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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4323432443254326>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:34

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
EURUSD 1.2544 1.2547
GBPUSD 1.4131 1.4134
USDJPY 105.69 105.72
USDCHF 0.9195 0.9198
USDCAD 1.2463 1.2466
EURJPY 132.56 132.59
EURCHF 1.1534 1.1537
GBPJPY 149.35 149.42
GBPCHF 1.2993 1.3000
GOLD 1357.71 1358.31
SILVER 16.865 16.905
BTCUSD 10046.3210196.32

Офіційний курс гривні до іноземних валют
на 16.02.2018
100 Доларів США 2675.9805
100 Євро 3343.1024
10 Російських рублів 4.7286

Середньозважений курс на мб (на час встановлення офіційного курсу гривні)
15.02.2018
грн. за 100 доларів США 2675.9805

Приват24
ДОЛ: 26.800/27.248 ЄВРО: 33.40/34.01

«неформальный» Aqaz123
$ - 27,15/27,30 UAH/USD
€ – 33,63/33,90 UAH/EUR
RUB – 0,467/0,475 UAH/RUB
Продаю EUR за USD 1,2490
Покупаю EUR за USD 1,2340

МБ 16.02.2018
Продажа $ 26,9000; € 33,5900; RUB 0,4747
Покупка $ 26,8500; € 33,5200; RUB 0,4733

Прогноз: направление движения
МБ продажа $ 27,00; € 33,72. ЧР продажа $ 27,40; € 34,10. (EUR = 1,2545 $)
(не так, как ты хочешь, а как НБУ даст)
Зображення
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:44

Re: Валютный рынок в контексте

  KirillT8 написав:Проте вчора у вечорі взяв $1,5 тис. по 27.25 грн., але збирав по двох обмінках. Тому вважаю, що багато хто по 27,00 фіксили прибуток.

У банках вчора повно було: я хоч купив трохи менше, але по 26,98.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:51

Re: Валютный рынок в контексте

ПУМБ 27,00 на прием 27,50 продажа (Ахметов не тем кому надо банк доверил)
Райффайзен Банк Аваль 27,20 продажа
Укргазбанк 27,20 продажа
Ощадбанк 27,20 продажа (но доллар забыли подвести)
Креди Агриколь Банк 27,20 продажа
ЧР 27,15 (27,30) продажа
Востаннє редагувалось Aqaz123 в П'ят 16 лют, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:52

Re: Валютный рынок в контексте

...хтось тут писав "боковичок"? - ну-ну))
...а тим часом, обмінки міста Лева, продовжують світити /40(50)...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:58

Re: Валютный рынок в контексте

Извините, если немного не туда пишу, но надеюсь, что мне подскажут.

Кто знает - единый налог для первой группы в этом году составляет 177 грн. или 160 грн.? Я зашел в электронный кабинет, там почему-то на 2018 год прописана везде цифра 160. Регион - Запорожье. Может, это у нас местные решили не менять цифры? Еще смотрю начисление налога, удивило, что в феврале было начислено две суммы, 160 и - внимание - какие-то 80. Не могу понять, что это за цифра, откуда взялась.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Не исключено, что эта «разница» ушла в Казну в процессе фискальных платежей.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 33,60/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 150 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2500, приподнявшись до $1,2532 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2536 на открытии торгов в Европе.

Дата: 16 февраля 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,15/27,40 UAH/USD
€ – 33,70/34,20 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,485 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

межбанк 95/05
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:12

Привет из Днепра-2

Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 26,87/26,91 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:23

Re: Валютный рынок в контексте

99/02
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:29

Привет из Днепра-3

Спустя 15 минут, на 10.25, продолжая рост, безналичная пара доллар-гривня, оказалась на отметке 26,99/27,01 UAH/USD. В это время на рынке появился регулятор. Ничего никому не продал, пытаясь разведать обстановку. «Вышел Нацик из тумана, бакс не вынув из кармана», - постебались валютные дилеры.

US
дядя Caша
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