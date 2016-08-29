Додано: Чет 15 лют, 2018 02:26

пару букв наночь,пока все спят))))

Нбу вроде не коммерческая организация ,но те 2 процента (60млрд в 2017г) очень хотят заработать.Для этого они ограничивают банки инструкциями(без деталей) и перетягивают одеяло на себя .Когда рынок растет -выходят с продажей пожже, когда падает-быстрее ,как бы нехотя, потому как банкам по инструкции нада продать сегодня ,но подставляют плечо, маржа растет ,доход Нбу растет,банки беднеют.Вроде нбу и комментирует ситуацию и подсказывает, но от денег не отказывается.А ведь этот доход должны были получить банки.Не помню на своей памяти чтобы В нбу говорили зимой об укреплении гривны ,а летом о непоступлении кредита МВФ,вербальные интервенции постоянно чешут нам уши))))Вообще то ПП уже пора подумать о смене тактики с МВФ.Мы свою долю отхлебали и еще хлебать будем ,а вот шантажировать нас кредитами уже занадто.Вопрос для них капеечный, а переигрывать не стоит.раздражает.Не бросят они нас .Точка.это мы их можем бросить !!!мы их!!!!!!Карл!!! Мы их можем .они -нет!!!





Единственно чего не может сделать нбу это беспрерывно задирать курс вверх.почему?

1.резонанс события ,телевидение ,инфляция бла бла ,последствия )))))

2.Участники рынка изменились-к металургам добавились аграрии и заробитчане,они разрознены по составу и разные в плане времени поступления выручки.Если с первыми даже сейчас договариваются(уверен в этом) то с остальными такое кино не пройдет...

3.Ну не может больше пересичный больше платить за доллар,не может больше платить за дорожающее топливо,за лекарства,бытовая техника становится золотой.Все приседают ,делают вдох выдох.начинают оптимизировать.Обратите внимание, обменки собирают валюту и заносят в банки которые потом ее перепродают на межбанке,а если наличка на покупке и выростает выше межбанка, то это не надолго.потому как сразу деньги из межбанка переключаются на наличку ( голодные казначеи соскучились по работе) и спрос быстро угасает.

НЕТ у народа свободных денег! Свободных, лишних,они или на депо или в обороте.Банков с обналом стало меньше в разы,если кому и можно, то с разрешения и по минимуму в обьеме с мах процентом имхо))лопнувших банков нет(компенсировать никому ничего не нада),часть гривны ушла в крипто рынок,но это скорее всего шальная грн,та которая легко пришла и потерять не жалко,а если вырастет то декларацию заполнить можно ....Люди бросаются в строительный бизнес чтобы доходы в белую можно было показать ,вот дожили ..)))

Голодный больше думает и лучше считает...

Депозит в грн приносит в 3-4-5р больше процентов в зависимости кто и когда об этом задумался но в грн сытнее...а если обьемы накоплений незначительные то вопрос о валюте вообще не стоит ...





читал тут уже не раз.какими же г*** нада быть чтобы брать заморские деньги дороже чем можна взять у своего населения.Мало того, что 60процентов рынка у госбанков ,перераспределили рынок под себя ,подняли ком за обслуживание.,не и этого мало.Когда курс долл падает нбу тут как тут его выкупает,мол нада поддержать отечественного экспортера, а то что у нас долг в валюте это никого не волнует???? Мы очень долго любим и переживаем за экспортеров,вдрух им уже не на что мазать икру ,но пора уже понять что мы на одной лотке не плывем ,а идем одним курсом.Товарищи из НБУ предупреждаю ,деньги- стало зарабатывать тяжело, не только нам и там на верху .не получится у вас зарабатывать на валюте,а кредитование оставить для банков.Хорошо устроились .Хто же будет кредитовать ?ком/банки? механизма обеспечения кредитов нет.Кто будет заниматься этим ? ком банки????

аудит банков есть, а результатов нет ? кто будет отвечать ?милиция полиция которой вы дела передаете???? а привентивные меры ? на упреждение кто будет работать и отвечать ? целый надзор ,10лет проверяли приват , а потом оказывается, что смотрели на результаты Прасевотерхауса,агаа... кроме взяток оказывается и спросить то нельзя?)))))



редкие твари...

смотрел нечаянно декларацию Смолия,что может мотивировать человека ходить на работу...



простите много букв ..накатило

и пардон за орфографию.нет времени и сил...спокойной ночи