше.(c)

- и это правильно, но как здесь говорят: Your concerns are understandable but misplaced.Так как выбор небогат - брать взаймы или объявлять Default. Если все же занимать, то, у кого, и здесь все просто: