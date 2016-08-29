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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4321432243234324

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:13

  Starikan написав:
  ЛАД написав:В супермаркете - да. Но всё же не везде и не всегда. Работали же ещё сравнительно недавно без электричества. Но электричество - крайний случай, а отсутствие интернета помешает оплате картой и не препятствует нал. расчётам.

Такое впечатление, что вы отовариваетесь только на базарах, барабане и в киосках.

Впечатление ошибочное.
Чаще расплачиваюсь картой, на Барабане не был уже несколько лет.
Но это не мешает мне понимать минусы безналичных расчётов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:17

  fler написав: Тут логічно буде спитати - який курс долара зробить Вас щасливим (щасливою)? :D

Ответ очевиден - стабильный.
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