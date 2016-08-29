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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4334433543364337>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:57

  freeze написав:))) Предвыборная реклама в РФ. Но все каноны и науки учтены и строго просчитаны.

https://www.youtube.com/watch?v=nvUDvd65-Lw

Є ще місце для "вдосконалення". Не всі теми розкриті. Можна розширити: наприклад, злі "бЄндеровци" з американською монтажною піною в зубах лізуть через балкон, щоби забрати у рабство; на вхідних дверях сусідів "распятий мальчік в трусіках"©; на "пєрєдєржкє" разом з геєм ще парочка гордих, присипаних вугільною пилюкою "домбасцев", що вирвалися з лап укрогестапо... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

Почему никого не удивляет что в моём райцентре курс 27,0 - 28,35 ???
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:56

  Yuri_61 написав:
  edvardd написав:
  fler написав:Николаев 27,10 - 27,30. Мертві бджоли не гудуть...


Запорожье 27,20 - 27,30


Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А у нас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,35 (28,35 !!!!!! Карл)
Как здесь жить при таких раскладах?

Люди ставлять націнку на валюті 5%. А на продуктах, промтоварах в райцентрах ставиться націнка 25-60%, а на окремих товарах - 100% :!: Отож, жителі провінції,в порівнянні з містянами, за все життя переплачують кругленькі суми. Така специфіка. Як не розпинайся, а нічого змінити не можна.
Наші курси - 26,50/28,0. Несуть по-чорному, продати не реально. Робота паралізована. Хронічний гривнедефіцит. :( В січні спродався наполовину по 29-29,4.
Сільський валютчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:12

  centurionus написав:Є ще місце для "вдосконалення". Не всі теми розкриті. Можна розширити: наприклад, злі "бЄндеровци" з американською монтажною піною в зубах лізуть через балкон, щоби забрати у рабство; на вхідних дверях сусідів "распятий мальчік в трусіках"©; на "пєрєдєржкє" разом з геєм ще парочка гордих, присипаних вугільною пилюкою "домбасцев", що вирвалися з лап укрогестапо... .

Пугает то , что через год у нас выборы и на неудачах нынешней власти , может пролезть «рыговское шобло» , обидно ,за что воюем ? Можно ответить :»За свободу украинского народа и нации» , ну не знаю как тогда быть СКА гражданская обеспечена .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:55

  Перес де Куэльяр написав:Пугает то , что через год у нас выборы и на неудачах нынешней власти , может пролезть «рыговское шобло» , обидно ,за что воюем ? Можно ответить :»За свободу украинского народа и нации» , ну не знаю, как тогда быть СКА гражданская обеспечена.

Зауважу, що у представників влади все склалося досить "удачно". Те, що "удача" для влади, те - "невдача" для пересічних. Динаміка розміру відомих фізіономій не свідчить про невдачі та пов'язаний з ними нервовий стрес.
Опаблок, мабуть, втратив шанси на більшість. В ДО та ЛО малювали їм зі стелі до 800 тис. голосів; в "живому" електораті теж втрати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:59

  yurmkr написав:Небольшая статистика
https://news.finance.ua/ru/news/-/42067 ... g-2-6-mlrd


И что?
Развивайте мысль,когда будет 31?

А ещё можете оценить вклад заробитчан,да и подумайте,почему банки 11 месяцев из 12-ти в прошлом году больше выкупали валюту,чем продавали? Да и только в один месяц чистая продажа была аж несколько лямов,эту валюту кто обеспечил? Матрасы и гастрики,третьего не дано)))

Но главное же категорично прокричать,а там додумайте сами(с))))

А что там на счёт слитых 30-ти лямов НБУ в пятницу? А был ли мальчик? На сепар ресурсах\помойках просто кипятком записяли,мол если бы не этот залив бабла,то улетели бы в космос,а так Папа опять всё испортил :lol:

А налик в боковике,причём на уровне предполагаемого лета,отскочили от дна ниже 27 и перелетели 27 на 20-30 копеек,без распила бюджета отскакиваем на сущие копейки,зато валимся капитально,это всё к тому,что курс держат зубами? Только скорее от обвала вниз,а не от космических полётов :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:09

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:22

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:34

  centurionus написав:Зауважу, що у представників влади все склалося досить "удачно". Те, що "удача" для влади, те - "невдача" для пересічних. Динаміка розміру відомих фізіономій не свідчить про невдачі та пов'язаний з ними нервовий стрес. Опаблок, мабуть, втратив шанси на більшість. В ДО та ЛО малювали їм зі стелі до 800 тис. голосів; в "живому" електораті теж втрати.

Анализирую СМИ так у них «грива» выросла , да и на материковой Украине хватает даунов за них проголосовать . Вот мне интересно из-за них тварей война идет , они каламутили воду ДО и ЛО . Я не видел что бы « рыгошобло» с ветеранами АТО встречались или на передок к нашим военным с визитом поддержки наведывались , неет , это вражины и прийдет время и будут они висеть на столбах , потому что украинский солдат и украинский ветеран АТО. никогда не допустит возвращение их к власти .Слава Украине !

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Перес де Куэльяр
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