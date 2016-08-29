Перес де Куэльяр написав:Анализирую СМИ так у них «грива» выросла , да и на материковой Украине хватает даунов за них проголосовать . Вот мне интересно из-за них тварей война идет , они каламутили воду ДО и ЛО . Я не видел что бы « рыгошобло» с ветеранами АТО встречались или на передок к нашим военным с визитом поддержки наведывались , неет , это вражины и прийдет время и будут они висеть на столбах , потому что украинский солдат и украинский ветеран АТО. никогда не допустит возвращение их к власти .Слава Украине !
fler написав:Николаев 27,10 - 27,30. Мертві бджоли не гудуть...
Запорожье 27,20 - 27,30
Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А у нас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,35 (28,35 !!!!!! Карл) Как здесь жить при таких раскладах?
Люди ставлять націнку на валюті 5%. А на продуктах, промтоварах в райцентрах ставиться націнка 25-60%, а на окремих товарах - 100% Отож, жителі провінції,в порівнянні з містянами, за все життя переплачують кругленькі суми. Така специфіка. Як не розпинайся, а нічого змінити не можна. Наші курси - 26,50/28,0. Несуть по-чорному, продати не реально. Робота паралізована. Хронічний гривнедефіцит. В січні спродався наполовину по 29-29,4.[/quote]
надо брать по 26,50 и везти в город по 27,20, неужели не выгодно?