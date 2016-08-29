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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лют, 2018 17:57
Є ще місце для "вдосконалення". Не всі теми розкриті. Можна розширити: наприклад, злі "бЄндеровци" з американською монтажною піною в зубах лізуть через балкон, щоби забрати у рабство; на вхідних дверях сусідів "распятий мальчік в трусіках"©; на "пєрєдєржкє" разом з геєм ще парочка гордих, присипаних вугільною пилюкою "домбасцев", що вирвалися з лап укрогестапо... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Суб 17 лют, 2018 18:30
Почему никого не удивляет что в моём райцентре курс 27,0 - 28,35 ???
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Yuri_61
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Додано: Суб 17 лют, 2018 18:56
Yuri_61 написав: edvardd написав: fler написав:
Николаев 27,10 - 27,30. Мертві бджоли не гудуть...
Запорожье 27,20 - 27,30
Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А у нас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,35 (28,35 !!!!!! Карл)
Как здесь жить при таких раскладах?
Люди ставлять націнку на валюті 5%. А на продуктах, промтоварах в райцентрах ставиться націнка 25-60%, а на окремих товарах - 100%
Отож, жителі провінції,в порівнянні з містянами, за все життя переплачують кругленькі суми. Така специфіка. Як не розпинайся, а нічого змінити не можна.
Наші курси - 26,50/28,0. Несуть по-чорному, продати не реально. Робота паралізована. Хронічний гривнедефіцит.
В січні спродався наполовину по 29-29,4.
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Сільський валютчик
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:12
centurionus написав:
Є ще місце для "вдосконалення". Не всі теми розкриті. Можна розширити: наприклад, злі "бЄндеровци" з американською монтажною піною в зубах лізуть через балкон, щоби забрати у рабство; на вхідних дверях сусідів "распятий мальчік в трусіках"©; на "пєрєдєржкє" разом з геєм ще парочка гордих, присипаних вугільною пилюкою "домбасцев", що вирвалися з лап укрогестапо... .
Пугает то , что через год у нас выборы и на неудачах нынешней власти , может пролезть «рыговское шобло» , обидно ,за что воюем ? Можно ответить :»За свободу украинского народа и нации» , ну не знаю как тогда быть СКА гражданская обеспечена .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:55
Перес де Куэльяр написав:
Пугает то , что через год у нас выборы и на неудачах нынешней власти
, может пролезть «рыговское шобло» , обидно ,за что воюем ? Можно ответить :»За свободу украинского народа и нации» , ну не знаю, как тогда быть СКА гражданская обеспечена.
Зауважу, що у представників влади все склалося досить "удачно". Те, що "удача" для влади, те - "невдача" для пересічних. Динаміка розміру відомих фізіономій не свідчить про невдачі та пов'язаний з ними нервовий стрес.
Опаблок, мабуть, втратив шанси на більшість. В ДО та ЛО малювали їм зі стелі до 800 тис. голосів; в "живому" електораті теж втрати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:59
И что?
Развивайте мысль,когда будет 31?
А ещё можете оценить вклад заробитчан,да и подумайте,почему банки 11 месяцев из 12-ти в прошлом году больше выкупали валюту,чем продавали? Да и только в один месяц чистая продажа была аж несколько лямов,эту валюту кто обеспечил? Матрасы и гастрики,третьего не дано)))
Но главное же категорично прокричать,а там додумайте сами(с))))
А что там на счёт слитых 30-ти лямов НБУ в пятницу? А был ли мальчик? На сепар ресурсах\помойках просто кипятком записяли,мол если бы не этот залив бабла,то улетели бы в космос,а так Папа опять всё испортил
А налик в боковике,причём на уровне предполагаемого лета,отскочили от дна ниже 27 и перелетели 27 на 20-30 копеек,без распила бюджета отскакиваем на сущие копейки,зато валимся капитально,это всё к тому,что курс держат зубами? Только скорее от обвала вниз,а не от космических полётов
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:09
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:22
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:33
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:34
centurionus написав:
Зауважу, що у представників влади все склалося досить "удачно". Те, що "удача" для влади, те - "невдача" для пересічних. Динаміка розміру відомих фізіономій не свідчить про невдачі та пов'язаний з ними нервовий стрес. Опаблок, мабуть, втратив шанси на більшість. В ДО та ЛО малювали їм зі стелі до 800 тис. голосів; в "живому" електораті теж втрати.
Анализирую СМИ так у них «грива» выросла , да и на материковой Украине хватает даунов за них проголосовать . Вот мне интересно из-за них тварей война идет , они каламутили воду ДО и ЛО . Я не видел что бы « рыгошобло» с ветеранами АТО встречались или на передок к нашим военным с визитом поддержки наведывались , неет , это вражины и прийдет время и будут они висеть на столбах , потому что украинский солдат и украинский ветеран АТО. никогда не допустит возвращение их к власти .Слава Украине !*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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