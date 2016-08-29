Starikan написав:
Такое впечатление, что вы отовариваетесь только на базарах, барабане и в киосках.
Впечатление ошибочное.
Чаще расплачиваюсь картой, на Барабане не был уже несколько лет.
Но это не мешает мне понимать минусы безналичных расчётов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:13
Впечатление ошибочное.
Чаще расплачиваюсь картой, на Барабане не был уже несколько лет.
Но это не мешает мне понимать минусы безналичных расчётов.
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:17
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