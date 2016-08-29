Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:51

ПУМБ 27,00 на прием 27,50 продажа (Ахметов не тем кому надо банк доверил)

Райффайзен Банк Аваль 27,20 продажа

Укргазбанк 27,20 продажа

Ощадбанк 27,20 продажа (но доллар забыли подвести)

Креди Агриколь Банк 27,20 продажа

ЧР 27,15 (27,30) продажа

Востаннє редагувалось Aqaz123 в П'ят 16 лют, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.

Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.