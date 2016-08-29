Додано: Чет 15 лют, 2018 09:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.



Дата: 15 февраля 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,90/27,10 UAH/USD

€ – 33,25/33,70 UAH/EUR

RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB



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