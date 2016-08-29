Извините, если немного не туда пишу, но надеюсь, что мне подскажут.
Кто знает - единый налог для первой группы в этом году составляет 177 грн. или 160 грн.? Я зашел в электронный кабинет, там почему-то на 2018 год прописана везде цифра 160. Регион - Запорожье. Может, это у нас местные решили не менять цифры? Еще смотрю начисление налога, удивило, что в феврале было начислено две суммы, 160 и - внимание - какие-то 80. Не могу понять, что это за цифра, откуда взялась.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что эта «разница» ушла в Казну в процессе фискальных платежей.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 33,60/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 150 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2500, приподнявшись до $1,2532 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2536 на открытии торгов в Европе.
Спустя 15 минут, на 10.25, продолжая рост, безналичная пара доллар-гривня, оказалась на отметке 26,99/27,01 UAH/USD. В это время на рынке появился регулятор. Ничего никому не продал, пытаясь разведать обстановку. «Вышел Нацик из тумана, бакс не вынув из кармана», - постебались валютные дилеры.