Aqaz123 написав:

Дата: 15 февраля 2018 г. на 17.15

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,15/27,40 UAH/USD (с утра - 26,90/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)

€ – 33,50/34,05 UAH/EUR (с утра – 33,25/33,70 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,70 UAH/EUR)

RUB 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)





US

Сегодня праздник Сретения – встречи. Всех с праздником

Всем, добрый вечер!Из Святого Евангелия мы узнаем, что это была встреча святого праведного Симеона, которому было обещано, что он не отойдет из этой жизни, пока не встретит Господа, с Богомладенцем, с воплотившимся Господом. Желаю и вам того же самогоБезналичный доллар на торгах 15 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» вырос в цене. «Зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку со стороны своих «родственников» наличного рынка, и мы в игреПорадовал Укргазбанк со своими 26,90 вплоть до 16.00Потом перешла в ПУМБ со своими 27,10 вплоть до 15.30 и после моих интервенций банк не выдержал и поднял продажу до 27,30Укрэксимбанк со своими 27,00 - ничего сказать не могу, ну не смогла ...Снова здравствуй, Новый Год, ёлка новогодняя!