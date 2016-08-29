Ракета. Чем дальше оттягиваешь конец у рогатки, тем выше полетит то что сейчас зажимают. За помощь МВФ чем и кто будет платить? ... Берёшь чужое и на время, отдаешь своё и на всегда. Может это и не правильный ответ, но в добрых финансистов я не верю.
- и это правильно, но как здесь говорят: Your concerns are understandable but misplaced. Так как выбор небогат - брать взаймы или объявлять Default. Если все же занимать, то, у кого, и здесь все просто:
... а у нас же еще происходит замещение. Украина в прошлом году продала еврооблигаций почти под 7% годовых, при этом за эти деньги погасили [кредит] МВФ под 3% годовых или даже меньше.(c)
Хіба що місцями "відносно цікава". Сумбурно. В одному місці: основна причина інфляції - ціни на с/г продукцію, тому що витрати виробника на "матеріали" виросли на 25%. Далі знаходимо, що основна причина - пенсіонери та мінімальна ЗП, громадяни стали їсти більше продуктів. Коні та люди, словом.
Из-за сумбурности и написал "относительно интересная".
... а у нас же еще происходит замещение. Украина в прошлом году продала еврооблигаций почти под 7% годовых, при этом за эти деньги погасили [кредит] МВФ под 3% годовых или даже меньше.(c)
Наличный доллар в обороте +8% ежегодно. Значит все что меньше 8% - это халявный кредит.
Сахарин вещь суперсладкая, но энергии организму не добавляет. Брать под 3, чтобы погасить влезать под 7(у кого?). Слаб я в арифметике. Под сколько в сложном проценте в итоге нам сахарин МВФ обошлось? Был сегодня в Привате. Вроде уже Госбанк. Либо нас за ....держат, но не хотят валюту у населения ни под 6, ни под 7 под 8 отсасывать. И? Мы ж уже в в этой. Цивилизации. А там за 3 расцелуют, а за 7 сначала удушат, а потом расцелуют. Что бы не передумал. Такой доход на общем протухании. Судя по тому, что меня до сих пор не забанили, пару как минимум служивых людей я развеселил. Либо (не, не суперспец не то подумали), в моих постах была доля смысла.
centurionus написав:Хіба що місцями "відносно цікава". Сумбурно. В одному місці: основна причина інфляції - ціни на с/г продукцію, тому що витрати виробника на "матеріали" виросли на 25%. Далі знаходимо, що основна причина - пенсіонери та мінімальна ЗП, громадяни стали їсти більше продуктів. Коні та люди, словом.
Из-за сумбурности и написал "относительно интересная".
Зрозуміло. Було відчуття, що писала жінка ("жіночий" "легкий" стиль, переказ економічних пліток, статтю і не перечитували, здається). От зараз перевірив, хто автор - саме так. Жінкам багато чого можна пробачити (хай не ображаються). Думаю, стаття - творчий "копі-пейст" з декількох джерел. Бо частини між собою не дуже корелюють.
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Эвген написав:Позвольте спросить, а чем у нас обеспечивается усиление нашей валюты? Кроме рычагов. Заробитчане. Я их ставлю сейчас выше зерна и металла. Ибо без их евро и бакса МВФ ползал бы у нас на коленках, прося взять очередной кредит. Иначе дефолт, и прощай.... Переменная. Сельхозвыработныки. Впереди на полях море работы. Потому сейчас уходит придержанное зерно, или то же самое что доллары. Нужна гривна, сейчас и срочно. Ну и вне конкурса РЫЧАГИ.
Все правильно. Кроме того, цены на зерно поднялись, почему б его не продать? МВФ не только поэтому хочет давать нам кредиты. Им надо, чтоб у нас была слабая, зависимая страна, чтобы с нее поступало сырье, а не готовая продукция.
Приношу извинения. Што то я перебрал и шашкой размахался. МВФ нам впритык на прошлые долги даёт. Возможность погасить их. Потому мы не Греция, можно за копейки удерживать. Приношу извинения заробитчанам. Их валюта удерживает наш торговый баланс. Сам был такой.
А поднимется или нет цена на зерно, это не влияет на решение МВФ. Это сфера где люди влезли по самое это самое. Начиная от аренды, кончая вложенных денег в трактора и т.д. Работают на грани. Потому надо работать и выживать. Хотя косвенно заробитчане и производители зерна помогают МВФ. Вместо МВФ вливают валюту. А поскольку очень многое сами уже не производим, многое приходится закупать за валюту. Ну а задачи МВФ Вы сами озвучили в конце своего поста
пару букв наночь,пока все спят)))) Нбу вроде не коммерческая организация ,но те 2 процента (60млрд в 2017г) очень хотят заработать.Для этого они ограничивают банки инструкциями(без деталей) и перетягивают одеяло на себя .Когда рынок растет -выходят с продажей пожже, когда падает-быстрее ,как бы нехотя, потому как банкам по инструкции нада продать сегодня ,но подставляют плечо, маржа растет ,доход Нбу растет,банки беднеют.Вроде нбу и комментирует ситуацию и подсказывает, но от денег не отказывается.А ведь этот доход должны были получить банки.Не помню на своей памяти чтобы В нбу говорили зимой об укреплении гривны ,а летом о непоступлении кредита МВФ,вербальные интервенции постоянно чешут нам уши))))Вообще то ПП уже пора подумать о смене тактики с МВФ.Мы свою долю отхлебали и еще хлебать будем ,а вот шантажировать нас кредитами уже занадто.Вопрос для них капеечный, а переигрывать не стоит.раздражает.Не бросят они нас .Точка.это мы их можем бросить !!!мы их!!!!!!Карл!!! Мы их можем .они -нет!!!
Единственно чего не может сделать нбу это беспрерывно задирать курс вверх.почему? 1.резонанс события ,телевидение ,инфляция бла бла ,последствия ))))) 2.Участники рынка изменились-к металургам добавились аграрии и заробитчане,они разрознены по составу и разные в плане времени поступления выручки.Если с первыми даже сейчас договариваются(уверен в этом) то с остальными такое кино не пройдет... 3.Ну не может больше пересичный больше платить за доллар,не может больше платить за дорожающее топливо,за лекарства,бытовая техника становится золотой.Все приседают ,делают вдох выдох.начинают оптимизировать.Обратите внимание, обменки собирают валюту и заносят в банки которые потом ее перепродают на межбанке,а если наличка на покупке и выростает выше межбанка, то это не надолго.потому как сразу деньги из межбанка переключаются на наличку ( голодные казначеи соскучились по работе) и спрос быстро угасает. НЕТ у народа свободных денег! Свободных, лишних,они или на депо или в обороте.Банков с обналом стало меньше в разы,если кому и можно, то с разрешения и по минимуму в обьеме с мах процентом имхо))лопнувших банков нет(компенсировать никому ничего не нада),часть гривны ушла в крипто рынок,но это скорее всего шальная грн,та которая легко пришла и потерять не жалко,а если вырастет то декларацию заполнить можно ....Люди бросаются в строительный бизнес чтобы доходы в белую можно было показать ,вот дожили ..))) Голодный больше думает и лучше считает... Депозит в грн приносит в 3-4-5р больше процентов в зависимости кто и когда об этом задумался но в грн сытнее...а если обьемы накоплений незначительные то вопрос о валюте вообще не стоит ...
читал тут уже не раз.какими же г*** нада быть чтобы брать заморские деньги дороже чем можна взять у своего населения.Мало того, что 60процентов рынка у госбанков ,перераспределили рынок под себя ,подняли ком за обслуживание.,не и этого мало.Когда курс долл падает нбу тут как тут его выкупает,мол нада поддержать отечественного экспортера, а то что у нас долг в валюте это никого не волнует???? Мы очень долго любим и переживаем за экспортеров,вдрух им уже не на что мазать икру ,но пора уже понять что мы на одной лотке не плывем ,а идем одним курсом.Товарищи из НБУ предупреждаю ,деньги- стало зарабатывать тяжело, не только нам и там на верху .не получится у вас зарабатывать на валюте,а кредитование оставить для банков.Хорошо устроились .Хто же будет кредитовать ?ком/банки? механизма обеспечения кредитов нет.Кто будет заниматься этим ? ком банки???? аудит банков есть, а результатов нет ? кто будет отвечать ?милиция полиция которой вы дела передаете???? а привентивные меры ? на упреждение кто будет работать и отвечать ? целый надзор ,10лет проверяли приват , а потом оказывается, что смотрели на результаты Прасевотерхауса,агаа... кроме взяток оказывается и спросить то нельзя?)))))
редкие твари... смотрел нечаянно декларацию Смолия,что может мотивировать человека ходить на работу...
простите много букв ..накатило и пардон за орфографию.нет времени и сил...спокойной ночи
Регламент роботи СЕП НБУ та банксистеми у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2018 Дні роботи системи електронних платежів НБУ переносяться з: ● п’ятниці 09 березня – на суботу 03 березня; ● понеділка 30 квітня – на суботу 05 травня; ● п’ятниці 29 червня – на суботу 23 червня; ● понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня; ● понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня. За потреби 09 березня, 30 квітня, 29 червня, 24 та 31 грудня 2018 банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку. Також банки мають: — повідомити клієнтів про власний режим роботи в дні, що зазначаються вище; — організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=80928