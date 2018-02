Додано: Суб 17 лют, 2018 17:57

freeze написав: ))) Предвыборная реклама в РФ. Но все каноны и науки учтены и строго просчитаны.



Є ще місце для "вдосконалення". Не всі теми розкриті. Можна розширити: наприклад, злі "бЄндеровци" з американською монтажною піною в зубах лізуть через балкон, щоби забрати у рабство; на вхідних дверях сусідів "распятий мальчік в трусіках"©; на "пєрєдєржкє" разом з геєм ще парочка гордих, присипаних вугільною пилюкою "домбасцев", що вирвалися з лап укрогестапо... . Є ще місце для "вдосконалення". Не всі теми розкриті. Можна розширити: наприклад, злі "бЄндеровци" з американською монтажною піною в зубах лізуть через балкон, щоби забрати у рабство; на вхідних дверях сусідів "распятий мальчік в трусіках"©; на "пєрєдєржкє" разом з геєм ще парочка гордих, присипаних вугільною пилюкою "домбасцев", що вирвалися з лап укрогестапо... .

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell