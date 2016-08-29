Мое мнение обосновано исходя сображений «гидрометцентра» и настроения «обитающих» подсказывает , что «урагана» не предвидится , давление в пределах нормы , ветер «переменный» с легкими порывами .
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:05
Мое мнение обосновано исходя сображений «гидрометцентра» и настроения «обитающих» подсказывает , что «урагана» не предвидится , давление в пределах нормы , ветер «переменный» с легкими порывами .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:13
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 4,47 коп., на торгах четверга понизился на 10,50 коп., оказавшись на уровне 26,7598 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,72/26,75, вскоре притормозив рост и немного откатившись к 26,72/26,75 UAH/USD по состоянию на 10.36.
С 11.02 путь доллара наверх возобновился, на указанное время он вырос до 26,75/26,77, а спустя 45 минут оказался на цифре 26,78/26,81 UAH/USD, не ближайшие «окрестности» ее до 12.30. Причина этой стабильности – появление продаж «придерживавших» доллар экспортеров.
На фоне цифры 26,76/26,78 UAH/USD межбанк около 12.52 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.35 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка поэтапно возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,84/26,88 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 26,84/26,88 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 15 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7598 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,66% с 28,0672 UAH/USD до 26,7598 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 15 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 12.20 Киева - 13,75/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, накануне цена СКВ достигла после длительной коррекции локального минимума, на котором ее 15-го начали выкупать импортеры, почувствовав, что 14-го «американец» оказался на локальном «дне».
Во-вторых, присутствовавшие на МЕЖБАНКЕ экспортеры до 11.45 «придерживали», доллар, инициировав его продажи лишь после касания ценами СКВ максимального уровня.
В-третьих, «зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку со стороны своих «родственников» наличного рынка.
В-четвертых, как показала динамика содержимого транзитных и коррсчетов НБУ, для роста курса доллара на МЕЖБАНКЕ имелось гривневое «горючее».
Остатки на транзитных и коррсчетах НБУ к четвергу выросли с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 15 февраля символически понизились, оставаясь при этом на очень приличном уровне.
Хорошая ликвидность торгов в первую очередь обеспечивалась следующими причинами.
Во-первых, как известно, к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа находится на пике.
Во-вторых, отказывавшиеся от приобретения СКВ импортеры на предыдущих сессиях, нынче начали покупки.
В-третьих, спрос на СКВ со стороны импортеров встречал после некоторой паузы «встречные» предложения выросшей в цене валюты от экспортеров.
Торги 15 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)
продемонстрировали схожую динамику, слепо следя за котировками «зеленого» безнала.
Доходило до курьезов. Скажем наличный рынок Харькова, по всей видимости, отслеживал «бычью» динамику безналичной пары доллар-гривня на уже опустевшем межбанке, где в сопровождении нулевой по сути ликвидности, котировки «американца» с 14.35 до 17.00 Киева выросли с уровня 26,76/26,78 к отметке 26,84/26,88 UAH/USD, с похвальной дисциплинированностью следовал за этим, лишенным «базовой» ликвидности «восхождением», буквально поминутно на пятачок поднимая действующие цены.
Сложно обвинить в этом непосредственных дилеров харьковской «налички», вероятнее всего, к подобным действиям, кроме пустого межбанка, их сподвигли запаниковавшие клиенты, не потрудившись ознакомиться с подробностями послеобеденных событий на рынке безналичного доллара.
С известными оговорками и в сопровождении гораздо более низкого уровня «верноподданичества» подобная картина наблюдалась на «неформальных» наличных рынках в остальных вышеперечисленных населенных пунктах.
Наличные доллар и евро там выросли к примерно одинаковым уровням, которые, в конечном счете, оказались заметно ниже, чем в Харькове. Такой получился региональный феномен. Хотя, помнится, с молодых студенческих лет, Харьков считался научным центром страны.
Таким образом, дождавшись «бычьего» тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка, наличный рынок тотчас последовал вослед за растущим безналичным долларом, прихватив с собой и наличный евро.
Подобная последовательность событий на украинском валютном рынке в очередной раз подтверждает «первородство» валютного межбанка и «вторичность» настроения на наличном рынке. Во всяком случае. На текущий момент. Новейшая история валютного рынка «в степях Украины» знает и обратную картину, когда «наличка» «начинала первой».
По итогам четверга дилеры «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных городов констатировали сохранение преобладание клиентского спроса. В одних населенных пунктах «перекос» был более значительным (Запорожье, Харьков, Крыжополь), в других не столь заметным (Киев, Днепр, Одесса).
В большинстве вышеперечисленных городов местные рынки рапортовали о сохранении итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии. Исключение составил рынок Днепра, дилеры которого были вынуждены признать регресс в итоговой ликвидности.
Добавим, что в отличие от рынка «зеленого» безнала, констатировавшего «привес» средневзвешенного курса «американца» на довольно скромные по нынешним временам 10,50 коп., наличный доллар лишь в течение дня получил как минимум, вдвое более высокую прибавку, увеличив тем самым курсовой «зазор» и снова намекая на вероятность возобновления «перетока» более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок.
В течение четверга биды наличного «неформального» доллара выросли на 20,0-25,0 коп. (лидировали в росте Харьков и Запорожье), офера прибавили 23,0-30,0 коп. (лидерство за рынком Харькова).
По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «американца» выросли на 20,0 коп., предложение поднялось на 15,0-25,0 коп. (лидировал в росте Харьков).
Не исключено, что более заметное подорожание в течение четверга наличного доллара связано с фактической межсессионной стабильностью его по итогам среды, когда финишные котировки «американца» вернулись на уровни закрытия вторника.
Поэтому 15-го «наличке», возможно, пришлось компенсировать» этот «простой» в росте.
Впрочем, по порядку.
Торги 15 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,25 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль – 0,468/0,480 UAH/RUB.
Стартовав в четверг в условиях изначального преобладания клиентского спроса на доллар, вызванного сменой тренда с «медвежьего» на «бычий» на рынке «зеленого» безнала, наличный мелкооптовый рынок Днепра сразу «заставил» здешних дилеров принимать безотлагательные меры, призванные с одной стороны реагировать на этот спрос, с другой, попытаться опережающим ростом цен выровнять рынок в баланс спроса и предложения. В дополуденный период сессии это удалось сделать.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара приподнялись: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.
Обороты на моменте невысокие.
После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, в сопровождении выросшей активности покупателей, отвечая на которую наши дилеры, пытаясь сохранить баланс спроса и предложение, поднимали действующие цены.
В результате на фоне относительного равновесия покупок и продаж сохранилось некоторое преобладание спроса. Не исключено, ставший более выраженным «бычий» тренд рынка и незначительный «перекос» в сторону спроса, нанесли урон итоговой ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку с минусом» и констатировавшей ухудшение показателей предыдущей сессии.
В течение 15 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 20,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 14 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,10/27,25 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта довольно рано, реагируя на рост «зеленых» цен валютного межбанка, были вынуждены поднимать курс оптового наличного «американца». Ближе к полудню «неформалы» днепровского опта констатировали достижение одной из поставленных целей – на рынке установилось зыбкое равновесие покупок и продаж оптового наличного «американца».
После обеда выросшую агрессивность клиентских покупок не удалось в полной мере компенсировать опережающим ростом цен – по итогам дня сохранилось некоторое преобладание спроса. Не исключено, этот «перекос» и внутридневной «бычий» тренд рынка оптового «американца» стали главными причинами ухудшения итоговой ликвидности, заслужившей «тройку» и констатировавшей снижение показателей предыдущей сессии.
На протяжении четверга биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 20,0 коп., позиция «предложение» прибавила 25,0 коп.
По сравнению с закрытием 14 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 20,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 февраля уровнями 33,50/34,00 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечный рост бидов на фоне двадцатикопеечного «привеса» оферов.
По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 30,0 коп., офера прибавили 50,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 15 февраля приходилось очень оперативно ценовым регулированием реагировать нарастающую агрессивность покупателей в паре доллар-гривня, пытаясь одновременно опережающим ростом цен обеспечить равновесие покупок и продаж.
Радикальная смена настроения в среде клиентов и достаточно заметная торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую после 09.00 Киева в «приподнятом» состоянии пару евро-доллар на мировом валютном рынке.
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2465 к отметке $1,2478 констатировав внутридневное его повышение на «очень скромные» 13 пунктов.
Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отозвались непродолжительное пребывание пары евро-доллар выше концептуальнозначимой отметки $1,2500, состоявшееся после 09.40 Киева.
Того валютчики Днепра и других крупных центров валютообменного бизнеса учли внутридневное заметное подорожание наличной пары доллар-гривня.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 15 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2450, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки до 08.00 Киева, инициировав с этого часа динамичное, но короткое ралли, которое и «вознесло» пару до $1,2503 по состоянию на 09.35 Киева.
Последовавшая засим коррекция немного понизила пару, консолидировавшуюся в рамках диапазона $1,2470-1,2490, не покидала его до 19.00 Киева, попытавшись понизиться к $1,2460. Это снижение было выкуплено, а пара евро-доллар устремилась к $1,2491 по состоянию на 20.27 Киева…
Стартовавшая с этого часа коррекция, понизила пару евро-доллар до $1,2340. Пора не покидала эту цифру до 15.30 Киева, одномоментно в указанный час обвалившись на вышедшей американской статистике до $1,2280. Впоследствии, выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар затеяла новое ралли, оказавшееся более «основательным» и поднявшее ее до $1,2420 по состоянию на 20.00. До 20.45 Киева евро не покидал ближайшие окрестности этой цифры….
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро в ходе торгов в четверг впервые за две недели поднимался выше $1,25, доллар дешевеет по отношению к большинству мировых валют из-за опасений, связанных с растущими бюджетным дефицитом и госдолгом США.
Японская иена в четверг обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом.
Фунт дорожает четвертую сессию подряд на фоне слабости доллара. В четверг его укрепление поддержали сообщения в СМИ о том, что Евросоюз может смягчить условия взаимодействия с Великобританией в течение переходного периода до ее окончательного выхода из блока.
В паре с долларом фунт прибавил 0,3%, поднявшись до $1,4047.
Евро к 14.40 Киева стоил $1,2480 по сравнению с $1,2414 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке. Ранее в ходе торгов евро повышался до $1,2510.
Курс доллара к японской нацвалюте в четверг опустился на 0,3% - до ¥106,67 за $1, евро - на 0,1%, до ¥133,11.
Аналитики все больше уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки в текущем году уже в марте после выхода неожиданно сильных данных об инфляции в США, пишет The Wall Street Journal.
Увеличилась вероятность того, что на следующем заседании ФРС пересмотрит прогноз с трех повышений ставки в этом году на четыре.
Как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу представит парламенту кандидатов на пост главы Банка Японии и двух его заместителей.
По мнению большинства аналитиков, нынешний управляющий Банка Японии Харухико Курода останется на этом посту на второй срок.
Его заместителями могут стать посол Японии в Швеции Эцуро Хонда и исполнительный директор Банка Японии Масаёси Амамия.
На этой неделе иена прибавила более 2%, однако министр финансов Японии Таро Асо заявил парламенту в четверг, что не считает такое укрепление излишне резким и требующим интервенций на валютном рынке. Ранее Т.Асо говорил, что резким и внезапным следует считать повышение или снижение курса на ¥5 за два дня.
«Если наращивать дефицит текущего счета и бюджета, то для обменного курса создается множество уязвимостей перед внешними факторами», - считает эксперт Toronto Dominion Bank по валютной стратегии Марк Маккормик.
Совокупный дефицит США (фискальный и текущего счета) снова близок к 6% ВВП, что не дает улучшить прогноз для доллара, отметил он.
Бюджетная щедрость США и угроза увеличения дефицита счета текущих операций страны усиливают давление на доллар.
На прошлой неделе Конгресс поддержал увеличение расходов почти на $300 миллиардов в ближайшие два года, а до этого одобрил снижение налогов стоимостью в $1,5 триллиона, что может привести к росту внутреннего потребления и торгового дефицита США. Стратеги проявляют осторожность, рассматривая двойной дефицит как возможный катализатор устойчивой слабости доллара после непродолжительного укрепления в феврале.
«Медведи» рынка доллара вряд ли нуждаются в дополнительной защите. На фоне улучшения перспектив экономики в других странах и, возможно, намеренного давления со стороны администрации Дональда Трампа доллар дешевеет - с начала 2017 года он потерял 12%.
«Учитывая, что суммарный дефицит бюджета и счета текущих операций США снова приближается к 6% ВВП, долгосрочные прогнозы по доллару неутешительны»,- говорит Марк Маккормик, главный стратег валютных рынков Северной Америки Toronto Dominion Bank.
«Когда вы увеличиваете дефицит текущего счета и дефицит бюджета, вы делаете обменный курс уязвимым перед внешними факторами, - сказал он. - Мы находимся в ситуации, когда становится сложнее их покрывать с точки зрения потоков капитала».
По его оценке, в долгосрочном плане доллар все еще переоценен примерно на 10%.
Пришло время взглянуть на проблему дефицита счета текущих операций с другой сторону, сулящей для доллара иные, более радужные перспективы.
Стало быть, вопреки нашим ожиданиям рост в паре евро-доллар в среду поздно вечером продолжился, пара от отметки $1,24 пошла дальше вверх, к $1,2450, а утром 15-го показала и цифру $1,25.
Менее, чем за сутки после публикации данных по инфляции в США, пара евро-доллар показала рост более чем на две фигуры от минимума дня, показанного по первой, логичной реакции на выход данных, которые, бесспорно были в пользу доллара.
Строго говоря, до публикации данных по инфляции, которые показали рост, а значит, и необходимость в более быстром повышении ставки ФРС, мы и прогнозировали рост евро обратно к максимумам в районе $1,25.
Но при этом очень трудно было предположить, что рынок способен настолько «наплевательски» проигнорировать новость и показать волатильность, которая встречается разве что по итогам заседаний FOMC ФРС.
Натурально, профильные гуру наперебой комментируют случившееся в том ключе, что курс доллара снижается из-за падения доверия к американской валюте, вызванного предстоящим ростом дефицита бюджета в США.
Это некорректно, прежде всего, потому, что нельзя обращать внимание на какую-то одну сторону феномена, и объяснять ею какие-либо вещи, полностью игнорируя воздействие иных сторон этого же явления.
Напомним, что полтора года назад прогнозируемым из-за победы Трампа на выборах наращиванием дефицита бюджета США объясняли наблюдавшийся тогда рост доллара, предполагая, что рост госрасходов повлечет за собой повышение инфляции и рост ставки ФРС. И это явление даже получило свой термин – «трампляция».
Но прошло больше года, инициативы Трампа до сих пор не вызвали реальный рост дефицита бюджета. Очевидно, налоговые льготы как-то скажутся на налоговых поступлениях, но по расходным статьям все пока продолжается в автоматическом режиме. Меж тем ФРС повышала ставки и уже начала сворачивать баланс без всякой «трампляции».
Другой вопрос, что рынок так и не отреагировал на ужесточение монетарной политики ФРС. Но, полагаем, «трампляция» еще должна сыграть свою роль, она просто еще даже не стартовала.
Думается, рост евро вызван излишне затянувшимся периодом глобального роста аппетитов к риску, и на паре евро-доллар возник сейчас такой же «пузырь», как и на индексе Dow Jones. Меж тем, как показали недавние события на Уолл-стрит, «пузырь» на фондовом США рынке может начать сдуваться.
Это дает нам основание в очередной повторить тезис о том, что пара евро-доллар долгое время находится запредельно высоко, оторвавшись от влияния фундаментальных факторов, и может повторить сценарий 2014 года, хотя тогда отрыв, конечно, не был столь масштабен (не было такого масштабного расхождения дифференциала ставок в США и еврозоне с одной стороны, и курсом пары евро-доллар с другой, хотя тогда тоже было изрядное расхождение).
Аналогия сильна уже настолько, что если в 2014 году политики и монетарные власти Европы выражали явное неудовольствие высоким курсом евро, то в этот раз от представителей ЕЦБ уже были высказаны обвинения в том, что Казначейство США преднамеренно обесценило доллар (комментарии к выступлениям министра финансов США Мнучина).
Высокий курс евро уже «не нравится» Европе. Чем тогда все кончилось, известно – пара евро-доллар обвалилась с $1,40 до $1,05, то есть на 25%, это падение заняло 10 месяцев по времени.
Кроме того, нелишне напомнить, что до середины 2014 года на рынках также шел рост аппетитов к риску, хотя и не столь заметный, как в последние 2 года.
Когда мы оправдывались, поясняя почему доллар не растет, несмотря на то, что монетарные факторы играют на его стороне, были упомянуты и бюджетные факторы, и что задержка Казначейством США цикла наращивания заимствований откладывает рост доллара.
При этом действия Казначейства США предсказать было практически невозможно – оно постоянно пересматривало свои же прогнозы. Впрочем, это можно понять, задержка решения бюджетных вопросов в Конгрессе не давала Казначейству США начать агрессивно занимать долг с рынка для финансирования предстоящих дефицитов. Но после принятия в Конгрессе законопроекта 09 февраля, отменившего действие порога госдолга США до 01 марта 2019 года, стало понятно, что ситуация может измениться. И последние действия Казначейства США однозначно говорят – долгожданный период резкого наращивания рыночного долга наступил, Казначейство действительно резко нарастило объемы предложения на аукционах (см.
На следующей неделе объемы предлагаемых векселей/нот заметно больше, чем раньше. Например, по 4-недельным векселям предлагается $55 млрд. против $50 млрд. неделю назад, по 3-месячным и 6-месячным предлагается $51 и $45 млрд. соответственно против обычных $48 и $42 млрд., наконец, объемы повышены даже по нотам, $28, $35 и $29 млрд. по 2-летним, 5-летним, 7-летним нотам соответственно против обычных $26, $34 и $28 млрд. соответственно в последние два года.
Казначейство начинает ускоренным темпом изымать с рынка долларовую ликвидность, и это вызовет дефицит долларов на рынке. По нашим подсчетам, нужно привлечь за полтора месяца $295 млрд., чтобы выполнить план Казначейства на I кв. по привлечению, и похоже, оно всерьез принялось за его выполнение.
Теперь за рост доллара играют одновременно и монетарные и бюджетные факторы, так что, будем ждать старта среднесрочного тренда на рост доллара в ближайшие дни.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,50/34,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне двадцатикопеечного «привеса» оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение четверга 30 пунктов по спросу и 50 пунктов по предложению.
Торги рублем 15 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,468/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля прибавили 80 пунктов, офера «Потяжелели» на 100 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», несколько ухудшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 30,0 коп. спросу и прибавившему 50,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 февраля по спросу выросли на 80 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.
Несколько ранее ожидаемого срока и миновав «буферную зону» относительной стабильности, рынок безналичного доллара в Украине сменил тренд с «медвежьего» на «бычий». Не исключено, что резкий разворот без ожидаемого нами «боковика» произошел из-за отсутствия на межбанке 15 февраля регулятора, в обязанности которого входит «сглаживание острых углов» на валютном межбанке.
Базовыми причинами смены тренда, по всей видимости, стали достигнутые накануне локальные курсовые «низы» цен безналичного «американца», который в четверг и были выкуплены. Последнему благоприятствовал заметный, если судить по динамике «содержимого» коррсчетов регулятора, рост гривневой ликвидности.
Во-вторых, есть вероятность, что подавляющее большинство отечественного бизнеса если не рассчиталось с Казной, уплатив налоги, то, во всяком случае, успело накопить требуемую сумму в нацвалюте, прекратив «сливать» СКВ ради гривни.
В-третьих, почувствовавшие близкий разворот рынка, импортеры, доселе саботировавшие покупки доллара, инициировали свой спрос. В свою очередь присутствовавшие на межбанке экспортеры не торопились расставаться с долларом, инициировав его продажи лишь после полудня, дождавшись максимального уровня цен.
В-четвертых, «зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку от «коллег» с наличного рынка, который, напомним, продемонстрировав свою готовность к развороту тренда еще в среду, «подождал» отстающий межбанк.
На ближайших торгах валютного межбанка «быки» сохранят свой контроль за рынков в паре доллар-гривня при заметной поддержке «пятничного синдрома». Однако, в последний день «фискального периода» мы не исключаем вероятность сюрпризов со стороны опоздавших представителей бизнеса.
На следующей неделе в игру вступит выходной день в США (19-го Америка отмечает День президента), обрекая наш валютный межбанк 16-го на интенсивную торговлю в паре доллар-гривня и скучный понедельник со сделками с «завтрашним» долларом.
Тем не менее, «бычий» тренд, лишенный «фанатизма», в паре доллар-гривня в обеих ветвях украинского валютного рынка сохранится в ближайшие несколько сессий.
US
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:15
НБУ розширив для уповноважених банків можливість залучати від нерезидентів так звані "синтетичні" кредити та позики в нацвалюті (тобто кредити й позики, фактичною валютою яких є гривня, а всі платежі між кредитором та позичальником здійснюються виключно в іноземній валюті).
Досі українські позичальники могли залучати такі кредити і позики лише за умови, що нерезидентом-кредитором є міжнародна фінансова організація (МФО), членом якої є Україна, або МФО, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим МФО чи резидентам.
Відтепер НБУ надав можливості уповноваженим банкам-позичальникам залучати "синтетичні" кредити та позики в гривні від будь-яких нерезидентів-кредиторів, а не лише від МФО. При цьому трансграничні операції за такими кредитними договорами та договорами позики проводитимуться без реєстрації або індивідуальної ліцензії НБУ. Отримані кошти укрбанки будуть використовувати для кредитування українських позичальників в гривні, в той же час уникаючи валютного ризику, оскільки валютний ризик буде нести нерезидент-кредитор українського банку. Окреслені норми набувають чинності з 16 лютого 2018.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:31
Цікаво, як щодо українців?
Как недостаток денег, так и их избыток, приводит человека к состоянию неудовлетворенности жизнью.
Психологи провели исследование и выяснили, сколько денег должен получать человек, дабы чувствовать себя счастливым. Этот показатель зависит от географического положения, но в среднем гражданам нужно 95 тысяч долларов США в год.
Тут логічно буде спитати - який курс долара зробить Вас щасливим (щасливою)?
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:51
Aqaz123
это все хорошо, когда там партитет по Евро?
И большой заработок на качелях выходит на паре тысяч долларов?
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лют, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
В игноре тролли и клоуны - Vadim V, tea. .
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:57
Такое впечатление, что вы отовариваетесь только на базарах, барабане и в киосках.
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:06
Та тут доллар не особо важен,заплати коммуналку по новым тарифам и 100 долларов не купишь
Тарифы на коммуналку резко вырастут
12:17 | Бизнес и Финансы | 8 803
Тарифы на коммуналку резко вырастут
Уже с 1 апреля киевлян ждет очередное подорожание коммунальных услуг. В этот раз драйвером роста выступит повышение цены на голубое топливо, которое, согласно меморандуму с МВФ, должно подорожать на 62%. Вслед за газом вырастут цены и на все коммунальные услуги.
Получается, с осени тариф на тепло для киевлян может составить порядка 2 тыс. грн, вместо 1355 грн, а на горячую воду — до 112 грн за куб. м, вместо 80 грн
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:12
С таким мощным гривне-пылесосом можно и гривню укрепить, и дефляцию показать (кроме коммуналки)
У людей вообще абсолютный вакуум скоро в карманах будет.
Но ближе к выборам начнётся гривневый дождь, а может и шторм
Всё IMHO
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
Нищенствуете? Сочувствую. Может тогда не стоит на валютный форум заходить, только зря расстраиваться, читая рапорты успешных спекулянтов?
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лют, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
В игноре тролли и клоуны - Vadim V, tea. .
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