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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4311431243134314

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Hogtown написав:1. Да, близко, но меньше чем 8%%:
https://fred.stlouisfed.org/series/WCURCIR
2. Так это вчера были по 3, а сегодня будут уже по 5(c)
3. А баланс платежей страны поспевает за этим ростом?
https://en.actualitix.com/country/ukr/u ... yments.php
- LOL!!! Если да, то нет вопроса...

Борги держави, самі по собі, не мають значення. Важлива вартість їх обслуговування. Цього року ми повинні виплатити 1 мільярд доларів відсотків зовнішних боргів і 3 мільярди (в еквіваленті), відсотків внутрішніх боргів. На це витрачаємо 14% бюджету, або 5 мільярдів (в еквіваленті).
Тобто, ми здатні не тільки виплачувати відсотки, але й тіло кредитів. Тому можна не бентежитись за виплати по тілу, бо ми можемо перекредитуватися. Звісно, 7% більше за 3% від МВФ, але менше 10%, як при пізньому Януковичу. Крім того, навіть збільшення відсотків по зовнішньому боргу все одно дешевше, ніж обслуговування ОВДП.
Боргове навантаження велике, але не критичне і не сильно впливає на курс. Він, в основному, залежить від експорту і середніх зарплат, а в нас це співвідношення, по зрінянню з минулим роком, не змінилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:46

  Василь-Рівне написав:
Несомненно, межбанк держит руку на пульсе наличного рынка, о чем мне неоднократно говорили дилеры "зеленого" безнала. Но пока, на текущий момент, именно последний определяет движение наличного доллара.
US

Банковские закупки доллара делались преимущественно под кассы: финансисты брали валюту под перепродажу людям. Им это стало особенно выгодно после того, как наличные ценники начали плавно подрастать — сегодня они прибавили в среднем от 2 до 5 копеек.


Похоже, Вы правы, рентабельность этого проекта становится реальной после увеличения курсового зазора между наличным и безналичным долларом более 10,0 коп. Впрочем, "зеленый" безнал вчера упал на 4,47 коп., индицируя на моменте невысокую популярность этого перетока. В противном случае спрос на безналичный доллар 14-го был бы выше.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:47

Re: Валютный рынок в контексте

...Львів....сніжок....обмінки вже другий день світять тесаме(5-10коп не рахую) 80-85/10, а в банках(Оксі і Тас) теж, вже другий день продаж світить менший, ніж в обмінках!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.

Дата: 15 февраля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,90/27,10 UAH/USD
€ – 33,25/33,70 UAH/EUR
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:07

Вчера нерезиденты приобрели ОВГЗ на 0,6 млрд грн , всего портфель нерезидентов вырос до 12,6 млрд.грн.

Примечательно что юрлица вчера тоже приобрели ОВГЗ на 1,3 млрд их портфель вырос до 21,8 млрд.грн

Всего ОВГЗ номинированных в гривне выпущенно 635,5 млрд.грн.
НБУ - 356 млрд
Банки - 244 млрд
Юрлица - 21,8 млрд
Нерезиденты - 12,6 млрд
Физлица - 0,44 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:10

Привет из Днепра-2

Около 10.06 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар несколько вырос в цене, составив 26,72/26,75 UAH/USD. «Надоело форель ловить в горных реках теплых долин», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:19

Вчера нерезиденты приобрели ОВГЗ на 0,6 млрд грн , всего портфель нерезидентов вырос до 12,6 млрд.грн.

Примечательно что юрлица вчера тоже приобрели ОВГЗ на 1,3 млрд их портфель вырос до 21,8 млрд.грн

Всего ОВГЗ номинированных в гривне выпущенно 635,5 млрд.грн. ( +8,5 млрд с начала года)
Из них :
НБУ - 356 млрд ( -4,5 млрд )
Банки - 244 млрд ( +0,4 млрд )
Юрлица - 21,8 млрд ( + 4,5 млрд )
Нерезиденты - 12,6 млрд ( +7,5 млрд )
Физлица - 0,44 млрд.грн ( +0,263 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Всего ОВГЗ номинированных в гривне выпущенно 635,5 млрд.грн.

При этом:
Доходы бюджета – 913,6 млрд грн, расходы – 988,6 млрд грн.
Дефицит бюджета составляет 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а госдолг – 1999,3 млрд грн.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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