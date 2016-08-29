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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4334433543364337

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 710
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
38
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
92
5. более 75%
64%
455
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:52

  Перес де Куэльяр написав:Анализирую СМИ так у них «грива» выросла , да и на материковой Украине хватает даунов за них проголосовать . Вот мне интересно из-за них тварей война идет , они каламутили воду ДО и ЛО . Я не видел что бы « рыгошобло» с ветеранами АТО встречались или на передок к нашим военным с визитом поддержки наведывались , неет , это вражины и прийдет время и будут они висеть на столбах , потому что украинский солдат и украинский ветеран АТО. никогда не допустит возвращение их к власти .Слава Украине !

*Відправлено з Чату

Виділив я основну, як на мене, причину негараздів. Таких більшість. Живемо в результатах їхнього волевиявлення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А унас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,38 (28,35 !!!!!! Карл)
Как хдесь жить при таких раскладах?

...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:19

  Yuri_61 написав:
  edvardd написав:
  fler написав:Николаев 27,10 - 27,30. Мертві бджоли не гудуть...


Запорожье 27,20 - 27,30


Вы счастливчики, и сами не понимаете этого. А у нас в райцентре поподальше от Харькова 27,0 - 28,35 (28,35 !!!!!! Карл)
Как здесь жить при таких раскладах?

Люди ставлять націнку на валюті 5%. А на продуктах, промтоварах в райцентрах ставиться націнка 25-60%, а на окремих товарах - 100% :!: Отож, жителі провінції,в порівнянні з містянами, за все життя переплачують кругленькі суми. Така специфіка. Як не розпинайся, а нічого змінити не можна.
Наші курси - 26,50/28,0. Несуть по-чорному, продати не реально. Робота паралізована. Хронічний гривнедефіцит. :( В січні спродався наполовину по 29-29,4.[/quote]



надо брать по 26,50 и везти в город по 27,20, неужели не выгодно?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:30

Re: Валютный рынок в контексте

Подскажите, можно в ПБ пополнить долларовую карту через терминал? А то пару соток не захотели взять в окнах. Выставили комиссию 4%.
В голде.
UKCC
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:33

  UKCC написав:Подскажите, можно в ПБ пополнить долларовую карту через терминал? А то пару соток не захотели взять в окнах. Выставили комиссию 4%.

можно, если не будет приниматься, пробуйте несколько раз, разными сторонами, в разных терминалах
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:34

  UKCC написав:Подскажите, можно в ПБ пополнить долларовую карту через терминал? А то пару соток не захотели взять в окнах. Выставили комиссию 4%.


А в чем причина отказа?
Попробуйте в обменке, там не такие перебочивые.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:37

Yuri_61
Чукча не читатель, чукча писатель
avers.pe
 
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