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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:28
rasmus написав:
было бы дном, НБУ бы пару мильярдов выкупил ....
Наказания за воровство в Константинополе были весьма суровыми. Умудренные горьким опытом византийцы почти не воровали, а вот чужестранцы часто попадались и испытывали на себе всю тяжесть византийских законов. Например, за кражу на рынке, преступника карали усечением носа. Именно это отразилось в известном выражении, дожившем до наших дней - "любопытной Варваре на базаре нос оторвали". Варвара – в смысле “происходящая из варваров”.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:30
козак написав: Captain Obvious написав: Vial написав:
Это что ж такое получается?
Летнее дно пройдено 15 февраля?
Ждуны ПА29 наверное уже заблаговременно оргазмируют.
Какие чувства у вас это предположение вызывает (кроме смеха)?
Наверное, зависть.
Товарищ уже оргазм получил, а у ждунов удовольствие ещё впереди.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:35
холява написав:
БАГИНЯ
В наше время крупные состояния зарабатываются быстро. Билл Гейтс — самый богатый человек планеты — разбогател всего за несколько лет, создав крупнейшую компанию мира Майкрософт. Гарри Уинсток сосчитал свой первый миллиард уже через несколько месяцев после основания компании «Глобал Кроссинг», занимающейся созданием оптоволоконных сетей. Ротшильды, в отличие от Билла Гейтса и Уоррена Баффета, зарабатывают миллиарды не спеша, причем формула их успеха за века практически не изменилась. Как это все начиналось Родоначальником знаменитой династии стал самый обычный еврейский мальчик из Франкфурта.
Время мальчиков прошло, теперь дело за девочкой
Востаннє редагувалось Aqaz123
в Чет 15 лют, 2018 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:37
Ну ,что же господа ,» ванговал «на сегодня снижение , а кто то «боковичокс» , получили «ростец» курса доллара . Дня три и сдуется само собой , в затяжной рост не верю , если конечно «Маман» не будет тянуть за «уши» для каких то инных целей. Высоко улететь не дадут ,на 27.5 ,возможно начнут «оглядываться» , что выше буду сливать доллар .70% в гривне.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:40
Libo
Ваш пост прозевал, уже удалили. Прочитал в цитате edvardd
"а.
Для разведчика Вы непростительно прокалываетесь.
Конфиденциальность заключается далеко не только в том (а, возможно, совсем не в том), чтобы спрятать ваши деньги.
Как разведчик, Вы должны понимать, что, зная ваши расходы, можно многое, если не всё, знать о вашей личной жизни. Вплоть до состояния вашего здоровья и размера бюста у вашей любовницы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 15 лют, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:41
холява написав: Aqaz123 написав:Дата: 15 февраля 2018 г. на 17.15
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,15/27,40 UAH/USD (с утра - 26,90/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)
€ – 33,50/34,05 UAH/EUR (с утра – 33,25/33,70 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,70 UAH/EUR)
RUB 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)
US
Всем, добрый вечер!Сегодня праздник Сретения – встречи. Всех с праздником
Из Святого Евангелия мы узнаем, что это была встреча святого праведного Симеона, которому было обещано, что он не отойдет из этой жизни, пока не встретит Господа, с Богомладенцем, с воплотившимся Господом. Желаю и вам того же самого
Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» вырос в цене. «Зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку со стороны своих «родственников» наличного рынка, и мы в игре
Порадовал Укргазбанк со своими 26,90 вплоть до 16.00
Потом перешла в ПУМБ со своими 27,10 вплоть до 15.30 и после моих интервенций банк не выдержал и поднял продажу до 27,30
Укрэксимбанк со своими 27,00 - ничего сказать не могу, ну не смогла ...
Снова здравствуй, Новый Год, ёлка новогодняя!
БАГИНЯ
...БАГІНЯ-БАГІРА
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Долярчик
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:44
Перес де Куэльяр написав:
Ну ,что же господа ,» ванговал «на сегодня снижение , а кто то «боковичокс» , получили «ростец» курса доллара . Дня три и сдуется само собой , в затяжной рост не верю , если конечно «Маман» не будет тянуть за «уши» для каких то инных целей. Высоко улететь не дадут ,на 27.5 ,возможно начнут «оглядываться» , что выше буду сливать доллар .70% в гривне.*Відправлено з Чату
Не объясните, на чем основано Ваше мнение?
(Хотя в принципе на сегодня я с ним, скорее всего соглашусь).
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:53
Долярчик Самую дешевую валюту предлагал Укргазбанк — по 26,90 грн./$ Еще несколько структур отдавали доллар по 27,0-27,05 грн./$: Укрэксимбанк, Пиреус Банк, УкрСиббанк, Ощадбанк.
Но большинство банков ставили продажу валюты в рамках 27,10-27,20 грн./$
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:00
Долярчик написав:Aqaz123
...пару банків - переїли?
Ужасно переела на ночь! Все равно это случилось, большего вреда уже не будет, так хоть спать буду спокойно ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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