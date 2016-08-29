Борги держави, самі по собі, не мають значення. Важлива вартість їх обслуговування. Цього року ми повинні виплатити 1 мільярд доларів відсотків зовнішних боргів і 3 мільярди (в еквіваленті), відсотків внутрішніх боргів. На це витрачаємо 14% бюджету, або 5 мільярдів (в еквіваленті). Тобто, ми здатні не тільки виплачувати відсотки, але й тіло кредитів. Тому можна не бентежитись за виплати по тілу, бо ми можемо перекредитуватися. Звісно, 7% більше за 3% від МВФ, але менше 10%, як при пізньому Януковичу. Крім того, навіть збільшення відсотків по зовнішньому боргу все одно дешевше, ніж обслуговування ОВДП. Боргове навантаження велике, але не критичне і не сильно впливає на курс. Він, в основному, залежить від експорту і середніх зарплат, а в нас це співвідношення, по зрінянню з минулим роком, не змінилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Василь-Рівне написав: Несомненно, межбанк держит руку на пульсе наличного рынка, о чем мне неоднократно говорили дилеры "зеленого" безнала. Но пока, на текущий момент, именно последний определяет движение наличного доллара. US
Банковские закупки доллара делались преимущественно под кассы: финансисты брали валюту под перепродажу людям. Им это стало особенно выгодно после того, как наличные ценники начали плавно подрастать — сегодня они прибавили в среднем от 2 до 5 копеек.
Похоже, Вы правы, рентабельность этого проекта становится реальной после увеличения курсового зазора между наличным и безналичным долларом более 10,0 коп. Впрочем, "зеленый" безнал вчера упал на 4,47 коп., индицируя на моменте невысокую популярность этого перетока. В противном случае спрос на безналичный доллар 14-го был бы выше.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.
Около 10.06 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар несколько вырос в цене, составив 26,72/26,75 UAH/USD. «Надоело форель ловить в горных реках теплых долин», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».
Вчера нерезиденты приобрели ОВГЗ на 0,6 млрд грн , всего портфель нерезидентов вырос до 12,6 млрд.грн.
Примечательно что юрлица вчера тоже приобрели ОВГЗ на 1,3 млрд их портфель вырос до 21,8 млрд.грн
Всего ОВГЗ номинированных в гривне выпущенно 635,5 млрд.грн. ( +8,5 млрд с начала года) Из них : НБУ - 356 млрд ( -4,5 млрд ) Банки - 244 млрд ( +0,4 млрд ) Юрлица - 21,8 млрд ( + 4,5 млрд ) Нерезиденты - 12,6 млрд ( +7,5 млрд ) Физлица - 0,44 млрд.грн ( +0,263 млрд )